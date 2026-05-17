UN TRIPUDIO DI COLORI E TESSUTI PER LA NUOVA COLLEZIONE DI ABITI DA CERIMONIA PRONOVIAS 2026

Pronovias è uno dei brand top di gamma per quanto riguarda gli abiti da cerimonia donna. The Event Collection, la nuova collezione 2026 Pronovias, accoglie tantissime proposte in grado di accontentare tutti i gusti e di valorizzare qualsiasi tipo di fisicità. Gli abiti da cerimonia lunghi, perfetti per la sera e le grande occasioni, aderiscono alla figura o la rendono ariosa e leggera complici tessuti morbidi e impalpabili. Non mancano gli abiti da cerimonia midi, da cocktail e adatti in particolar modo alle cerimonie meno impegnative come quelle legate a battesimi e comunioni. C’è spazio anche per alcune tute eleganti da cerimonia per chi non vuole indossare un abito.

Tutte le foto sono di @pronovias

La nuova collezione abiti da cerimonia Pronovias 2026 si fregia di colori brillanti, tessuti pregiati e linee che valorizzano il corpo senza mai risultare troppo fascianti. Pronte a scoprire insieme una selezione di modelli TOP per le vostre occasioni speciali? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post.

LA COLLEZIONE PRONOVIAS 2026 INCLUDE ABITI DA CERIMONIA PER TUTTI I GUSTI

Insieme a Luisa Spagnoli, Pronovias è una delle migliori marche specializzate nel settore abiti da cerimonia donna. The Event Collection, la nuova collezione 2026, include abiti da cerimonia eleganti e raffinati, in pieno stile Pronovias, ispirati alle tendenze di stagione ma anche senza tempo, forti di una classe innata che non conosce l’alternarsi frenetico dei trend e delle mode.

Uno degli abiti da cerimonia della nuova collezione Pronovias





UNA COLLEZIONE INCREDIBILMENTE RICCA E VARIEGATA

Un tripudio di colori vibranti e accesi, come il rosso e il blu elettrico, affiancati da tonalità tenui e desaturate per chi predilige invece palette soft e delicate che contemplano nuance come il rosa cipria e il color champagne. La qualità estrema dei tessuti li rende indiscussi protagonisti: sono loro a dare struttura agli abiti in collezione, provvedendo ad avvolgere la silhouette e a metterne in risalto i punti di forza. Dallo chiffon al tulle passando per il taffetà, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Lo stesso dicasi per i modelli, diversi tra loro per scolli, lunghezze e dettagli come maniche e orli. Nulla viene lasciato al caso.

I MODELLI MIDI DA COCKTAIL E PER LE CERIMONIE DIURNE

Gli abiti da cerimonia midi sono disegnati in particolar modo per il giorno e per tutte quelle occasioni che richiedono un dresscode elegante ma non eccessivamente formale. Pensiamo, per esempio, a matrimoni celebrati in orario diurno e, ovviamente, anche a battesimi, comunioni e cresime.

Gli abiti a-line e a trapezio sono i più confortevoli in assoluto. Le gonne ampie a ruota che arrivano poco sotto il ginocchio risultano romantiche e iperfemminili, specialmente se abbinate a corpetti aderenti e se realizzate in tessuti come il tulle.

Pronovias, Jane Abito da festa Elisabetta Franchi for Pronovias. Prezzo: 995,00€ su pronovias.com

La palette di colori tra cui poter scegliere include principalmente tonalità tenui come il rosa pesca, il colore albicocca e il rosa cipria. A questi si abbinano facilmente i colori dei metalli per gli accessori, quindi oro, argento o bronzo.

Pronovias, Molopa Abito midi corto senza spalline e schiena scoperta. Prezzo: 700,00€ su pronovias.com

Molti degli abiti da cerimonia Pronovias 2026 abbinano ai colori pastello dettagli a contrasto nei toni del nero. Il risultato è davvero molto moderno e al tempo stesso classico e raffinato. Uno dei leitmotiv della nuova collezione del brand è il tulle per un effetto mesh sensuale ma sempre molto chic che vela décolleté e braccia.

Pronovias, Aihoma Abito corto. Prezzo: 650,00€ su pronovias.com

ABITI DA CERIMONIA LUNGHI PRONOVIAS: LE PROPOSTE DA GRAN SERA

La collezione Pronovias 2026 include moltissimi abiti da cerimonia lunghi, abiti da sera elegantissimi con cui distinguersi nel corso di eventi serali come matrimoni, cene di gala e altre occasioni che vogliono un look impeccabile.

Per chi ama i tessuti fluidi spiccano i satin dress di ispirazione lingerie, impreziositi dalla scelta di colori audaci come il magenta e da dettagli estremamente particolari come sapienti giochi di cut-out e spalline gioiello.

Pronovias, Aihopo Abito a linea A in raso. Prezzo: 570,00€ su pronovias.com

Tra i colori più gettonati per gli eventi serali il blu si riconferma un must, una di quelle tonalità con cui è impossibile sbagliare. Meraviglioso come tono di fondo per stampe e pattern, caratterizza molti degli abiti più belli della collezione Pronovias.

Pronovias, Chika Abito dritto senza spalline. Prezzo: 830,00€ su pronovias.com

ABITI LUNGHI PER TUTTI I GUSTI E PER OGNI TIPO DI INVITATA

Per quanto riguarda i modelli, la gran sera di Pronovias vuole abiti monospalla e stile impero ma anche long dress a tubino avvolgenti ma senza costringere. Il blu all over viene proposto come scelta di punta per l’abito da cerimonia per la mamma della sposa o dello sposo: abiti raffinatissimi, alcuni dei quali a maniche lunghe in modo da non mettere troppo in mostra le braccia.

Pronovias, Dashi Abito per la madre della sposa. Prezzo: 960,00€ su pronovias.com

Gli abiti lunghi a maniche lunghe di Pronovias si fregiano di micro-paillettes e maxi scolli per chi desidera brillare e catalizzare l’attenzione. Tantissimi i modelli tra cui poter scegliere, adatti in particolar modo a invitate speciali e testimoni.

Pronovias, Zaffiria Abito dritto con scollo a V. Prezzo: 830,00€ su pronovias.com

NON SOLO ABITI: LE TUTE DA CERIMONIA DELLA COLLEZIONE PRONOVIAS 2026

C’è chi, anche per le occasioni speciali, preferisce i pantaloni. In questo caso un ottimo compromesso è rappresentato dalle tute eleganti (o jumpsuit). La collezione Pronovias 2026 include diversi modelli degni di nota, tra cui alcuni realizzati in collaborazione con la stilista Elisabetta Franchi.

Pronovias, Taketa Elisabetta Franchi for Pronovias. Prezzo: 1.155,00€su pronovias.com

Pantaloni palazzo e punto vita in risalto – caratteristiche comuni a molte delle tute in catalogo – slanciano notevolmente la figura rendendola molto elegante e adattandosi senza alcun problema a diverse occasioni.

Pronovias, Pintade Tuta dritto con scollo tondo, maniche lunghe. Prezzo: 750,00€ su pronovias.com

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Via Tenor

Ragazze, per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sugli abiti da cerimonia della nuova collezione Pronovias 2026, con una selezione di modelli per tutti i gusti e per ogni occasione. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Preferite gli abiti midi o lunghi? Qual è la vostra palette di colori preferita? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!