PERCHÉ I PRODOTTI COREANI PER IL VISO SONO DIVERSI DA TUTTI GLI ALTRI?

I prodotti viso coreani hanno rivoluzionato la cura della pelle, portando nel mainstream occidentale il concetto di skincare come rituale quotidiano di benessere. L’uso di ingredienti naturali e innovativi come bava di lumaca, centella asiatica, acido ialuronico a più pesi molecolari e propoli ha fatto sì che la skincare coreana diventasse un caposaldo nella cura quotidiana.

I prodotti coreani per il viso essenziali partono da una profonda pulizia con oli struccanti e detergenti, poi non possono mancare sieri, essenze, tonici, creme e maschere. Attenzione, però, a non sottovalutare anche il make-up: i fondotinta cushion coreani sono ormai una certezza per chi vuole una base coprente, levigata e naturalissima.

Se siete alle prime armi con la K-Beauty e volete capire da dove iniziare, date un’occhiata alla nostra routine doppia detersione: è il primo step fondamentale di tutta la skincare coreana.

Foto di Adobe Stock| ckybe

LA DOPPIA DETERSIONE: IL PRIMO PASSO DEI MIGLIORI PRODOTTI COREANI SKINCARE

Uno dei capisaldi dei prodotti skincare coreani è proprio la doppia detersione, caratterizzata dall’uso di due prodotti: un detergente in olio e uno in schiuma. È il segreto di quella pelle luminosa e perfetta tipica delle coreane.

ONDO BEAUTY, MULTIACIDS & PAPAYA MELTING CLEASING BALM

Amatissimo dalla community, il balsamo struccante di Ondo Beauty contiene quattro tipi di acidi che, insieme all’estratto di papaya, consentono un’esfoliazione delicata. Giorno dopo giorno esalta la naturale luminosità del viso senza irritare la pelle.

Ondo Beauty, Multiacids & Papaya Melting Cleansing Balm. Prezzo: 22,39€ su miin-cosmetics.it





KLAIRS, GENTLE BLACK DEEP CLEASING OIL

Ottimo per le pelli grasse e miste: uno struccante in olio coreano perfetto per mantenere la pelle pulita e idratata anche dopo la detersione. È formulato con oli naturali estratti dal fagiolo nero, che aiutano a controllare la produzione di sebo rendendo la pelle super setosa.

Klairs, Gentle Black Deep Cleansing Oil. Prezzo: 19,99€ su miin-cosmetics.it

MEISANI, PURI-TEA SALICYLIC ACID CLEANSING GEL

A un prezzo decisamente accessibile, il Puri-Tea Salicylic Acid Cleansing Gel di Meisani è un detergente a base d’acqua molto delicato, ideale per tutti i tipi di pelle. Contiene acqua di tè verde (antiossidante) e acido salicilico che pulisce i pori in profondità eliminando sebo e cellule morte.

Meisani, Puri-Tea Salicylic Acid Cleansing Gel. Prezzo: 4,79€ su miin-cosmetics.it

I PRODOTTI COREANI COSRX: I MIGLIORI PRODOTTI COREANI PER IL VISO DA PROVARE

Fra i migliori prodotti coreani skincare, quelli del brand Cosrx sono assolutamente da provare: formulazioni essenziali e mirate, adatte anche alle pelli più sensibili.

COSRX, ADVANCED SNAIL 92 ALL IN ONE CREAM

Con la più alta percentuale di bava di lumaca in formulazione (oltre il 90%), questa crema idratante è adatta alla routine della pelle matura. Dona nutrimento intensivo, prevenendo e rigenerando i danni quotidiani. Consigliata preferibilmente per l’uso serale.

Cosrx, Advanced Snail 92 All In One Cream. Prezzo: 31,00€ su miin-cosmetics.it

COSRX, ADVANCED SNAIL 96 MUCIN POWER ESSENCE

Una delle essenze più iconiche dei prodotti cosmetici coreani, finalmente reperibile anche in Italia. Contiene il 96% di estratto di bava di lumaca: gli attivi presenti assicurano una riduzione delle rughe e delle linee di espressione.

Cosrx, Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Prezzo: 27,00€ su miin-cosmetics.it

COSRX, THE HYALURONIC ACID 3 SERUM

Tra i migliori prodotti coreani viso non può mancare un siero all’acido ialuronico. Questo di Cosrx contiene il 3% di acido ialuronico a basso peso molecolare, ideale per favorire l’assorbimento e idratare in profondità a lungo. Il finish è super rimpolpante e luminoso.

