QUALI MERCATINI DI NATALE VISITARE NEL 2025-2026? QUALI SONO I PIÙ BELLI?

In questo periodo dell’anno i mercatini di Natale diventano una delle mete preferite per respirare la magica atmosfera delle feste: si tratta di una delle tradizioni legate al Natale più suggestive. Da nord a sud, sono tantissimi i paesi e le città italiane che, in questi giorni, vedono le strade e le piazze riempirsi di bancarelle, decorazioni, alberi di natale, luminarie e tutto ciò che la tradizione prevede per l’inizio delle festività del periodo. Elencare tutti i mercatini di Natale in Italia sarebbe impossibile, ma oggi abbiamo selezionato i più famosi. Vi dicono niente questi nomi? Mercatino di Natale Bolzano, Trento, Verona, Merano e Milano con i suoi secolari “Oh Bej, Oh Bej”? Nel post, però, vogliamo farvi conoscere anche qualche altro stupendo mercatino natalizio italiano, forse meno blasonato, ma sicuramente ricco di storia, fascino e tradizione.

Come ogni anno dicembre ci regala la possibilità di visitare i più bei mercatini di Natale, disseminati un po’ in tutta la penisola ma non solo: anche quelli stranieri come il mercatino di Natale di Innsbruck sono super amati e frequentati! In questo post, tuttavia, abbiamo deciso di farvi conoscere non solo quelli più conosciuti del nostro Bel Paese, ma anche qualche chicca meno blasonata che però può farvi sgranare gli occhi dallo stupore. Vi aspettiamo qui sotto per parlare dei TOP mercatini di Natale da frequentare quest’anno!

UNA GUIDA AI MERCATINI DI NATALE IN ITALIA

In questa sezione del post scopriremo insieme i più belli e suggestivi mercatini di Natale in Italia: da nord a sud, preparatevi a un viaggio stupendo e affascinante tra le bancarelle natalizie della nostra penisola!

#1 MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE: DA BOLZANO A MERANO, I PIÙ FAMOSI DI SEMPRE

Partiamo da quelle destinazioni che vengono immediatamente in mente quando si parla di mercatini di Natale: l’Alto Adige è la regione italiana più famosa perché qui c’è una vera e propria tradizione che, ogni anno, affascina i migliaia di visitatori. I principali cinque mercatini di Natale dell’Alto Adige: i mercatini di Natale Bolzano, i mercatini di Natale Merano, i mercatini di Natale Brunico, i mercatini di Natale Bressanone e i mercatini di Natale Vipiteno sono i più famosi.

Diamo il via a questa carrellata sui mercatini di Natale con quello che forse è il mercatino natalizio più famoso d’Italia: il Christkindlmarkt di Bolzano. Con le sue luci, le sue casette di legno, il profumo di cannella, di abeti e vin brulè che permea l’aria di piazza Walther, questa manifestazione conquista persone di tutte le età dal 1990.

Da tradizione il Christkindlmarkt, apre le porte durante l’Avvento e regala clima di festa fino al 6 gennaio. L’atmosfera che si respira è proprio quella del Natale da cartolina, quello magico e fiabesco, profumato di dolci fatti in casa e legno di montagna, e illuminato dalle luci delle casette e dell’immenso albero di Natale.

I più conosciuti di sempre sono i mercatini di Natale di Bolzano e i mercatini di Natale Merano 2025, dove il centro storico si addobba a festa in occasione del Christkindlmarkt. Entrambi gli eventi verranno aperti al pubblico il 28 novembre 2025, quindi segnatelo in agenda per non perdere l’inizio dei Christmas Market più conosciuti del nord Italia. A Bolzano, poi, alle 17 del giorno inaugurale (il 27 novembre) verranno accese le luci del famoso Albero dei Desideri in piazza Walther. Uno spettacolo unico.

IL CHRISTKINDLMARKT DI BOLZANO è FORSE IL PIù FAMOSO TRA I MERCATINI DI NATALE IN ITALIA

Tra le bancarelle si potranno ammirare, toccare con mano e comprare prodotti artigianali in lana cotta, candele profumate, oggetti in legno e molto altro. Non mancano poi le leccornie come lo strüdel di mele, lo zelten con i canditi, i biscotti alla cannella, fumanti tazze di vin brulé o cioccolata calda.

