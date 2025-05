DOVE SI TROVANO I CAMPI TULIPANI IN ITALIA?

I campi tulipani in Italia sono distese di prati in cui poter ammirare questi bellissimi fiori. Molti si trovano all’interno di ville e parchi e fioriscono in concomitanza con l’arrivo della primavera. In molti campi grazie alla formula you pick potete anche portare i fiori a casa, un’esperienza da regalare e regalarvi In tante regioni del nord come la Lombardia e il Piemonte esistono campi da visitare assolutamente. Anche nel centro e nel sud Italia non mancano località in cui trascorrere una giornata nella natura circondati dai fiori colorati.

Credits: Foto Adobe stock | Patrizia

I tulipani sono fiori delicati dai colori incantevoli, simbolo della primavera: proprio la loro bellezza ha portato a dar vita a prati o giardini in cui ammirarli e divertirsi in compagnia dei bambini. Siete alla ricerca di campi di tulipani in Italia da visitare? Bene, venite con noi per scoprire quelli più vicini.

I PRIMI CAMPI DI TULIPANI IN ITALIA SONO SORTI IN LOMBARDIA

La voglia di una coppia di olandesi di ricreare un piccolo angolo della loro nazione direttamente in Italia ha portato alla realizzazione di Tulipani Italiani, il primo you pick garden. Ad Arese (Milano), all’interno del parco delle Groane, potete immergevi in una distesa di circa 600.000 tulipani che potrete anche portare a casa.

Spostandoci in provincia di Bergamo, per la precisione a Terno d’Isola, troviamo Tulipania il posto ideale per grandi e bambini perché oltre al tuli-labirinto, ci sono fiori stagionali, e divertentissimi laboratori. La giornata poi può concludersi con un bel picnic nei campi.

In Lombardia ci sono campi di tulipani con laboratori per bambini

Vicino al lago di Annone, in provincia di Lecco, c’è Campo dei Fiori di Galbiate, il luogo ideale per organizzare una gita fuori porta anche lontano dalla stagione dei tulipani per ammirare i fiori di campo e le zucche, sempre con la formula you pick.

Credits: @ilcampodeifiorigalbiate Via Instagram – Nella foto in alto tulipani colorati







All’interno del parco protetto P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est) e su un terreno di circa 40.000 mq a Ornago (Monza Brianza) c’è Shirin Tulipani che grazie alla coltivazione sostenibile vi regalerà il campo di tulipani in primavera, quello di girasoli in estate, mentre in autunno le zucche e le dalie.

Credits: @shirin_tulipani Via Instagram – Una distesa di tulipani bianchi e lilla

IN PIEMONTE E TOSCANA I TULIPANI SPUNTANO NEI PARCHI E NEI CASTELLI

Allontanandoci dalla Lombardia ci sono altre due regioni del centro nord che rientrano tra i viaggi da fare assolutamente durante la fioritura dei campi di tulipani: il Piemonte e la Toscana.

Nel parco del castello di Pralormo in provincia di Torino, si può approfittare di un evento dedicato ai tulipani: Messer Tulipano. È l’occasione per entrare in contatto con giardini curati, una distesa di tulipani e concludere la giornata con una visita al castello adiacente ai campi. Un’esperienza che unisce storia e natura.

Credits: @messertulipano_official Via Instagram – I tulipani della foto in alto hanno colori accesi

Andando in Toscana, tra le realtà più affascinanti troverete la Wander&Pick, cioè “cammina e raccogli” tulipani e narcisi che sbocciano in labirinti a doppia spirale o campi aperti. Iniziato a Scandicci (Firenze) nel parco del Castello dell’Acciaiolo, l’evento ha coinvolto anche Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, presso il Bardo, la Piazza San Jacopo Acquaviva di Livorno e il castello a Piombino.

Credits: @wanderandpick Via Instagram – Il campo di tulipani di Piombino

I CAMPI DI TULIPANI INVADONO ROMA E IL LAZIO

La Capitale non poteva rinunciare al suo campo di tulipani e a regalargli la distesa di fiori ci ha pensato Tulipark un parco floreale con allestimenti che vi lasciano a bocca aperta. Bellissimo il gigantesco zoccolo olandese che in un attimo vi farà respirare la tipica atmosfera del paese dei mulini a vento.

Credits: @tulipark.roma Via Instagram – Il Tulipark di Roma

Oltre Roma, nel Lazio potete trascorrere una giornata circondati dai fiori nei Giardini della Landriana, a Tor San Lorenzo (Ardea). Negli oltre 10 ettari di terreno trovano spazio diverse stanze da visitare, ognuna caratterizzata da un fiore diverso come la valle delle rose antiche, il giardino degli aranci e quello del viburnum dove potrete ammirare gli splendidi tulipani.

Credits: @giardinidellalandriana Via Instagram – I giardini visti dall’alto

I MULINI A VENTO E I TULIPANI CONQUISTANO IL CENTRO ITALIA

Tulipark è un franchising che ha conquistato non solo il Lazio ma anche l’Emilia Romagna e l’Umbria. A Bologna e Spoleto, infatti si ripete la stessa struttura romana con zoccoli in legno e mulini a vento.

Tulipark si trova anche in Emilia Romagna, Umbria, Puglia e Sicilia

Spostandovi verso le Marche, a Gottammare (Ascoli Piceno) c’è Tulipandia che propone oltre 110.000 tulipani e un centinaio di varietà da poter portare a casa. Inoltre per i più piccoli sono organizzati laboratori creativi come quello di pittura dei tulipani.

Credits: @tulipandia.marche Via Instagram – Nella foto in alto una distesa di tulipani

I CAMPI DI TULIPANI TRA PUGLIA E SICILIA

Concludendo il nostro viaggio tra i campi di tulipani in Italia non potevamo che approdare in Puglia. Qui a 10 minuti da Foggia, a Cascina Savino, c’è Tulipani in Puglia, grazie all’iniziativa di Giuseppe e Michele Savino che con i loro 100.000 tulipani vogliono riavvicinare i bambini alla bellezza della terra.

A Bari e a Marina di Ginosa incontriamo nuovamente Tulipark che conferma la sua formula e porta un po’ di Olanda in Puglia e in Sicilia. Sì perché anche Caltagirone non è riuscita a resistere alle meraviglie del paese dei mulini a vento.

Credits: @tulipark.bari Via Instagram – La mascotte di Tulipark a Bari

Rimanendo sulle isole, ma spostandoci in Sardegna, a Pimentel (Sud Sardegna) c’è il Giardino di Lù con oltre 200mila tulipani distribuiti su 30 filari e affiancati anche da altri fiori come le fresie, gli iris, i ranuncoli e i glicini.

Credits: @_giuliballi8_ Via Instagram – Nella foto in alto uno scorcio del giardino

