QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CONTORNO OCCHI ILLUMINANTI?

Le creme contorno occhi illuminanti sono i prodotti più acquistati per la cura del perioculare. L’obiettivo, soprattutto in presenza di borse e occhiaie, è individuare una crema contorno occhi illuminante e idratante che sia anche leggermente schiarente, così da attenuare le zone d’ombra. Si spazia dalla crema contorno occhi colorata a quella incolore, dalle texture più corpose a quelle leggere e impalpabili. A seconda delle proprie esigenze è possibile scegliere formule a base di ingredienti dei più diversi. Gli attivi più quotati sono caffeina, vitamina C, acido ialuronico e retinolo.

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Curiose di scoprire con noi le creme contorno occhi illuminanti che vale davvero la pena provare? Nel post ne troverete diverse da comprare online, firmate dalle migliori marche di farmacia, profumeria e low cost. Iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

CREME CONTORNO OCCHI ILLUMINANTI: LE PROPOSTE DI ANTIPODES, DRUNK ELEPHANT E REN

Prendersi cura del contorno occhi è fondamentale, specialmente quando non si è più giovanissime. Questa particolare area del nostro viso è tra le più delicate ed è una delle prime a risentire del passare del tempo. Borse e occhiaie, inoltre, sono sempre dietro l’angolo ed è quindi buona abitudine non farsi cogliere impreparate adoperando trattamenti specifici dall’azione illuminante, idratante e schiarente.

Tra le migliori creme contorno occhi illuminanti resiste questa proposta ormai cult di Antipodes, una crema fondente e morbida a base di ingredienti naturali tra cui il miele di Manuka e gli estratti di fiori dell’albero della seta. Ricca e nutriente, è perfetta anche per le pelli mature.

Antipodes, Manuka Honey Skin-Brightening Eye Cream. Prezzo: 43,99€ su zalando.it





Drunk Elephant firma, invece, un trattamento contorno occhi illuminante di ultima generazione formulato con ben 8 diversi peptidi e ben 5 forme di vitamina C. Un concentrato di energia e luminosità che presenta anche proprietà antiossidanti e lenitive. Il contorno occhi, con un utilizzo costante, appare levigato e disteso, le rughe attenuate e il colorito uniforme.

Drunk Elephant, C-Tango Multivitamin Eye Cream. Prezzo: 67,00€ su sephora.it

Tra le creme contorno occhi illuminanti e idratanti più vendute c’è anche REN Brightening Dark Circle Eye Cream. Si tratta, in questo caso, di una formula studiata appositamente per contrastare le occhiaie: promette, in soli 7 giorni, di ridurle visibilmente grazie a ingredienti come glicogeno e fiori di sambuco. Questa crema, piacevole da massaggiare e abbastanza corposa, esercita un’efficace azione rimpolpante.

REN, Brightening Dark Circle Eye Cream. Prezzo: 39€ in offerta su sephora.it

LE CREME CONTORNO OCCHI DI ULTIMA GENERAZIONE DI NIP+FAB, THE INKEY LIST E ILIA

Ormai è risaputo che i prodotti con vitamina C funzionino molto bene sugli incarnati spenti e sulle discromie, e le creme contorno occhi con vitamina C non fanno di certo eccezione. Questo ingrediente continua a essere uno dei più impiegati ed è presente nelle formule di molte creme contorno occhi illuminanti degne di nota. Basti pensare a NIP+FAB Vitamin C Fix Eye Cream, crema per il contorno occhi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che contiene il 5% di vitamina C e, tra gli altri, attivi come la caffeina e la niacinamide.

NIP+FAB, Vitamin C Fix Eye Cream. Prezzo: 21,99€ su amazon.it

MOLTE CREME ILLUMINANTI CONTENGONO ATTIVI COME VITAMINA C, CAFFEINA E RETINOLO

Esistono in commercio anche prodotti che simulano e potenziano l’azione della vitamina C, rivelandosi estremamente efficaci. The Inkey List propone, a tal proposito, questa crema viso a base di Brightenyl, uno speciale ingrediente attivo che vanta 4 volte le proprietà illuminanti della vitamina C. Leggera e di facile assorbimento, bilancia il tono della pelle e attenua l’iperpigmentazione del contorno occhi lasciandolo uniforme e più liscio.