L’atmosfera è davvero magica e racchiude in sé tutto lo spirito dell’attesa del Natale; l’Avvento ai mercatini di Natale di Bolzano è suggestivo, conviviale, dolcemente aromatizzato e pieno di tradizione. Vi consigliamo inoltre di visitare anche il resto della città, che in questo periodo si veste tutta a festa, e di regalarvi una scorpacciata di speck, canederli e spätzle!

Non sottovalutate, comunque, i mercatini di Natale a Trento e a Bressanone: tutto l’Alto Adige si veste a festa ed è pronto ad accoglierci con tutta la sua magia.

MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO: QUELLO DI RANGO HA UN’AMBIENTAZIONE UNICA

Rimaniamo in Trentino, che è un po’ la patria dei mercatini di Natale, e visitiamo quello di Rango di Bleggio in provincia di Trento. Qui, a pochi chilometri dal Lago di Garda, prende vita un mercatino di Natale dall’ambientazione unica. Rango è infatti uno dei borghi più caratteristici del Trentino, a tal punto che dal 2006 è stato inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Sicuramente è da visitare!

RANGO DI BLEGGIO è UNO DEI BORGHI PIù BELLI D’ITALIA E OSPITA UNO DEI MERCATINI DI NATALE PIù CARATTERISTICI

Nel mercatino di Natale di Rango, le bancarelle sono ospitate all’interno delle vecchie case contadine, nelle stalle e nei volt, le caratteristiche cantine di una volta. L’atmosfera è assolutamente unica, inimitabile e vi lascerà a bocca aperta! Oltre alla bancarelle in quest’ambientazione speciale, all’interno del mercatino ci sono anche numerosi eventi come esposizioni, balli folkloristici, show cooking e molto altro.

C’è anche un’intera aerea dedicata ai bambini; nella Stanza dei giochi, i bimbi potranno partecipare a laboratori creativi, ascoltare la lettura di fiabe e fare tante attività divertenti.

#2 MERCATINI DI NATALE IN PIEMONTE E VAL D’AOSTA

Non solo il Trentino Alto-Adige, anche le altre regioni italiane possono farci sognare con le loro atmosfere magiche. In questa parte del post, infatti, scopriremo insieme quale visitare tra i mercatini di Natale in Italia in Piemonte e Val d’Aosta. Seguiteci!

LA GROTTA DI BABBO NATALE A ORNAVASSO PER I PIÙ PICCINI

Se i mercatini di Natale potranno rendere felici i più grandi, non dimentichiamo che spesso si accompagnano a eventi che possono meravigliare i piccini di famiglia. Un esempio su tutti è la famosissima Grotta di Babbo Natale a Ornavasso, a poca distanza da Stresa e dall’affascinante lago (in Piemonte).

PS: Stresa sarà anche la location per tutti gli spettacoli natalizi di questa magica fiera e rimane la destinazione consigliata per chi ha con sé neonati o persone con difficoltà motorie (o per chi cerca la magia dei mercatini natalizi di Stresa).

LA GROTTA DI BABBO NATALE VICINO STRESA AMMALIA GRANDI E PICCINI

Infatti la Grotta di Ornavasso dedicata a Babbo Natale è un percorso sotterraneo che si snoda per 200 metri, ricavata da un’antica cava di marmo (dove, tra l’altro, fu estratto proprio il marmo del Duomo di Milano, pensate!): ci si arriva dopo un percorso di 600metri nella foresta, il sentiero dei Twergi (gli gnomi aiutanti di Babbo Natale). Il percorso nella grotta si conclude con una foto con Babbo Natale in persona! La grotta apre il 22 novembre.

IL MAGICO PAESE DI NATALE DI GOVONE: IL MERCATINO NEL BORGO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Spostandoci tra le colline delle Langhe-Roero e Monferrato, troviamo Il Magico Paese di Natale, mercatino con moltissimi espositori all’interno dello storico borgo di Govone (Cuneo) Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Al Magico Paese di Natale a Govone è possibile visitare la Casa di Babbo Natale allestita nel Castello Reale e partecipare alla Scuola degli Elfi. Nel primo caso assisterete a un musical itinerante presso questi super mercatini di Natale che vi farà visitare tutte le stanze della residenza; nel secondo, si tratta di un percorso tematico allestito nel giardino della residenza sabauda, dove gli aspiranti elfi possono mettersi alla prova con divertenti missioni creative: adatto sia agli adulti che ai piccini, per momenti di divertimento condiviso!

