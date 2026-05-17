PERCHÉ SCEGLIERE I PROFUMI GOURMAND SALATI?

Se amate i profumi gourmand, sicuramente siete appassionati di fragranze dolci. Ma se vi dicessimo che i profumi gourmand salati sono quel twist di cui non pensavate di aver bisogno? Le note salate non sono ideali sono per i profumi marini, anzi, stanno molto bene anche accostate a note dolci e floreali. Alcuni profumi sono stati precursori di questa tendenza, uno su tutti sicuramente Alien di Mugler, ma non è rimasto il solo, anzi. Oggi i profumi gourmand salati da donna e da uomo sono diversi e scoprirne l’essenza è sempre una vera emozione.

Credits: Foto di Adobe Stock | tania_wild

In questo post abbiamo deciso di portarvi alla scoperta dei migliori profumi gourmand salati, mix preziosi e inusuali che accostano note dolci a note salate e più pungenti, quasi “marine”. Come accade nel mondo della cucina, dove i dolci al caramello salato spopolano, per esempio, così anche nell’universo delle fragranze questi aromi si sposano alla perfezione, creando profumi salati e gourmand allo stesso tempo di cui è impossibile non innamorarsi. Vi aspettiamo qui sotto per scoprire i più buoni di nicchia, di profumeria ed economici. Cominciamo subito!

I FRUTTATI FLOREALI GOURMAND, DOLCI E SALATI, DA PROVARE

Cominciamo il nostro viaggio nei profumi gourmand salati con le fragranze dolci con note anche fruttate e floreali; la prima che vi presentiamo è di Hilde Soliani e fare parte dei profumi di nicchia particolari, da annusare assolutamente almeno una volta.

FRAGOLA E SALE È UN DUO INASPETTATO, MA CHE FUNZIONA

Fragola Salata (o meglio… FRaaaagola_saalaaata, come si legge sul packaging) è un’eau de parfum molto audace, che accosta due note solo a un primo impatto troppo diverse per stare bene insieme, succose fragole e sale. Il duo inaspettato che non vi aspettavate!

Hilde Soliani, Fragola Salata – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 160€ su 50-ml.it (disponibile anche in formato campioncino a 6€)





Ariana Grande ha sfornato un piccolo gioiello nel mondo dei profumi gourmand salati, ovvero R.E.M.. Si tratta di una fragranza floreale legnosa e con note gourmand dolci e avvolgenti, come il fico, i marshmallow e il caramello, che però accoglie all’interno del mix anche un tocco salato inequivocabile che dà una marcia in più.

Ariana Grande, R.E.M. – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 59,09€ su amazon.it

Pistacchio di L’Erbolario è un profumo floreale unisex che gioca la sua dualità nel contrasto del pistacchio, nota che apre la composizione, con il caramello salato che ne è il fondo. Al centro fiore di pesco, ribes nero e cocco.

L’Erbolario, Pistacchio Perfume. Prezzo: 28,70€ su amazon.it

VANIGLIA E SALE SONO GLI INGREDIENTI PREFERITI DEI PROFUMI GOURMAND SALATI

Chi dice profumi gourmand pensa, quasi automaticamente, alle note della vaniglia, ingrediente d’elezione delle fragranze dolci e avvolgenti. Quando, però, viene accostata a note salate dà davvero il meglio di sé, diventando un vero manifesto di unicità. Un po’ come succede a questi tre profumi salati gourmand che vi facciamo conoscere!

Il primo è di Juliette Has a Gun ed è molto famoso, quindi probabilmente lo avrete già sentito nominare: si chiama Vanilla Vibes e accosta in maniera impeccabile vaniglia e legno di sandalo. Il risultato, però, è tutt’altro che scontato, visto che la nota “segreta” cambia le regole del gioco: si tratta del Fleur de Sel (fior di sale), una varietà pregiata di sale ricavata nelle saline della Camargue.

Juliette Has a Gun, Vanilla Vibes – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 78,05€ su amazon.it (disponibile anche in formato campioncino a 6€ su 50-ml.it)

Il packaging è lussuoso e unico, un po’ come la fragranza. What About Pop di Thoo è un profumo gourmand salato di nicchia veramente particolare, adatto sia a uomini che a donne, che incarna l’essenza della complicità e dei piccoli momenti che diventano ricordi indimenticabili. Popcorn salato e caramello aprono la composizione, che contiene anche estratti pregiati come il lunar flower, la crema di latte, l’exavanilla e note boisé.

Thoo, What About Pop – Eau de Parfum 75ml. Prezzo: 220€ su 50-ml.it (disponibile anche in formato campioncino a 12€)

Sel Vanilla di Maison Tahité è “un nome, un programma”. Come suggerisce, infatti, l’intreccio qui è tutto tra le note marine e sapide e la dolcezza avvolgente della vaniglia; ci sono anche aromi floreali, come il gelsomino, e legnosi come il legno di cedro. L’apertura con note di salvia è il tocco di classe inaspettato.

Maison Tahité, Sel_Vanille Eau de Parfum. Prezzo: da 5€ su 50-ml.it

LE FRAGRANZE CON NOTE MARINE E DOLCEZZA GOURMAND DA PROVARE

In Sex and the Sea di Francesca Bianchi la nota salata è data da un ingrediente particolarissimo, ovvero il Cetalox, una molecola di ambra grigia che lascia un sentore minerale. Questo profumo gourmand salato è una creazione artistica vera e propria, che accosta note dolci con altre dal sentore tropicale, per ricreare la sensazione di “pelle bruciata dal sole”, sudata e salata al mare.

Francesca Bianchi, Sex and The Sea – Extrait de Parfum 30ml. Prezzo: 118€ su 50-ml.it

LE NOTE MARINE STANNO MOLTO BENE CON GLI AROMI GOURMAND

Beach Walk fa parte della linea REPLICA di Maison Margiela, che mira a ricreare con la massima precisione particolari situazioni o sensazioni. Qui la fragranza è una vera passeggiata al mare, con tutti i suoi inconfondibili profumi: note marine, agrumate e dolci si mixano a benzoino, muschi e legni per lasciare una scia dolce-salata unica.

Maison Margiela, REPLICA Beach Walk – Eau de Toilette 30ml. Prezzo: 75€ su 50-ml.it (disponibile anche in formato campioncino a 6€)

Tra i profumi gourmand salati da provare c’è anche Salt di Ellis Brooklyn, che fa convivere note ozoniche con altre ambrate, animaliche, floreali e dolci. Tra gli aromi che spiccano ylang-ylang, violetta, tiaré, sandalo.

Ellis Brooklyn, Salt – Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 168,99€ su douglas.it

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post, dedicato stavolta ai profumi gourmand salati. A voi ispirano? Se sì, avete una fragranza da consigliare alla community? Fateci sapere come sempre la vostra opinione nella sezione commenti dei nostri social, un abbraccio dal TeamClio!