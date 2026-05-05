QUALI SONO LE SNEAKERS NERE DONNA DA AVERE PER LA PRIMAVERA 2026?

Le sneakers nere donna vengono utilizzate perlopiù nel periodo invernale, ma molte fashioniste le scelgono anche per la stagione primaverile. Versatili e facili da abbinare, si prestano a un’infinità di combinazioni e consentono di dare vita a look dei più vari. Tanti i modelli inclusi nelle collezioni delle migliori marche, a partire dalle proposte dei brand sportivi come New Balance e Adidas. Ci sono sneakers nere anche nelle collezioni di brand come Guess, Patrizia Pepe e Tommy Hilfiger. Sportive oppure più eleganti, sono il modello shoes di cui non potrete più fare a meno.

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Ogni fashionista che si rispetti dovrebbe avere un paio di sneakers nere donna per la Primavera 2026. Proprio come quelle bianche, risultano facilissime da abbinare e molto versatili, perfette alleate di stile per ogni occasione. Abbiamo selezionato per voi i migliori modelli da acquistare quest’anno, tra novità ed evergreen. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

SNEAKERS NERE PRIMAVERA 2026: ADIDAS, CONVERSE E NEW BALANCE

Le sneakers Primavera 2026 accontentano tutti i gusti e, fatta eccezione per quelle colorate, si dividono essenzialmente in due maxi-gruppi: da una parte le sneakers bianche, quintessenza dei look primaverili, dall’altra le sneakers nere.

Le sneakers nere Primavera 2026 sono la scelta ideale per chi non apprezza particolarmente le scarpe dai toni chiari o per chi, per esempio, le reputa troppo delicate perché si sporcano facilmente e in fretta.

Adidas, Originals Gazelle. Prezzo: 110,00€ su jd-sports.it





Se appartenete a questa categoria di fashioniste, sappiate che sono tante le sneakers nere donna tra cui poter scegliere per questa primavera. Si spazia da modelli iconici e senza tempo, come le Adidas Gazelle e le Converse, ad altri in super tendenza.

Converse, Chuck Taylor All Star. Prezzo: 53,20€ su amazon.it

LE NEW BALANCE NERE SONO MODAIOLE E COMODE

Pensiamo, per esempio, alle New Balance 9060. Il brand le propone in nero, panna e rosa candy: una combo di colori femminile e particolare da non sottovalutare. Le 9060 sono uno dei modelli di punta della collezione New Balance, comodissime e pratiche soprattutto se siete solite camminare molto.

New Balance, 9060 Donna Sneakers. Prezzo: 190,00€ su jd-sports.it

DA GUESS A LIU JO, I MODELLI GLAM DA AVERE

Non mancano le sneakers nere da passeggio, ginniche dalle linee più affusolate ed eleganti perfette per il tempo libero e la città. Guess firma molti modelli interessanti, come questa sneakers matelassé con dettagli color oro.

Guess, Loven Scarpe Ginnastica Donna. Prezzo: 60,63€ su amazon.it

Mood affine anche per questa proposta di Tommy Hilfiger, con soletta interna leggermente rialzata per una calzata comoda e morbida.

Tommy Hilfiger, Sneakers Donna Casual. Prezzo: 64,54€ su amazon.it

Se amate le sneakers gioiello, vi suggeriamo di puntare sulle sneakers nere di Liu Jo. Il brand impreziosisce le classiche sneakers, connotandole di glam, con applicazioni quali perline e strass.

Liu Jo, Kylie 10 Sneakers Donna. Prezzo: 89,00€ su amazon.it

SUPER FLAT: LE SNEAKERS DI PATRIZIA PEPE E PUMA

Il trend della Primavera 2026 vuole perlopiù sneakers sottili e minimal, come quelle di Patrizia Pepe. Le Skin ’93, realizzate in suede nero, sono pensate per offrire a chi le indossa una sensazione di estrema morbidezza e comfort.

Patrizia Pepe, Skin Sneakers ’93 in suede. Prezzo: 195,00€ su patriziapepe.com

Vanno molto di moda, anche se essendo molto originali non piacciono proprio a tutte, le sneakers ballerine. Questo modello ibrido tra ginnica e ballerina porta la firma di Puma.

Puma, Speedcat Ballet Donna. Prezzo: 100,00€ su jd-sports.it

SNEAKERS NERE DONNA COMODE PER LA PRIMAVERA 2026: SKECHERS E SUN68

Chi ha piedi “problematici” o trascorre molto tempo in piedi e in movimento, sa bene quanto sia importante indossare delle scarpe comode che garantiscono comfort estremo per l’intera giornata.

SKECHERS FIRMA SNEAKERS NERE COMODISSIME E PRATICHE

La scelta in termini di sneakers nere donna è molto ampia. Uno dei brand da prediligere è sicuramente Skechers, le cui scarpe si avvalgono della speciale soletta Skechers Air-Cooled Memory Foam e della tecnologia visibile Skech-Air. Il modello Golden Air, nero e con particolari oro, è un perfetto compromesso tra comfort e stile.

Skechers, Donna Golden Air Scarpe Ginnastica. Prezzo: 62,99€ su amazon.it

Godono di ottime recensioni, in termini di praticità e comodità, anche le sneakers di Sun68. Le Ally, con la loro suola ergonomica, ammortizzano ogni passo rivelandosi la scelta migliore per le lunghe camminate e le giornate più frenetiche.

Sun68, Donna Sneakers Ally. Prezzo: 80,00€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sulle sneakers nere donna per la Primavera 2026, con una selezione dei modelli più belli del momento. Come sempre vogliamo sapere cosa ne pensate: vi piacciono le sneakers nere o appartenete al team sneakers bianche a tutti i costi? Preferite le sneakers nere chunky oppure quelle dalle linee più slim? Vi piace indossare le sneakers nere in primavera o le reputate più adatte al periodo invernale? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!