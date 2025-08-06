COME VESTIRSI AL PARCO DIVERTIMENTI IN ESTATE?

In estate non è necessario passare il tempo al mare o in montagna, si può anche optare per uno spazio diverso con tanti giochi: ma come vestirsi al parco divertimenti? È opportuno, prima di preparare la valigia e avviarsi, scegliere con cura e attenzione capi di abbigliamento e accessori adeguati. In estate, si sa, fa molto caldo, ma le temperature e soprattutto il meteo possono essere ballerini. Di sicuro meglio preferire abbigliamento leggero e chiaro, portare sempre una giacca antivento e antipioggia ed eventualmente un cambio nello zainetto. Le scarpe saranno ultra comode, tendenzialmente delle sneakers leggere, mentre la borsa non dovrà risultare ingombrante ma contenere il necessario.

Credits: Foto di Adobe Stock| Drobot Dean

Vediamo allora cosa serve davvero, come vestirsi al parco divertimenti per sentirsi sempre comodi, a proprio agio, senza rinunciare allo stile ma soprattutto al comfort. Via col post!

COME VESTIRSI AL PARCO DIVERTIMENTI: TANTI MUST HAVE

Avere la possibilità di passare una o più giornate in uno dei tanti parchi in Italia è davvero una bella esperienza da vivere con le persone a cui tenete di più. Ma può essere anche molto faticoso.

Credits: Foto di Adobe Stock| Alexandr Efimov





Bisogna camminare tanto, fare file d’attesa sotto il sole, fermarsi per sostare al bagno e per mangiare. Insomma, ci sono tanti aspetti da tenere sotto controllo, non c’è solo il divertimento.

l’importante è stare comodi per divertirsi davvero

In più molti parchi sono dotati di attrazioni acquatiche, spesso le più belle e divertenti, ma può capitare che, al termine del giro, si è completamente zuppi da testa a piedi.

Insomma, bisogna tenere in considerazione vari fattori per non perdere l’obiettivo finale: divertirsi restando però comodi e freschi. Per farlo è necessario essere pronti a qualsiasi situazione, dal caldo intenso ai giochi d’acqua.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO PER IL PARCO DIVERTIMENTI

Per trascorrere una bella giornata in un parco divertimenti in estate bisogna scegliere certamente capi leggeri e traspiranti.

Doymos, T-shirt donna palestra regular fit traspirante blu. Prezzo: 9,99€ su decathlon.it

Una maglietta in cotone o in tessuto tecnico, o una canottiera traspirante, è l’ideale per restare freschi. Meglio scegliere colori chiari anti-sole. I pantaloncini sono la scelta più comoda, ma anche un paio di leggings leggeri vanno benissimo, soprattutto per proteggere le gambe dal sole e da possibili disagi.

Doymos, T-shirt donna palestra 520 oversize traspirante écru. Prezzo: 10,99€ su decathlon.it

Aim’n, Leggings da yoga donna traspirante non trasparente neri. Prezzo: 69,99€ su decathlon.it

Scegliete con attenzione anche l’intimo, affinché sia comodo e pratico. Il costume da bagno potrebbe essere la giusta alternativa, soprattutto in presenza di giochi d’acqua.

Le Blu, Bikini donna fascia + slip brasiliano blu – Le Blu. Prezzo: 16,99€ su decathlon.it

Consiglio extra: portare sempre con sé una giacca antipioggia e antivento possibilmente pieghevole, tanto da ridurla a una bustina, perché… non si sa mai!

Columbia, Giacca a vento Columbia Flash Forward II da donna. Prezzo: 43,99€ su decathlon.it

COME VESTIRSI AL PARCO DIVERTIMENTI IN ESTATE: GLI ACCESSORI

Il comfort viene prima di tutto quindi è importante calzare scarpe comode: le sneakers in tela sono perfette per questa circostanza. Sono chiuse, sono pratiche ma sono anche molto leggere. Volendo ci sono anche quelle in tessuto tecnico, che hanno la suola in memory, per garantire il massimo del comfort.

Reebok, Sneakers Reebok donna palestra SPLIT FLEX bianche. Prezzo: 36,99€ su decathlon.it

Scegliete scarpe che conoscete bene, quelle nuove potrebbero provocarvi fastidio e possibili vesciche. Assolutamente da evitare i sandali, perché si sfilano facilmente e, in presenza di acqua, possono risultare scivolosi.

In caso di giochi d’acqua è consigliabile portarsi dietro un cambio scarpe, o eventualmente delle scarpe da scoglio, che pesano pochissimo, per utilizzarle al momento opportuno.

FJALLRAVEN, Accessori Fjall Raven Kånken Adulto. Prezzo: 100€ su decathlon.it

Sul fronte accessori sarà indispensabile anche uno zainetto, che possa contenere tutto il necessario per la giornata. Preferite un cappellino da baseball, quindi con visiera, e degli occhiali da sole con lenti scure.

LA VALIGIA PER VESTIRSI BENE AL PARCO DIVERTIMENTI IN ESTATE

Se avete programmato una vacanza di più giorni, avrete certamente bisogno di preparare la valigia.

studiare il parco serve a scegliere con cura cosa indossare (e cosa no)

Serviranno certamente più magliette traspiranti: preferitele chiare così da non surriscaldarvi troppo. Due pantaloncini e un legging possono bastare per la parte inferiore.

Mettere in valigia anche un paio di costumi da bagno, un pigiama fresco e biancheria intima in cotone e sufficiente per il numero di giorni del vostro viaggio. Serviranno anche delle scarpe di ricambio.

In più potranno tornare utili crema solare e acqua termale per rinfrescarsi, uno spray anti zanzare e tutto ciò che vi serve abitualmente per l’igiene personale e il make-up.

COSA NON INDOSSARE AL PARCO DIVERTIMENTI

Ci sono poi alcuni accessori in particolar modo da evitare, come i gioielli, perché possono impigliarsi nelle giostre o perdersi; pensate, ad esempio, alle attrazioni “intense” come le montagne russe.

Credits: Foto di Adobe Stock| sambath

Evitate, quindi, gingilli vari perché state andando al parco divertimenti, non a una sfilata di moda!

