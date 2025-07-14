QUALI SONO LE ATTIVITÀ MIGLIORI PER INTRATTENERE I BAMBINI IN ESTATE IN CITTÀ?
- Se le vacanze sono ancora lontane vi starete sicuramente chiedendo cosa fare con i bambini in estate in città.
- Visto il gran caldo la tentazione di rimanere in casa sotto il condizionatore è tanta, ma non disperate: abbiamo tanti suggerimenti in serbo per voi.
- Così come per le attività per bambini in viaggio, anche quello che si può fare in estate in città con loro saprà catturare la loro attenzione.
- Per esempio, potreste trascorrere l’estate in città con i bambini facendo scoprire loro qualche curiosità in più sulla sua storia.
- Le attività all’aperto, comunque, rimangono sempre un’ottima idea: ricordate, però, di mettere loro sempre la protezione solare per bambini con SPF50, mi raccomando!
Credits: Foto di Adobe Stock | Nina/peopleimages.com
Ci risiamo: voi dovete lavorare e i bambini sono a casa per la fine dell’anno scolastico. Oltre a fare i compiti delle vacanze, però, hanno bisogno di tanto relax e distrazioni: cosa fare con i bambini in estate in città, quindi, mentre attendete che arrivino anche per voi le meritate e agognate ferie? Abbiamo provato a stilare una lista dei suggerimenti più utili: provate a confrontarli con le attività proposte dalla vostra città e stilate un piano anti-noia estiva fin da subito. Cominciamo!
COSA FARE IN CITTÀ CON I BAMBINI IN ESTATE: IL CENTRO ESTIVO SALVA LE GIORNATE
Eccoci quindi al primo consiglio: sicuramente ci avrete pensato anche voi! Il centro estivo per bambini è il salva-estate numero 1. Se, quindi, avete avuto la fortuna di essere accettate sapete quanto sia un grande aiuto per chi deve lavorare.
Credits: Foto di Adobe Stock | oksix
IL CENTRO ESTIVO RISOLVE IL PROBLEMA DI COSA FARE CON I BAMBINI IN ESTATE SE NON PARTITE
Non solo, i bambini si divertono un mondo, tra attività all’aperto, lavoretti, giornate in piscina, canti e balli. Se, al contrario, avevate accantonato l’idea, ora è decisamente arrivato il momento di informarvi: se avete poco tempo libero causa lavoro, può davvero essere la svolta.
PISCINA E GIOCHI CON L’ACQUA RINFRESCANO E DIVERTONO
D’estate fa caldo, specialmente in città. Se avete la fortuna di avere uno spazio esterno o un giardino, allora organizzare giochi con l’acqua è un’ottima idea per far trascorrere ai bambini giornate di pieno relax e divertimento. Potete sfruttare una piccola piscina gonfiabile per farli rinfrescare: in commercio ne esistono di tutti i tipi, con scivoli e non, ma anche con accessori TOP come palline, tiro al bersaglio e molto altro.
Credits: Foto di Adobe Stock | Monkey Business
E i weekend? Potete comprare un pass giornaliero per la piscina cittadina, trascorrendo quindi una giornata tutti insieme di divertimento, allegria e anti-afa.
UN PICNIC IN FAMIGLIA È SEMPRE UNA BUONA IDEA
Alzi la mano chi non adora i picnic! Anche per i piccoli è così, anzi, ogni pranzo sull’erba è una grande festa. Tra le cose da fare in città in estate con i bambini, quindi, c’è sicuramente questa: potete coinvolgerli nella preparazione delle portate e nella scelta della location.
Se cercate idee, leggete il nostro post dedicato proprio ai luoghi ideali per organizzare un picnic.
Credits: Foto di Adobe Stock | bobex73
EVENTI CULTURALI, MOSTRE E CINEMA ALL’APERTO SONO TRA LE COSE DA FARE IN ESTATE IN CITTÀ CON I BAMBINI
L’estate in città non è così noiosa come si pensi, ma è necessario cercare per trovare gli eventi più carini da proporre ai nostri bambini.
Credits: Foto di Adobe Stock | abu
Il nostro consiglio è di controllare con frequenza le pagine istituzionali del vostro comune, oppure di iscrivervi su Facebook a un gruppo dedicato alla vostra zona, magari proprio pensato per le famiglie. In questo modo vi assicuriamo che troverete moltissime cose da fare in città con i bambini in estate, tra mostre, attività, laboratori, cinema all’aperto e concerti o sagre.
SCOPRIRE GEMME NASCOSTE DELLA PROPRIA CITTÀ CON VISITE GUIDATE
Si pensa di conoscere la propria città, ma non è sempre così. Se un giorno fa meno caldo potete pensare di avventurarvi nelle zone di interesse e seguire, insieme al vostro bambino, un tour guidato della città. Potete anche scaricare una guida da internet e improvvisarvi guide turistiche!
Credits: Foto di Adobe Stock | BooFamily
FAR SCOPRIRE AI BAMBINI UN NUOVO HOBBY LONTANO DAGLI SCHERMI
La tentazione di trascorrere diverse ore davanti alla TV o al tablet è reale, specialmente in estate in città quando sembra che non ci siano molte cose da fare e la noia incombe. Non sono ovviamente da demonizzare, ma è bene proporli al bambino solo in occasioni ben definite e per il giusto tempo.
Credits: Foto di Adobe Stock | laurasworld_photos
Ecco perché è importantissimo provare a far appassionare il nostro bambino a un hobby che richieda manualità e concentrazione: dai braccialetti fai da te fino al ricamo, dalla piccola falegnameria ai dipinti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.
GIARDINAGGIO E ATTIVITÀ IN CITTÀ A CONTATTO CON LA NATURA
Le attività a contatto con la natura sono il must da offrire a ogni bambino che debba attendere un po’ per andare effettivamente in vacanza con i genitori.
LA NATURA HA SEMPRE LA RISPOSTA
Il giardinaggio, per esempio, aiuta la crescita fisica ed emotiva, offre stimoli sensoriali e favorisce il benessere, sia per i grandi che per i piccini. Insomma, se non sapete proprio cosa far fare ai bambini in estate in città portateli al parco o in un orto botanico, o se avete uno spazio esterno date loro la responsabilità di annaffiare le piante: vedrete che piacerà loro moltissimo!
Credits: Foto di Adobe Stock | Irina Schmidt
Piaciuto il post? Allora leggete anche:
2) COME SCEGLIERE IL LETTO GIUSTO PER I BAMBINI
3) FRASI MOTIVAZIONALI PER BAMBINI
Via Giphy
Ed eccoci alla fine anche del post di oggi. E voi, avete altri suggerimenti per la community sulle cose da fare con i bambini in città in estate? Fateci sapere come sempre su Facebook con un commento, un saluto dal TeamClio!