È arrivato il momento che aspettavamo tutti: il mio nuovo calendario dell’avvento 2025 ClioMakeUp è qui! E se state leggendo questo post, vi avverto: sarà difficile resistere fino a dicembre senza aprirlo.

Perché? Perché è una meraviglia assoluta: 12 sorprese beauty da sogno, make-up e skincare, tutte racchiuse in una beauty bag morbida, capiente e in tessuto imbottito, di un bellissimo azzurro metallizzato che brilla come le feste che ci aspettano. Ho voluto che fosse versatile e riutilizzabile, perfetta da tenere sul vanity o da portare con voi in viaggio. E ho anche alzato l’asticella: la nuova beauty bag è, infatti, morbida, capiente, super glam e richiama i colori più chic dell’inverno. Dentro? Una selezione di make-up e skincare pensata per accompagnarvi fino a Natale e oltre, con 9 prodotti full size e 3 travel size, di cui 2 novità in esclusiva solo per il calendario!

È ideale come regalo per tutti i beauty lovers del vostro cuore, per chi adora i prodotti ClioMakeUp, ma anche per chi non li ha mai utilizzati prima e ha voglia di scoprirli. E, naturalmente, ve lo consiglio anche come auto-regalo. Attenzione perchè la disponibilità è limitata!

In questo post, con contenuto promosso da cliomakeupshop.com, vi racconterò tutte le informazioni sul calendario dell’avvento 2025 ClioMakeUp disponibile da oggi, 25 settembre 2025, sul ClioMakeUpShop e nei negozi ClioMakeUp. Siete curiosi? Iniziamo subito!

COS’È IL CALENDARIO DELL’AVVENTO E COME FUNZIONA

Il calendario dell’avvento è una tradizione amatissima che rende il countdown verso il Natale ancora più speciale: ogni giorno, una piccola sorpresa da scoprire e vivere con gioia. Il calendario avvento beauty unisce questo rito magico al mondo della bellezza, trasformando ogni casella in un momento tutto per voi, fatto di colore, coccole e skincare.

Negli ultimi anni, infatti, i calendari dell’avvento beauty sono diventati un vero trend amatissimo da tutte noi: non solo perché rendono magico il countdown verso il Natale, ma anche perché ci regalano ogni giorno una sorpresa beauty da scoprire e provare, creando piccoli rituali di bellezza quotidiana.

Un’idea regalo che unisce emozione, sorpresa e self-love… e che ormai è diventata un appuntamento fisso per tutte le beauty addicted!

L’ATTESISSIMO CALENDARIO DELL’AVVENTO CLIOMAKEUP 2025 È DISPONIBILE DA OGGI

Il periodo che precede il Natale è da sempre il mio preferito: quell’atmosfera fatta di lucine, tisane calde e piccoli gesti di bellezza mi scalda il cuore ogni anno. E sapete cosa mi rende ancora più felice? L’attesa. Quel conto alla rovescia fatto di piccoli momenti speciali.

ClioMakeUp, calendario dell’avvento. Prezzo: 135€ invece che 170€ su cliomakeupshop.com





È proprio per questo che adoro i calendari dell’avvento: l’anno scorso ho realizzato il mio primo calendario dell’avvento ClioMakeUp con tutta l’emozione di una bambina… e quest’anno, credetemi, sono ancora più emozionata! Perché dentro questa beauty bag da sogno c’è tutto quello che amo: cura, colore, magia. Lo scorso anno vostra risposta è stata incredibile e vi giuro: ho letto ogni messaggio, ogni foto, ogni story, con il cuore che esplodeva di gioia e non vedo l’ora di farlo anche quest’anno!

CHE COSA CONTIENE IL CALENDARIO DELL’AVVENTO CLIOMAKEUP

Nel mio calendario dell’avvento ClioMakeUp 2025 troverete 12 sorprese pensate con amore e attenzione, tutte dedicate alla vostra beauty routine. Vi ho davvero ascoltati: nessun accessorio, solo prodotti make-up e skincare da usare ogni giorno, durante le feste e per tutto l’anno.

9 prodotti sono full size, veri e propri must-have e 3 prodotti sono travel size, perfetti da portare con sé ovunque. E tra queste 12 meraviglie, 2 sono esclusive create solo per il calendario (una full size e una travel size)!

ClioMakeUp, calendario dell’avvento. Prezzo: 135€ invece che 170€ su cliomakeupshop.com

Una di queste chicche è l’ombretto cremoso SweetieLove Silver Aurora, dalla colorazione favolosa che ci ha ispirati anche nella scelta del colore della beauty bag: una nuance fredda, luminosa, da usare da sola o anche come top coat sopra ad altri ombretti. Vi consiglio, per esempio, di provarlo su basi scure: l’effetto è pazzesco.

