COME PROTEGGERE I CAPELLI IN PISCINA: SOLUZIONI FACILI ED EFFICACI

Conoscere come proteggere i capelli in piscina è importante per evitare di trovarci alla fine dell’estate con una chioma rovinata. Soprattutto chi ha capelli fragili e decolorati dovrebbe sapere come proteggere i capelli dal cloro, tra accorgimenti e prodotti da usare. In estate, si sa, è più frequente l’esposizione solare e agli agenti esterni come vento e salsedine, ma non dobbiamo dimenticarci dei possibili danni del cloro sulle nostre chiome. Proteggere i capelli in piscina è fondamentale perché, anche se usiamo la cuffia che potrebbe darci una mano, l’effetto di questa sostanza è immediato. Il risultato post esposizione al cloro? Capelli aridi e secchi, più esposti a rovinarsi sotto il sole, crespi e senza struttura. Come se non bastasse, il cloro schiarisce i capelli, una brutta notizia per chi si è sottoposta a shatush o balayage.

Credits: Foto di Adobe Stock | SHOTPRIME STUDIO

Per fortuna esistono dei modi per proteggere i capelli in estate in piscina: si tratta di attenzioni particolari e piccoli gesti che possono salvare la situazione. Insomma, ragazze, per non ritrovarci con una chioma che sembra paglia alla fine della stagione, dobbiamo agire immediatamente: vediamo insieme quali sono consigli, trucchi e prodotti per scoprire insieme come proteggere i capelli dal cloro in estate. Via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PERCHÉ PROTEGGERE I CAPELLI DAL CLORO IN ESTATE? LE TANTE RAGIONI DIETRO A QUESTA NECESSITÀ

Si parla molto di protezione solare per capelli, ma poco si dice sulla necessità di usare un prodotto protettivo anche contro l’azione distruttiva del cloro.

Credits: Foto di Pexels | Kindel Media





Ma perché si dice che il cloro rovina i capelli? Ragazze, dovete sapere che il cloro usato in piscina è una sostanza chimica imprescindibile, perché ci protegge da eventuali batteri e microrganismi presenti nell’acqua ma, per sua natura, priva naturalmente pelle e capelli dei loro oli naturali.

Credits: Foto di Pexels | Arthouse Studio

Proteggere i capelli in piscina è, quindi, fondamentale soprattutto durante la bella stagione, quando oltre all’azione inaridente del cloro si aggiungono anche altri fattori esterni, come sole e vento.

Credits: Foto di Pexels | Whiterecord

COME PROTEGGERE I CAPELLI IN PISCINA? LA CUFFIA È UN BUON ALLEATO

La cuffia da sola non può proteggere i capelli dal cloro al 100%: capelli colorati e piscina non vanno d’accordo neanche se usiamo questa protezione, ma attenzione, non significa che sia da accantonare. Anzi, a cuffia in lattice o silicone, è un primo schermo contro il cloro che rovina i capelli.

Credits: Foto di Pexels | Shvets Production – La cuffia è importante per proteggere i capelli

CERCHIAMO DI MINIMIZZARE IL CONTATTO TRA CAPELLI E CLORO

Questa barriera ci permette di minimizzare il contatto tra cuoio capelluto, capelli e acqua della piscina, riducendo l’impatto negativo del cloro sulla chioma. Ovviamente, però, un po’ di acqua può sempre penetrare nonostante l’uso della cuffia, quindi questo non può essere l’unico strumento a nostra disposizione per proteggere i capelli in piscina.

OLIO O CREMA PER I CAPELLI, LA PROTEZIONE PIÙ EFFICACE IN PISCINA IN ESTATE

Per proteggere i capelli dai danni del sole sono molte le azioni che possiamo intraprendere ma cosa fare contro i danni della piscina e del cloro nello specifico? Come accennavamo, il cloro secca i capelli perché li priva dei loro oli naturali. Anche il sole, con il suo calore, ha lo stesso effetto inaridente.

Kérastase, Soleil Crème UV Sublime. Prezzo: 39,24€ su amazon.it

Per ovviare alla secchezza conseguente delle giornate estive passate in piscina, possiamo utilizzare oli nutrienti, da applicare sui capelli inumiditi (con acqua dolce, ovviamente) prima di ogni bagno in piscina. Questo vi aiuterà a proteggere i capelli in piscina contro l’effetto negativo del cloro e allo stesso tempo, lasciandoli più idratati, migliorerà il loro aspetto anche durante l’esposizione solare. Ma come scegliere l’olio per capelli in questo caso?

