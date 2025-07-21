MERMAID NAILS: LA PASSIONE PER LE SIRENE SI TRADUCE SULLE UNGHIE

Se avete voglia di sperimentare con una nail art di tendenza, provate le mermaid nails. Protagoniste dell’estate, le unghie si dipingono dei classici colori che contraddistinguono le code di sirena. Lilla e turchese sono le cromie protagoniste di questa tendenza, ma anche i glitter non passano inosservati. In alternativa si può optare per uno sfondo neutro, per una french manicure ma anche per un look più contemporaneo, purché accompagnato da elementi essenziali che ricordano l’estate e il mare. Le mermaid nails si prestano bene sia sulle unghie lunghe che corte, squadrate e a mandorla.

Credits: @aistehaas via Instagram – Una foto con delle meravigliose unghie mermaid

Se desiderate osare, se avete voglia di qualcosa di vacanziero, allora dovete assolutamente provare le mermaid nails, le unghie ispirate alle sirene. Siete pronte per vedere le foto più belle a cui ispirarvi? Allora via col post!

I GLITTER SPOPOLANO SULLE UNGHIE MERMAID

Le unghie mermaid sono, di fatto, tra le tendenze del momento, quindi è davvero difficile non imbattersi in persone che sfoggiano manicure ispirate al mondo magico e unico delle sirene.

Credits: @tailor_nails_veszprem via Instagram – Unghie glitter sfumate





i glitter sono essenziali per le unghie-sirena

Una delle grandi caratteristiche di queste unghie ispirate al mare sono i glitter. Piccola premessa: i colori che contraddistinguono questa nail art sono essenzialmente due, lilla e turchese.

Credits: @nailgirlnikki via Instagram – Unghie viola con glitter turchesi

Le sfumature, ovviamente, possono essere più intense o più delicate, ma comunque l’effetto cromatico in bicolor degradé è il medesimo.

MERMAID NAILS CON APPLICAZIONI

Le applicazioni possono effettivamente fare la differenza e trasformare delle semplici nail art in qualcosa di sublime e spettacolare.

Credits: @anthea_studio_ via Instagram – Unghie perlate rosa e celeste

Se opterete per una nail art in gel, allora potrete anche evitare le applicazioni e far realizzare dalla professionista a cui vi affidate degli effetti tridimensionali in trasparenza o colorati.

Credits: @byliyahtamara via Instagram – Unghie lunghe 3d con decorazioni azzurre e oro

Credits: @urbanstylesalonnanaimo via Instagram – Unghie con coda di sirena

In alternativa per le vostre unghie estate 2025 potete scegliere se applicare delle perline, delle conchiglie o altri elementi che rievocano il mare, le sabbia bianche e i paradisi caraibici.

Credits: @beautyscentuk via Instagram – Mermaid nails effetto 3d

Credits: @aistehaas via Instagram – Cat eye nails effetto conchiglie

UNGHIE CON FRENCH E DECORAZIONI DA SIRENA

Una tipologia di manicure che si sposa perfettamente con le unghie mermaid è la french.

Credits: @annarybinova_nails via Instagram – French nails con conchiglie

Questa si può fare sulle unghie a mandorla, quindi lunghe, o squadrate, anche corte.

Credits: @annarybinova_nails via Instagram – French nails con conchiglie

Da preferire certamente il bianco con decorare il bordo, ma si può anche selezionare cromie diverse e bellissime, come l’azzurro chiarissimo, il menta e persino il corallo, se avete il desiderio di un look più caldo e aranciato.

Credits: @_ppnails_ via Instagram – Unghie nude e corallo con decorazioni

MERMAID NAILS SEMPLICI (PIÙ O MENO)

La semplicità non è esattamente la caratteristica principale delle unghie mermaid. Tuttavia basta alleggerire un po’ il tutto per ottenere un effetto più delicato e leggero.

Credits: @nail_my_day_mykonos_ via Instagram – Unghie iridescenti

basta poco per ottenere un effetto più semplice e chic

Come? Basta scegliere l’effetto cat eye e non aggiungere altro, per avere mani bellissime, curatissime e ispirate alle sirene con cromie come rosa e azzurro.

Oppure scegliere il più semplice bianco, magari baby boomer, con piccole perline tono su tono, quel tanto per conferire un aspetto più prezioso alle mani.

Credits: @gandziuchaa via Instagram – Nail art elegante con perle

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) VACAY NAILS, UNGHIE PER LE VACANZE

2) COME INDOSSARE LE UNGHIE NERE IN ESTATE?

3) ITALIAN SUMMER NAILS

Via Giphy

Ragazze, ora vogliamo conoscere le vostre opinioni e scoprire cosa ne pensate delle mermaid nails, quali sono le unghie che preferite tra quelle che vi abbiamo mostrato in foto e se vi piacerebbe sfoggiarle. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!