I LIBRI DA COLORARE PER ADULTI SONO ANTISTRESS E DIVERTENTI

Quello dei libri da colorare per adulti è ormai un vero e proprio trend. Tra i passatemi più gettonati, contengono disegni da colorare antistress e rilassanti che distendono i nervi e stimolano la creatività, tenendoci alla larga dalle preoccupazioni quotidiane. Gli esperti parlano di art therapy (o arteterapia) facendo riferimento ai libri da colorare per adulti antistress. Pare, infatti, che abbiano davvero la capacità di farci concentrare così intensamente sul “qui e ora” da liberare la mente dall’ansia e dalle tensioni negative di tutti i giorni. Tra i libri da colorare per adulti più diffusi e apprezzati ci sono quelli con mandala. Non mancano i libri da colorare per bambini, a conferma del fatto che questo passatempo è per tutta la famiglia.

Credits: Foto di Adobe Stock | Masud

Che si tratti di veri e propri libri da colorare per adulti antistress da acquistare o di album da colorare per adulti PDF (da scaricare gratis), ciò che conta è liberare la fantasia e rilassarsi. Pronte a scoprire insieme quali sono i benefici di questa attività e una ricca selezione di disegni da colorare per adulti e anche per bambini? Allora, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

ART THERAPY: TUTTI I BENEFICI DEI LIBRI DA COLORARE PER ADULTI

Per gli esperti, colorare anche solo per 20 minuti al giorno migliora la qualità della nostra vita. Non a caso, si parla di art therapy, una vera e propria terapia antistress incentrata su una delle azioni più caratteristiche dell’infanzia: colorare.

Credits: Foto di Unsplash | Jacqueline Kelly





Quello dei coloring books (o colouring books) è un trend che ha preso piede nei paesi anglofoni ormai da qualche anno e che, in tempi più recenti, è arrivato anche da noi.

Credits: @casny2020 Via Instagram – Un esempio di libro da colorare, in questo caso a tema dolci

Basta dare un’occhiata agli scaffali delle librerie (fisiche e virtuali) per rendersi conto di quante siano le collane dedicate ai libri da colorare per adulti antistress, declinati in tante tipologie diverse ma tutti finalizzati a stimolare la fantasia e a gestire l’ansia.

Credits: Foto di Unsplash | Brina Boyle

COLORARE RILASSA LA MENTE, LIBERA DALLO STRESS E STIMOLA LA FANTASIA

Ognuno di noi dovrebbe avere un libro da colorare per adulti in casa, perché gli effetti benefici sul sistema nervoso (e sull’umore) sono davvero tantissimi. I libri da colorare fanno lavorare il cervello nella sua interezza donandoci benessere e relax, al contrario delle attività che facciamo allo schermo del PC o dello smartphone.

Credits: Foto di Unsplash | Thomas Kinto

Spiegandolo in parole semplici, quando coloriamo l’emisfero sinistro del nostro cervello (quello di logica e movimento) si attiva per non uscire dai bordi del disegno, mentre l’emisfero destro (legato alla creatività) viene stimolato dalla scelta dei colori e consente alle nostre emozioni di fluire rilasciando endorfine, che portano il buonumore.

Via Giphy

DAI MANDALA AI PAESAGGI, I MIGLIORI LIBRI DA COLORARE PER ADULTI

Come abbiamo anticipato, questi libri contengono disegni da colorare per adulti dei più diversi. La scelta è davvero infinita, da quelli che racchiudono tavole interamente dedicate ai fiori, passando per i paesaggi autunnali o primaverili, a quelli che invece si concentrano sui mandala.

Creative Mandala, Mandala Libro da colorare per adulti. Prezzo: 7,99€ su amazon.it

In particolar modo, i disegni mandala per adulti da stampare e colorare – oppure da avere comodamente a portata di mano in un unico libro da acquistare online o in libreria – sono tra i più diffusi e richiesti.

Abdellatif, 50 animali mandala da colorare per adulti e bambini. Prezzo: 7,31€ su amazon.it

Legati alla tradizione induista e buddhista, i mandala (dal sanscrito, significa “cerchio”) sono una rappresentazione dell’Universo per cerchi concentrici, da colorare dal centro verso l’esterno.