The Inkey List, Brighten-I Eye Cream. Prezzo: 13,95€ su lookfantastic.it

Un altro ingrediente che performa molto bene sul contorno occhi è il retinolo, dall’azione esfoliante e in grado di promuovere il rinnovamento cellulare. Ilia Bright Start Activated Eye Cream sfrutta proprio un’alternativa vegetale al retinolo per idratare e decongestionare il contorno occhi, schiarendolo e illuminandolo. A potenziarne gli effetti la punta in ceramica rinfrescante con cui massaggiare la texture e il finish leggermente traslucido.

Ilia, Bright Star Activated Eye Cream. Prezzo: 58,00€ su sephora.it

CREME CONTORNO OCCHI ILLUMINANTI DI FARMACIA: TRA LE MIGLIORI RILASTIL E URIAGE

Chi è alla ricerca di una buona crema contorno occhi illuminante sa bene che molte delle migliori si trovano in farmacia. Tra le più apprezzate spicca Rilastil Progression HD Crema Contorno Occhi Illuminante, un trattamento completo con ceramidi e attivi specifici per il perioculare che non solo illumina e schiarisce le occhiaie ma provvede anche a decongestionare eventuali borse e a rinforzare la barriera cutanea. La texture è caratterizzata da pigmenti uniformanti dall’azione correttiva ed è molto leggera.

Rilastil, Progression HD Crema Contorno Occhi Illuminante. Prezzo: 39,90€ su amazon.it

Tra i prodotti di farmacia vi segnaliamo, poi, Uriage Dépiderm Contour Des Yeux Eclat, un gel-crema impalpabile adatto anche al periodo estivo che illumina la pelle spenta complici finissime particelle madreperlate. A base di vitamine e acqua termale, è perfetta per le pelli sensibili e reattive che normalmente risentono di irritazioni.

Uriage, Dépiderm Contour Des Yeux Eclat. Prezzo: 19,06€ in offerta su farmacosmo.it

Si trova in farmacia e parafarmacia anche il nuovo Trattamento Illuminante Occhi Vinoperfect di Caudalie. Per il 97% di origine naturale, contiene viniferina, niacinamide e caffeina e corregge tutti i tipi di occhiaie, sia di natura vascolare (occhiaie blu e viola) che pigmentaria (occhiaie marroni e nere). Idrata e illumina il contorno occhi e, grazie al suo beccuccio rinfrescante in ceramica, fa apparire lo sguardo disteso e riposato.

Caudalie, Vinoperfect Trattamento Illuminante Occhi. Prezzo consigliato al pubblico: 29,90€

CREMA CONTORNO OCCHI ILLUMINANTE, IDRATANTE E SCHIARENTE: IL MEGLIO DEL LOW COST

Concludiamo la nostra carrellata di creme contorno occhi illuminanti con alcune proposte low cost davvero interessanti.

Garnier ha inserito nella sua collezione SkinActive Vitamina C Contorno Occhi Illuminante con niacinamide, caffeina, vitamina C e polvere di banana. Si tratta di una crema contorno occhi schiarente e illuminante leggermente colorata che rende lo sguardo immediatamente più riposato e fresco: un prodotto facile da applicare e multitasking.

Garnier, SkinAcrive Vitamina C Contorno Occhi Illuminante. Prezzo: 7,99€ su amazon.it

NON MANCANO LE CREME ILLUMINANTI ECONOMICHE

Anche Lavera propone una buona crema contorno occhi illuminante e idratante. Con caffeina ed estratti di perla, è un cosmetico naturale – come tutte le referenze del brand – e interviene contro piccole rughe e linee di espressione minimizzandole.

Lavera, Illuminating Eye Cream. Prezzo: 21,42€ su amazon.it

Ultima, ma non per importanza, la crema contorno occhi illuminante di Sephora Brightening Eye Cream. A base di acido ialuronico e con il 96% di ingredienti di origine naturale, contrasta i segni della stanchezza lasciando la pelle del contorno occhi liscia, levigata e radiosa.

Sephora, Brightening Eye Cream. Prezzo: 15,99€ su sephora.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema skincare, date un’occhiata a questi post:

1) MACCHIE SULLE MANI

2) COME SCEGLIERE L’SPF PER LA PROPRIA PELLE

3) TUTTO SUL FOTOTIPO DELLA PELLE

Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione delle migliori creme contorno occhi illuminanti, di tutte le fasce di prezzo e per ogni esigenza. Come sempre, a questo punto, passiamo la parola a voi: cosa ne pensate? Avete già provato qualcuno di questi prodotti? Ditecelo nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!