Poi c’è lui, il balsamo detergente & struccante SuperStrucco, in versione travel size, in una profumazione inedita, golosa, calda, che sa subito di festa: SuperStrucco Pandoro. Abbiamo lavorato tantissimo per trovare il giusto equilibrio aromatico, ne sono innamorata e sono sicura che lo amerete anche voi.

Infine, l’altra grande esclusiva è il JuicyLove Artic Berry, una nuova tonalità creata apposta per questo calendario. Si tratta di un rosso freddo con perle argentate, non troppo coprente, effetto specchio, perfetto da indossare nelle sere di festa, magari sotto le luci dell’albero o al cenone.

Ovviamente non vi svelo tutto, eh! Che calendario dell’avvento sarebbe senza un po’ di sorpresa? La beauty bag, poi, è davvero pazzesca: morbida, capiente, in tessuto imbottito, elegante e super glam. Quest’anno, insieme al mio Team,ci siamo superati, e non vedo l’ora di vedere come la userete. E ora ditemi… chi di voi riuscirà ad aspettare dicembre prima di aprirlo?

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 2025 CLIOMAKEUP È UN’OTTIMA IDEA REGALO E AUTO-REGALO

Che sia per voi o per una persona speciale, il calendario dell’avvento ClioMakeUp 2025 è il modo migliore per iniziare il countdown natalizio con magia e bellezza.

Io vi immagino così: al pranzo di Natale con il JuicyLove Artic Berry sulle labbra e al party di Capodanno con lo SweetieLove Silver Aurora sugli occhi, applicato sopra a uno smokey per un tocco argentato ultra glam. E tutte le sere (ovviamente!) struccate con il balsamo detergente&struccante SuperStrucco Pandoro per vivere l’aroma tipico delle festività anche durante la beauty routine.

È un regalo perfetto anche da fare a se stessi o a chi si vuole bene, per iniziare la stagione più bella dell’anno con un sorriso (e con un illuminante liquido che vi doni il giusto tocco glam al look).

Per non parlare della beauty bag del calendario dell’Avvento ClioMakeUp 2025, un vero gioiellino: morbida, capiente, dal finish azzurro metallizzato che cattura la luce, con un interno raffinato azzurro carta da zucchero che sa d’inverno e di coccole. È bellissima da tenere in bella vista sulla vanity o sulla mensola del bagno, ma anche pratica da portare con sé nei weekend fuori porta, nei viaggi di Natale, e anche in palestra o un ufficio, per avere i vostri prodotti del cuore sempre con voi. Non è solo una beauty bag, è un oggetto del desiderio, pensato per accompagnarti ben oltre il countdown natalizio.

Oltre alla combinazione di prodotti skincare e make-up, e alla beauty bag in cui sono custodite le sorprese, anche il prezzo è speciale: €135,00 invece di €179,00!

QUALI SONO LE DIFFERENZE RISPETTO AL CALENDARIO DELL’AVVENTO 2024

Il calendario avvento ClioMakeUp 2024 è stato un successo incredibile e mi ha regalato tantissima gioia leggendo i vostri commenti. Per il calendario dell’avvento ClioMakeUp 2025 ho voluto alzare ancora di più l’asticella e ho letto con attenzione tutti i vostri commenti: abbiamo selezionato 12 prodotti beauty (make-up e skincare), nessun accessorio, introdotto 2 esclusive assolute create solo per questa edizione (una full size e una travel size), e realizzato una beauty bag ancora più capiente e glamour.

Tutto è stato pensato per regalarvi un’esperienza più ricca, versatile e completa, da vivere con emozione ogni giorno di dicembre. È colorato come una serata davanti all’albero, dolce come un bacio sotto il vischio, e prezioso come un regalo pensato con cura. Scartate la bellezza insieme a ClioMakeUp!

A chi riuscirà ad aspettare dicembre per aprirlo… tutta la mia stima!

A chi lo aprirà subito… vi capisco benissimo!

Ragazze e ragazzi, non avete idea di quanto io sia emozionata all’idea che presto inizierete ad aprire le caselle del calendario dell’avvento ClioMakeUp 2025! Non vedo l’ora di leggere i vostri messaggi, vedere le vostre foto e scoprire insieme a voi quali prodotti vi conquisteranno di più. Se non l’avete ancora fatto, iscrivetevi alla newsletter per restare sempre aggiornati sulle prossime novità, vi assicuro che ne stanno arrivando di bellissime! E voi? Curiosi di scoprire tutto ciò che si nasconde nella beauty bag più glam dell’inverno? Condividete il post con tutti i beauty-addicted del vostro cuore e lasciatemi un commento sui social! Un bacione dalla vostra Clio!