QUALI SONO LE ATTIVITÀ MIGLIORI PER INTRATTENERE I BAMBINI IN ESTATE IN CITTÀ?

Se le vacanze sono ancora lontane vi starete sicuramente chiedendo cosa fare con i bambini in estate in città. Visto il gran caldo la tentazione di rimanere in casa sotto il condizionatore è tanta, ma non disperate: abbiamo tanti suggerimenti in serbo per voi. Così come per le attività per bambini in viaggio, anche quello che si può fare in estate in città con loro saprà catturare la loro attenzione. Per esempio, potreste trascorrere l’estate in città con i bambini facendo scoprire loro qualche curiosità in più sulla sua storia. Le attività all’aperto, comunque, rimangono sempre un’ottima idea: ricordate, però, di mettere loro sempre la protezione solare per bambini con SPF50, mi raccomando!

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Ci risiamo: voi dovete lavorare e i bambini sono a casa per la fine dell’anno scolastico. Oltre a fare i compiti delle vacanze, però, hanno bisogno di tanto relax e distrazioni: cosa fare con i bambini in estate in città, quindi, mentre attendete che arrivino anche per voi le meritate e agognate ferie? Abbiamo provato a stilare una lista dei suggerimenti più utili: provate a confrontarli con le attività proposte dalla vostra città e stilate un piano anti-noia estiva fin da subito. Cominciamo!

COSA FARE IN CITTÀ CON I BAMBINI IN ESTATE: IL CENTRO ESTIVO SALVA LE GIORNATE

Eccoci quindi al primo consiglio: sicuramente ci avrete pensato anche voi! Il centro estivo per bambini è il salva-estate numero 1. Se, quindi, avete avuto la fortuna di essere accettate sapete quanto sia un grande aiuto per chi deve lavorare.

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IL CENTRO ESTIVO RISOLVE IL PROBLEMA DI COSA FARE CON I BAMBINI IN ESTATE SE NON PARTITE

Non solo, i bambini si divertono un mondo, tra attività all’aperto, lavoretti, giornate in piscina, canti e balli. Se, al contrario, avevate accantonato l’idea, ora è decisamente arrivato il momento di informarvi: se avete poco tempo libero causa lavoro, può davvero essere la svolta.

PISCINA E GIOCHI CON L’ACQUA RINFRESCANO E DIVERTONO

D’estate fa caldo, specialmente in città. Se avete la fortuna di avere uno spazio esterno o un giardino, allora organizzare giochi con l’acqua è un’ottima idea per far trascorrere ai bambini giornate di pieno relax e divertimento. Potete sfruttare una piccola piscina gonfiabile per farli rinfrescare: in commercio ne esistono di tutti i tipi, con scivoli e non, ma anche con accessori TOP come palline, tiro al bersaglio e molto altro.

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E i weekend? Potete comprare un pass giornaliero per la piscina cittadina, trascorrendo quindi una giornata tutti insieme di divertimento, allegria e anti-afa.

UN PICNIC IN FAMIGLIA È SEMPRE UNA BUONA IDEA

Alzi la mano chi non adora i picnic! Anche per i piccoli è così, anzi, ogni pranzo sull’erba è una grande festa. Tra le cose da fare in città in estate con i bambini, quindi, c’è sicuramente questa: potete coinvolgerli nella preparazione delle portate e nella scelta della location.

Se cercate idee, leggete il nostro post dedicato proprio ai luoghi ideali per organizzare un picnic.

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EVENTI CULTURALI, MOSTRE E CINEMA ALL’APERTO SONO TRA LE COSE DA FARE IN ESTATE IN CITTÀ CON I BAMBINI

L’estate in città non è così noiosa come si pensi, ma è necessario cercare per trovare gli eventi più carini da proporre ai nostri bambini.

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Il nostro consiglio è di controllare con frequenza le pagine istituzionali del vostro comune, oppure di iscrivervi su Facebook a un gruppo dedicato alla vostra zona, magari proprio pensato per le famiglie. In questo modo vi assicuriamo che troverete moltissime cose da fare in città con i bambini in estate, tra mostre, attività, laboratori, cinema all’aperto e concerti o sagre.

SCOPRIRE GEMME NASCOSTE DELLA PROPRIA CITTÀ CON VISITE GUIDATE

Si pensa di conoscere la propria città, ma non è sempre così. Se un giorno fa meno caldo potete pensare di avventurarvi nelle zone di interesse e seguire, insieme al vostro bambino, un tour guidato della città. Potete anche scaricare una guida da internet e improvvisarvi guide turistiche!

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FAR SCOPRIRE AI BAMBINI UN NUOVO HOBBY LONTANO DAGLI SCHERMI

La tentazione di trascorrere diverse ore davanti alla TV o al tablet è reale, specialmente in estate in città quando sembra che non ci siano molte cose da fare e la noia incombe. Non sono ovviamente da demonizzare, ma è bene proporli al bambino solo in occasioni ben definite e per il giusto tempo.

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Ecco perché è importantissimo provare a far appassionare il nostro bambino a un hobby che richieda manualità e concentrazione: dai braccialetti fai da te fino al ricamo, dalla piccola falegnameria ai dipinti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

GIARDINAGGIO E ATTIVITÀ IN CITTÀ A CONTATTO CON LA NATURA

Le attività a contatto con la natura sono il must da offrire a ogni bambino che debba attendere un po’ per andare effettivamente in vacanza con i genitori.

LA NATURA HA SEMPRE LA RISPOSTA

Il giardinaggio, per esempio, aiuta la crescita fisica ed emotiva, offre stimoli sensoriali e favorisce il benessere, sia per i grandi che per i piccini. Insomma, se non sapete proprio cosa far fare ai bambini in estate in città portateli al parco o in un orto botanico, o se avete uno spazio esterno date loro la responsabilità di annaffiare le piante: vedrete che piacerà loro moltissimo!

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Piaciuto il post? Allora leggete anche:

1) CREME VISO BAMBINI

2) COME SCEGLIERE IL LETTO GIUSTO PER I BAMBINI

3) FRASI MOTIVAZIONALI PER BAMBINI

Via Giphy

Ed eccoci alla fine anche del post di oggi. E voi, avete altri suggerimenti per la community sulle cose da fare con i bambini in città in estate? Fateci sapere come sempre su Facebook con un commento, un saluto dal TeamClio!