E già che siete nel cuneese, non dimenticate di assaggiare il Cuneese al Rhum, fiore all’occhiello della pasticceria e che non può mancare a Natale.

DA AOSTA A GRESSONEY, QUALI MERCATINI VISITARE NELLA REGIONE

Altri mercatini di Natale molto apprezzati sono in Val d’Aosta, e ci fanno rivivere le atmosfere magiche natalizie direttamente nel centro città: uno dei più famosi, infatti, è sicuramente il Marché Vert Noël di Aosta, che prende vita direttamente nella centralissima Piazza Chanoux. Oltre 30 gli stand da visitare nelle classiche casette in legno: l’apertura per il 2025 è prevista per il 22 novembre. L’offerta comprende non solo attività di degustazione per gli adulti e dimostrazioni di artigiani, ma anche laboratori per i bambini.

A Gressoney-La-Trinité, invece, i mercatini avranno luogo in date specifiche: potrete trovarli nel centro storico tutti i sabati di dicembre e il 4 gennaio 2026. Il programma comprende mercatini dedicati all’artigianato tradizionale Valdostano a tema Natale (ma non solo), concerti e attività per i più piccoli, con l’installazione della Casa di Babbo Natale (già presente il 29 novembre).

#3 ANCHE LA LOMBARDIA SI VESTE DI NATALE CON I MERCATINI DI LIVIGNO, LA FIERA DELL’ARTIGIANATO E GLI OBEI OBEI

Dal Trentino, che pullula di mercatini di Natale, scendiamo verso la Lombardia e approdiamo agli storici “Oh Bej, Oh Bej!” milanesi, che fanno parte della tradizione da ben cinque secoli, guadagnandosi il titolo di fiera più antica di Milano.

LA FIERA DEGLI OBEI OBEI A MILANO

A differenza degli altri mercatini natalizi che abbiamo visto, la Fiera degli Obei Obei (altro nome con cui sono conosciuti), non dura per tutto il periodo dell’Avvento, ma solo qualche giorno compreso il weekend concomitanza anche di Sant’Ambrogio, il Patrono di Milano. E, come da tradizione, il mercatino di Natale di Milano è l’evento che per i residenti sancisce l’inizio delle festività natalizie.

La Fiera degli Obei Obei viene allestita in prossimità del Castello Sforzesco nel tratto compreso tra viale Gadio, piazza Castello e via Minghetti e generalmente ospita centinaia di espositori, accuratamente selezionati per ricreare l’atmosfera storica della fiera. Molti infatti rappresentano la tradizione meneghina più tipica tra cui artigiani, pittori, rigattieri, mestieranti, venditori di libri, maestri del ferro battuto, giocattolai, fioristi, venditori di caldarroste e di Firunatt, le tipiche castagne infilate e affumicate. Viene inoltre allestito uno spazio interamente dedicato ai presepi e agli addobbi natalizi, che conquisterà i veri appassionati dei mercatini di Natale.

Gli “Oh Bej, Oh Bej!” sono l’occasione perfetta per vivere la Milano natalizia della tradizione, in contrasto equilibrato con l’innovativo albero di Natale che ogni anno viene acceso in piazza Duomo. Per chiudere in bellezza, dopo i mercatini natalizi e l’albero di luci, potreste fare tappa in una delle pasticcerie storiche e regalarvi una fetta di panettone meneghino originale, per concludere la giornata con un bel risotto alla milanese con ossobuco. Pss: se volete sapere dove mangiare la migliore cotoletta alla milanese, leggete il nostro post!

IL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE IN CENTRO A MILANO

A Milano non finisce qui: sarà presente anche quest’anno il Villaggio delle Meraviglie (Milano Christmas Village) ai Giardini Indro Montanelli nella zona di Porta Venezia. Casette, pattinaggio sul ghiaccio, workshop per bambini, la Casa di Babbo Natale e la Fabbrica degli Elfi sono solo alcune attrazioni di questo super mercatino natalizio 2025!

