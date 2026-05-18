UNA COCCOLA GOURMAND CON LE CREME CORPO AL PISTACCHIO

Il pistacchio è onnipresente: lo troviamo tra le note olfattive dei profumi e, nondimeno, tra gli ingredienti dei cosmetici che utilizzano per la bodycare. Sono tante le creme corpo al pistacchio tra cui poter scegliere, firmate dalle migliori marche e adatte a chiunque ami gli accordi gourmand. Si spazia da Sol De Janeiro a L’Erbolario, senza trascurare i marchi low cost come Catrice. Profumatissime, le creme corpo al pistacchio da scegliere per questa stagione hanno texture soffici e che si assorbono in fretta. Per prolungarne la scia si consiglia di abbinare l’utilizzo di bagnoschiuma e acque profumate con la medesima fragranza.

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Le creme corpo al pistacchio avvolgono la pelle con le loro texture sensoriali e la lasciano gradevolmente profumata. Must indiscusso per tutte le estimatrici dei gourmand, sono il prodotto su cui puntare per una bodycare tutta da godere. Pronte a scoprire insieme una selezione delle migliori? Allora, iniziamo.

QUANDO SCEGLIERE UNA CREMA CORPO AL PISTACCHIO

Non è un caso che i profumi al pistacchio siano tra i più apprezzati e richiesti del momento. Rubato alla pasticceria, il pistacchio caratterizza la formulazione di moltissime fragranze e, ormai, sono tanti anche i prodotti per il corpo che lo includono tra i suoi ingredienti.

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UNA FRAGRANZA DOLCE MA NON STUCCHEVOLE

Dolce ma non stucchevole, la crema corpo al pistacchio è il trattamento per la bodycare da provare assolutamente se si apprezzano le profumazioni gourmand ma non eccessivamente impegnative.

SOL DE JANEIRO FIRMA UNA DELLE CREME CORPO AL PISTACCHIO BESTSELLER

Tra le creme corpo Sol de Janeiro, la più popolare in assoluto è Brazilian Bum Bum Cream. Bestseller indiscusso del brand, si ispira alla tradizione cosmetica brasiliana e abbina tra loro note di pistacchio e caramello salato. La formula, inoltre, restituisce compattezza e tonicità alla pelle lasciandola anche piacevolmente luminosa.

Sol de Janeiro, Brazilian Bum Bum Cream. Prezzo: 47,00€ su sephora.it

Contiene uno speciale mix di burro di cupuaçu, açai e olio di cocco. Pur essendo molto nutriente e altamente idratante, si assorbe davvero in fretta.

CATRICE FRAGRANCED BODY WHIP, UNA MOUSSE INVITANTE

Costa pochissimo e vanta ottime recensioni la crema corpo al pistacchio di Catrice. Il suo punto di forza? Una texture in mousse soffice che ricorda la panna montata. Dal sensuale tocco shimmer, ha una fragranza alla vaniglia e al pistacchio estremamente gradevole.

Catrice, Pistachio Cream Delight. Prezzo: 8,00€ su pinalli.com

La texture leviga visibilmente la pelle e la rende bellissima oltre che super profumata.

ELIZABETH ARDEN, IL PISTACCHIO SI FA FRESCO CON IL TÈ VERDE

Elizabeth Arden sceglie le sfumature più fresche del pistacchio abbinandolo a ingredienti quali magnolia, tè verde e acqua di rosa. Dalla formula ricca ma ultra-leggera, promette idratazione profonda fino a 24 ore.

Elizabeth arden, Green Tea Pistachio Crunch. Prezzo: 22,99€ su amazon.it

UNA CREMA CORPO AL PISTACCHIO PERFETTA PER LA PELLE SECCA E ARIDA

Note di accordo al mallo di pistacchio, accordo di tè verde, olio di bergamotto italiano, magnolia, eliotropio, essenza di vaniglia del Madagascar, ambra bianca e miele naturale coccolano la pelle addolcendola e restituendole morbidezza, anche se molto secca o disidratata.

LA CREMA CORPO AL PISTACCHIO DI EOS

Scelta da Allure come uno dei prodotti migliori del 2025, la crema corpo al pistacchio Eos Crème de Pistachio viene presetata come una “calamita per complimenti”.

Eos, Shea Better Crème de Pistachio. Prezzo: 44,00€ su amazon.it

Con 7 oli e burri naturali, si prende cura delle pelli secche e sensibili con delicatezza. Senza profumo aggiunto, è disponibile in un formato maxi davvero conveniente.

CREMA CORPO AL PISTACCHIO L’ERBOLARIO: UNA TEXTURE INCONFONDIBILE

Tra le migliori creme corpo al pistacchio c’è anche quella de L’Erbolario. Una crema vellutata e vellutante, con olio ed estratto di pistacchio di Sicilia, dal profumo dolce e avvolgente ma al tempo stesso fresco.

L’Erbolario, Pistacchio Crema Vellutante Corpo. Prezzo: 15,60€ su amazon.it

La formula, composta per il 96% da ingredienti di origine naturale, abbina tra loro ingredienti quali olio di cocco, burro di karité e olio di pistacchio. Le note gourmand si sposano a note fruttate di ribes e fiori di pesco, insieme a caramello, cristalli di sale e caramello.

PUPA E LA CREMA AL PISTACCHIO MILKY CHE AVVOLGE LA PELLE

Anche Pupa include nella sua collezione una buona crema corpo al pistacchio, disponibile su Amazon con una graziosa pochette effetto Teddy.

Pupa, Teddyland Latte e Crema di Pistacchio. Prezzo: 21,99€ su amazon.it

Latte e crema di pistacchio sono la quintessenza della dolcezza. Il brand suggerisce anche referenze bodycare abbinate come il bagnoschiuma della stessa linea.

IL KIT BODYCARE AL PISTACCHIO DA NON FARSI SFUGGIRE

Infine, ragazze, vi suggeriamo una chicca da prendere in considerazione anche come idea regalo. Su Amazon è disponibile questo kit al Gelato al Pistacchio di Rudy che contiene bagnoschiuma e crema corpo.

Rudy, Gelato al Pistacchio Bagnoschiuma e Crema Corpo. Prezzo: 23,41€ su amazon.it

Avvolgente e rilassante, la fragranza risulta dolce ma resta sempre molto discreta. Il packaging, decorato e dai colori accesi, lo rende particolarmente accattivante.

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1) CREME CORPO AI FIORI DI CILIEGIO

2) CREME CORPO ALLA LAVANDA

3) CREME CORPO ALLA PEONIA

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle migliori creme corpo al pistacchio, con una selezione di prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Come sempre la parola, a quanto punto, passa direttamente a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le creme corpo profumate come quelle al pistacchio oppure no? Avete già provato queste creme? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!