Fu il padre della psicologia analitica Carl Gustav Jung a dedicare per primo la sua attenzione allo studio di questa simbologia, reputandola importante per la psicoterapia. Colorare i mandala, secondo gli esperti, aiuta a ritrovare serenità, calma ed equilibro.

Credits: @sulagna_creations Via Instagram – I mandala sono estremamente rilassanti da colorare

Naturalmente, quelli con i mandala sono solo alcuni dei libri da colorare per adulti da poter acquistare in libreria oppure online. Su Amazon, per esempio, ce ne sono davvero tantissimi!

Papeterie Bleu, Ho deciso di usare il sarcasmo perché uccidere è illegale. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

Per chi ha problemi a sfogare le proprie emozioni negative, esiste addirittura il libro da colorare per adulti con parolacce: un modo sarcastico e un po’ dissacrante per allontanare la rabbia repressa e trasformarla in qualcosa di creativo!

Credits: @coniltempo Via Instagram – Uno dei libri da colorare per adulti più originali

LIBRI ANTISTRESS DA COLORARE: I PDF DA SCARICARE GRATIS PER ALLEVIARE LE TENSIONI

Non solo libri da acquistare, ma anche libri da colorare per adulti da scaricare comodamente su PC, tablet o smartphone e da stampare, creando delle vere e proprie raccolte di disegni fantasiosi e coloratissimi.

Credits: Foto di Unsplash | Jonathan Borba

I libri da colorare PDF disponibili su Internet sono davvero tanti. Fortunatamente, infatti, non è necessario comprare questi libri antistress ma è possibile reperire molti libri da colorare per adulti online.

NON SOLO DA ACQUISTARE, MA ANCHE DA SCARICARE GRATIS

I disegni da scaricare ricoprono un range di tematiche e ispirazioni molto ampio, in modo da soddisfare proprio tutti. Sono tanti, per esempio, anche gli artisti che mettono a disposizione degli utenti della Rete i propri disegni più belli, fornendo delle tavole da colorare un po’ diverse dal solito.

UN PASSATEMPO PER TUTTA LA FAMIGLIA CON I LIBRI DA COLORARE PER BAMBINI

Ma dedichiamoci per un attimo ai più piccoli. I libri da colorare, infatti, nascono proprio come passatempo per i “cuccioli” di casa: i disegni da colorare per bambini si ispirano ai personaggi delle fiabe o al mondo degli animali, molti sono anche in lingua inglese per facilitarne l’apprendimento.

Credits: Foto di Pixabay | Pexels

Li invitano a sperimentare con i colori e a mettere alla prova le loro capacità artistiche divertendosi. Un passatempo diverso dai soliti giochi sul tablet e un’idea interessante per chi è sempre alla ricerca di nuove attività da fare in casa con i bambini!

Young Dreamers Press, Unicorno – Libro da colorare. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

Come quelli per gli adulti, anche i libri da colorare per bambini si trovano con facilità in libreria e online. Chi non volesse acquistarli, può ugualmente fare felici i propri piccoli con i tanti libri da colorare per bambini gratis che si trovano in rete.

John Green, Wonderful World of Horses – Coloring Book. Prezzo: 4,61€ su amazon.it

Sul web è possibile reperire libri da colorare per bambini da stampare e scaricare gratuitamente su siti ad hoc, un modo intelligente per farli divertire con disegni sempre nuovi “salvando” il portafoglio.

Credits: Foto di Unsplash | Kelli Tungay

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti su hobby e tempo libero, non perdetevi questi post:

1) TUTTO SULLA CAMMINATA GIAPPONESE

2) TUTTO SUL DECOUPAGE: COME INIZIARE E COSA SERVE PER FARLO A CASA

3) COME DECORARE I BARATTOLI DI VETRO

Via Giphy

Bene, ragazze, ora abbiamo davvero finito! Passiamo a voi la parola per saperne cosa ne pensate: avete mai acquistato un libro da colorare per adulti o per bambini? Che ne dite di questo passatempo creativo e antistress? Fatecelo sapere nei commenti, un bacione dal TeamClio!