Nuxe, SUN Olio-Latte protettivo per capelli. Prezzo: 13,10€ su amazon.it

oli e balsami leave-in proteggono i capelli dal cloro

Non ci sono particolari attenzioni da riservare al prodotto in questione, ma meglio se è stato concepito per essere anche un protettore capelli dai raggi UV. Se preferite i prodotti naturali, allora utilizzate l’olio di cocco, passandolo prima tra i palmi e poi andando a passarlo sulle lunghezze, evitando le radici.

Se preferite i prodotti in crema, sappiate che in commercio ce ne sono molti protettivi con questa texture: si tratta di balsami da sfruttare anche come doposole capelli post-piscina, ma anche come nutrienti durante l’esposizione solare in grado di disciplinare la chioma in un baleno.

Biofficina Toscana, Crema capelli doposole con elicriso e verbasco bio toscani. Prezzo: 13,50€ su biofficinatoscana.com

Di seguito vi proponiamo una carrellata di prodotti per proteggere i capelli dal cloro della piscina, tra proposte di Collistar, Maternatura, Paul Mitchell e tanti altri.

Collistar Shampoo-Crema Riequilibrante Doposole, Elimina Ogni Traccia di Sale, Sabbia e Cloro, Lascia i Capelli Morbidi e Idratati, 200 ml. Prezzo: 16€ su amazon.it

Triswim Idratante Rimozione Al Cloro Shampoo Per Nuotatori Lime Mango – 251 Ml. Prezzo: 14,49€ su amazon.it

Valisol Spray Protezione Solare Capelli: Sole, Sale e Cloro – 300 ml. Prezzo: 15,50€ su amazon.it

Maternatura, Latte Spray Protettivo Capelli alla Papaya e Mango, con Filtri UV Termoprotettore Capelli da Sole, Vento, Sale e Cloro, Beauty Routine Capelli al Mare, Made in Italy – 150 ml. Prezzo: 17,80€ su amazon.it

Bright Professional Hair kit Solare Sea & Pool,Shampoo 250ml Balsamo 250ml Latte Spray 150ml bag in Regalo Protegge,Nutre idrata Capelli Stressati da Sole,Sale,cloro (Latte spray 150ml). Prezzo: 14,90€ su amazon.it

Paul Mitchell Shampoo Three, profondamente detergente, rimuove cloro, per tutti i tipi di capelli – 300 ml. Prezzo: 17,83€ su amazon.it

PROTEZIONE CAPELLI IN PISCINA, COSA FARE SUBITO DOPO IL BAGNO

Come si può intuire, oltre a questi gesti di prevenzione è importante anche non abbassare la guardia dopo il bagno in piscina. Dopo aver bagnato i capelli nel cloro è fondamentale risciacquare la chioma accuratamente con acqua dolce.

Credits: Foto di Pexels | Anna Tarazevich

In questo modo andremo a eliminare i residui di cloro. Se possibile, regolate la temperatura dell’acqua in modo che sia tiepida e non eccessivamente calda, perché potrebbe stressare il fusto già indebolito.

A questo punto l’ideale sarebbe di usare un asciugamano e tamponare (non frizionare) la chioma, procedendo ad applicare un olio o una crema che funga da protezione capelli in piscina anche dal sole.

In ultimo, ma non per importanza, ricordate di proteggere la chioma con cappelli o bandane se state prendendo il sole, per non peggiorare l’effetto seccante del cloro.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se vi è piaciuto questo post, non perdete altri approfondimenti sui capelli:

1) CAPELLI ROVINATI DALLA DECOLORAZIONE, COME RIMETTERLI IN FORMA

2) LE APP TAGLI CAPELLI DA PROVARE ORA ONLINE

3) COME FARE LO SCALP MASSAGE PER IL MASSIMO DEI BENEFICI

Via Giphy

Ragazze anche per questo post è tutto. Conoscevate tutti i gesti per proteggere i capelli in piscina in estate? E voi, siete attente ad applicare tutti questi accorgimenti o avete altri suggerimenti per la Community? Fateci sapere nei commenti sui nostri social, come Facebook, un bacione dal TeamClio!