I MERCATINI DI NATALE A LIVIGNO, TRA LE ALPI DELL’ALTA VALTELLINA

Una location suggestiva e unica quella dei mercatini di Natale a Livigno, un piccolo paese molto amato e conosciuto per la settimana bianca sulla neve. Tra le alpi dell’alta Valtellina, Livigno saprà farci innamorare con la sua atmosfera montanara e tradizionale.

Il mercatino natalizio a Livigno viene allestito ogni anno nella caratteristica Piazza Placheda, la più centrale, cuore pulsante dell’evento che ogni anno attira migliaia di visitatori. È sicuramente una manifestazione più contenuta e raccolta rispetto alle altre più blasonate in alta quota, ma sicuramente mantiene un’atmosfera autentica e genuina.

Dal 28 novembre al 6 gennaio potrete immergervi anche voi tra le bancarelle ospitate nelle tradizionali casette in legno, addobbate con lucine e fiocchi natalizi.

#3 LUCI, REGALI E VIN BRULE: I MERCATINI DI NATALE IN TOSCANA 2025

Scendendo per la nostra penisola incontriamo altri mercatini natalizi italiani davvero belli e affascinanti. Per esempio, probabilmente vi starete chiedendo quali sono i mercatini di Natale più belli in Toscana: in questa sezione del post abbiamo deciso di farveli conoscere! Cominciamo subito.

MERCATINI DI NATALE DI AREZZO

Tra le tradizioni natalizie da conoscere in Toscana ci sono sicuramente i mercatini di Natale ad Arezzo; anche nel 2025, come ogni anno, tornano dal 15 dicembre e promettono di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che cercano l’atmosfera tirolese più autentica.

Quello che prende vita ad Arezzo, infatti, è il più grande villaggio tirolese d’Italia: aperto dal giovedì alla domenica, promette di trasportarci in Tirolo direttamente da Piazza Grande. Gli espositori vengono direttamente dal Tirolo, ma anche dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle finezze locali.

Se avete bambini, poi, non dimenticate di fare un salto al villaggio natalizio La Fortezza del Natale (si trova alla Fortezza Medicea), dove oltre 10.000 metri quadrati aspettano i più piccoli per immergerli nella magia del Natale.

I MERCATINI DI NATALE DI FIRENZE

In Piazza Santa Croce è ormai tradizione che prendano vita i mercatini di Natale di Firenze, e quest’anno non fa eccezione. La data da segnarsi è il 15 novembre 2025: è questo il giorno in cui si potrà accedere al tradizionale Weinachtsmarkt di ispirazione tedesca.

Sono oltre 50 le bancarelle ospitate da altrettante casette in legno, per un’atmosfera unica, tradizionale e autentica. Oltre ai prodotti tipici sia culinari che artigianali, sarà possibile trovare anche la casa di Babbo Natale, per rendere felici i più piccini.

#4 MERCATINI DI NATALE IN CITTÀ: DA VERONA A ROMA

Come abbiamo visto, tra i mercatini di Natale in Italia più famosi e apprezzati ce ne sono diversi che prendono vita nelle grandi città.

MERCATINI NATALIZI NELLE CITTÀ DEL VENETO

Per esempio non sono da dimenticare i mercatini di Natale in Veneto, che interesseranno Verona e Padova nelle due versioni più famose. A Padova, nello specifico, come ogni anni verrà posizionato il grande albero di Natale di fronte al Municipio, ma non solo: tutta la città si vestirà a festa, con la pista di pattinaggio in Prato della Valle e il tradizionale mercatino natalizio di Piazza Eremitani a partire dall’8 dicembre.

I mercatini di Natale a Verona accendono di luci Piazza Bra di fronte alla famosissima Arena. Per il 17esimo anno consecutivo la città ospiterà le caratteristiche casette in legno in collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga, con ben oltre 60 espositori.

I MERCATINI DI NATALE A ROMA

Nella capitale non c’è un solo mercatino natalizio, bensì questa tradizione avvolge tutta la città. Tra i più famosi mercatini di Natale di Roma ricordiamo sicuramente quello di Piazza Navona e quello di Piazza Mazzini. Non sono gli unici, però, che possono trasportarci nella magia del Natale: gli eventi a tema Natale a Roma sono tantissimi, infatti vi consigliamo di consultare il sito del Comune per essere super aggiornati!

