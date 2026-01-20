CONOSCIAMO MEGLIO YERIN HA, SOPHIE IN BRIDGERTON 4

Yerin Ha veste i panni di Sophie in Bridgerton 4. Il suo personaggio farà perdere la testa a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) ma il loro sarà un amore travagliato. Viene da Sydney e nasce in una famiglia di origini sudcoreane, tutta di artisti. Molto attiva su Instagram, è amatissima da fotografi e stilisti per la sua classe innata e un forte senso dello stile. Non si hanno molte notizie sulla sua vita privata. Non sappiamo, per esempio, se ha un fidanzato.

Tutte le foto sono di yerinha_ Via Instagram

Glass skin in perfetto stile coreano, una famiglia che l’ha cresciuta “a pane e arte” e tanta determinazione. Pronte a saperne di più su Yerin Ha di Bridgerton 4? Allora, iniziamo.

YERIN HA: LE ORIGINI E L’INFANZIA IN UNA FAMIGLIA DI ARTISTI

Classe 1998 (ha un’età di 28 anni), Yerin Ha è nata a Sydney in Australia da genitori sudcoreani. Una famiglia di artisti: entrambi i genitori sono attori e sua nonna è l’attrice e politica coreana Son Sook.

Cresciuta tra sipari e abiti di scena, a 15 anni decide di seguire le orme dei suoi cari e supera i provini per la Kaywon High School of Arts di Seul, dove ha studiato per 3 anni. Nel 2018 si è laureata in Belle Arti, specializzandosi proprio in Recitazione e Teatro Musicale presso il National Institute of Dramatic Art di Sydney.

In un’intervista concessa alcuni anni fa a Vogue Australia ha dichiarato: “Mia nonna è un’attrice e i miei genitori si sono conosciuti alla scuola di teatro. Sono cresciuta immersa da sempre nel mondo dello spettacolo. È qualcosa che mi ha sempre affascinata”.

L’attrice a un evento promosso da Chanel





IL RUOLO DI SOPHIE IN BRIDGERTON 4 È IL SUO TRAMPOLINO PER HOLLYWOOD

Tra le serie più attese del 2026, Bridgerton 4 è senza alcun dubbio la grande occasione che Yerin Ha stava aspettando. Nella serie veste i panni della protagonista Sophie Baek, interesse amoroso di Benedict (Luke Thompson).

Sophie è una cameriera, non appartiene alla nobiltà, ma l’amore – si sa – sfida ogni barriera e convenzione sociale. La produzione ha fortemente voluto Sophie per rimarcare ancora una volta l’inclusività della serie. Dopo Simone Ashley, di origini indiane e protagonista di Bridgerton 2, Yerin Ha vestirà i panni di una meravigliosa Cenerentola asiatica.

Sul red carpet della prèmiere di Bridgerton 4 con Luke Thompson (Benedict)

L’attrice recentemente ha dichiarato: “Spero che arrivi un momento in cui persone di ogni background possano davvero interpretare la protagonista o il ruolo romantico principale. Il pubblico non è ancora completamente abituato a vedere tanta diversità sullo schermo”. Con il ruolo di Sophie potrà aggiungere un tassello importante alla sua carriera, già costellata di titoli di tutto rispetto.

Una scena di Bridgerton 4

CARRIERA: FILM E SERIE TV IN CUI VEDERLA

Dopo aver collezionato diverse esperienze teatrali, nel 2019 Yerin Ha è stata scelta per la serie Halo, prodotta da Steven Spielberg e adattamento televisivo del famoso videogioco.

Nel 2022 ha preso parte alla serie ABC Troppo e ha fatto il suo esordio cinematografico nel film Sissy. Ha recitato anche nella serie Bad Behaviour (2023) e negli anni a seguire nella serie prequel di Dune, Dune: Prophecy (2024), e nella serie Netflix Ombre nell’Acqua – The Survivors (2025).

Ora, non ci resta che vederla interpretare Sophie in Bridgerton 4 al fianco di Luke Thompson. I primi episodi verranno rilasciati su Netflix il 29 gennaio, mentre per la seconda parte bisognerà aspettare il 26 febbraio

I due attori insieme in uno shooting

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus su Yerin Ha, Sophie in Bridgerton 4. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piace questa nuova protagonista? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!