Tra i più attrattavi, comunque, vi segnaliamo anche il Christmas World a Villa Borghese, un parco tematico cui si può accedere con un biglietto unico che dà diritto all’ingresso e a spettacoli, mercatini e attrazioni. Da conoscere come mercatino di Natale a Roma anche il Villaggio di Natale al laghetto dell’EUR e il primo villaggio natalizio sostenibile a Parco Jonio (Il Natale a Roma).

GUBBIO E I SUOI MERCATINI DI NATALE SOTTO L’ALBERO PIÙ GRANDE DEL MONDO

Se avete mai organizzato un viaggio in Umbria sapete che tra le destinazioni TOP c’è Gubbio, affascinante borgo medievale che è anche sede dell’Albero di Natale luminoso più grande del mondo. In occasione delle festività anche questo magico borgo si trasforma in una città natalizia e favoleggiante: da novembre a gennaio torna infatti ChristmasLand, con mercatini di Natale, una ruota panoramica, la slitta di Babbo Natale e tante altre attrazioni da non perdere.

#5 I MERCATINI DI NATALE DEL SUD: DALLA CAMPANIA ALLA SICILIA

Non solo in nord, anche al sud si possono trovare molti mercatini natalizi stupendi. Scopriamoli insieme in questa sezione del post!

MERCATINI DI NATALE A NAPOLI

Tra i mercatini di Natale in Campania sono da segnalare sicuramente gli eventi del capoluogo. I mercatini natalizi di Napoli non hanno una location specifica, ma saranno sparsi per tutta la città: sicuramente chi cerca la tradizione artigiana più autentica non può assolutamente perdersi la Fiera del Presepe e dei Pastori di San Gregorio Armeno, ai Decumani, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo!

In Piazza del Plebiscito, invece, aprirà il favoloso Villaggio di Babbo Natale con installazioni, spettacoli e laboratori per i più piccoli. Il lungomare ospita, invece, il mercatino dell’antiquariato. In generale, tutta la città si vestirà a festa, quindi meglio controllare più sotto data i programmi e le offerte: sicuramente non ci sarà da annoiarsi!

I MERCATINI NATALIZI DI MATERA

Magica e affascinante, questa cittadina non poteva che diventare una delle mete più gettonate per trascorrere i periodi che precedono il 25 dicembre. I mercatini di Natale a Matera includeranno eventi unici, organizzati in diversi luoghi, come il Matera Christmas Village, il villaggio natalizio che sorgerà nel centro storico, e il favoloso Presepe Vivente dei Sassi nel Sasso Caveoso.

I MERCATINI DI NATALE IN SICILIA, CATANIA E LA SUA CHRISTMAS TOWN

La Christmas Town sarà il villaggio di Natale più grande del sud Italia e ospiterà, nella cornice del centro fieristico Le Ciminiere di Catania, giostre, piste di pattinaggio, stand e un vero e proprio mercatino del gusto e dell’artigianato dedicato a questa magica festività.

Sarà presente anche la Casa di Babbo Natale, il cinema natalizio e tanti spettacoli e attrazioni a tema, come fantastiche parate. Appuntamento al 6 dicembre 2025.

#6 MERCATINI DI NATALE AL CHIUSO

Chiudiamo questa carrellata dei mercatini di Natale italiani da vedere almeno una volta, passando a un’atmosfera diversa rispetto a quelle descritte fino ad ora, ma comunque molto suggestiva. Scendiamo verso Taneto di Gattatico (Reggio Emilia) alla scoperta del Villaggio di Babbo Natale Mondo Verde Garden, che è il mercatino natalizio al coperto più grande d’Italia!

Sono ben 4500 metri quadrati di mercatino di Natale coperto, che permettono di immergersi totalmente nell’atmosfera del Natale con tante decorazioni per l’albero, illuminazioni per tutti i gusti, oltre 300 tipologie di alberi di Natale e tanto artigianato presepiale. A tutto ciò si aggiungono anche tessili, accessori e oggettistica per vestire l’intera casa per le feste.

Il Villaggio di Babbo Natale dà il via alle feste prestissimo rispetto agli altri: apre le porte già a ottobre e porta avanti il suo clima di festa fino all’Epifania. Di tempo per visitarlo ne avete, quindi non perdetevelo! E, dopo un giro al mercatino natalizio coperto più grande d’Italia, regalatevi un bel piatto di cappelletti in brodo. In Emilia Romagna è un must del Natale!