Cosrx, The Hyaluronic Acid 3 Serum. Prezzo: 24,99€ su miin-cosmetics.it

COSRX, ALOE SOOTHING SUN CREAM SPF50+ PA+++

La crema solare più famosa della Corea: una potente protezione solare adatta a tutti i tipi di pelle che idrata e protegge senza lasciare segni bianchi né appiccicare. La texture ricorda una vera crema idratante, super leggera, con una combinazione di filtri fisici e chimici per proteggere dai raggi UVA e UVB.

Cosrx, Aloe Soothing Sun Cream SPF50+ PA+++. Prezzo: 13,25€ su amazon.it

MASCHERE VISO: TRA I PRODOTTI SKINCARE COREANI DA PROVARE ALMENO UNA VOLTA

Le maschere viso coreane godono di una fama meritata. Facilmente reperibili e accessibili a tutti, questi prodotti skincare coreani si aggiudicano un posto d’onore nella lista dei must have K-Beauty.

ONDO BEAUTY, CHARCOAL & YUJA BUBBLE MASK

Super popolare in Corea: una maschera detergente e leggermente esfoliante che rinfresca il viso eliminando le impurità dai pori ostruiti. Contiene acido glicolico, acido salicilico e un cocktail di tre agrumi per rivitalizzare e illuminare la pelle. Il segreto? L’estratto di camu camu, con cinquanta volte più vitamina C delle arance.

Ondo Beauty, Charcoal & Yuja Bubble Mask. Prezzo: 3,19€ su miin-cosmetics.it MEISANI, YOUR BES-TEA BHA SPOT PATCHES I patch per brufoletti e punti neri sono tra i prodotti coreani per il viso più popolari degli ultimi anni. Questi di Meisani è sono a base di acido salicilico ed estratto di albero di tè: proteggono l’area interessata, calmano la pelle e favoriscono la scomparsa precoce dei brufoletti senza lasciare segni.

Meisani, Your Bes-tea BHA Spot Patches. Prezzo: 8,79€ su miin-cosmetics.it KLAIRS, MIDNIGHT BLUE CALMING SHEET MASK Adatta a tutti i tipi di pelle, questa sheet mask di Klairs è ricca di centella asiatica, estratto di corteccia di salice e olio di tea tree, con potenti proprietà lenitive e anti-infiammatorie. È costituita da due parti per coprire anche la parte inferiore del viso, garantendo un effetto tensore globale.

Klairs, Midnight Blue Calming Sheet Mask. Prezzo: 3,19€ su miin-cosmetics.it

PRODOTTI COREANI VISO PER IL MAKE-UP: I FONDOTINTA CUSHION

Scommettiamo che almeno una volta avete già provato un fondotinta cushion coreano. Coprenti, leviganti e super idratanti, questi prodotti coreani viso per la base trucco hanno svoltato la routine quotidiana di tante. Se volete approfondire la scelta, leggete la nostra guida completa ai fondotinta cushion coreani.

TIRTIR, MASK FIT RED CUSHION MINI

Dotato di protezione solare, il famosissimo Tirtir Mask Fit Red Cushion Mini è caratterizzato da una formula no transfer. Assicura lunga tenuta e finish semi-matte. L’aggiunta di estratto di propoli, ibisco e giglio di mare mantiene la pelle idratata e levigata.

Tirtir, Mask Fit Red Cushion Mini Fondotinta Cushion. Prezzo: 12€ su yesstyle.com

MISSHA, MAGIC CUSHION COVER LASTING

Ottimo per pelli miste: al suo interno troviamo microsfere di polvere di silice che controllano la produzione di sebo e sudore garantendo un trucco a lunga tenuta. L’acqua di bambù e gli estratti di baobab assicurano una buona dose di idratazione.

Missha, Magic Cushion Cover Lasting Fondotinta Cushion. Prezzo: 6,81€ su yesstyle.com

MISSHA, M PERFECT COVER BB CREAM SPF42

Una BB cream coreana tra le più amate in assoluto: formula sottile, leggera e modulabile che regala una coprenza da leggera a media con un finish naturale e luminoso. Perfetto anche su pelle matura.

Missha, M Perfect Cover BB Cream SPF42. Prezzo: 8,47€ su yesstyle.com

LE NOVITÀ TRA I MIGLIORI PRODOTTI COREANI SKINCARE DEL MOMENTO

I migliori prodotti coreani skincare sono spesso anche i più innovativi: molti trend partono proprio dalla Corea, dove si fanno strada prodotti particolari che diventano iconici in tutto il mondo.

ALL NATURAL, HOUTTUYNIA CORDATA COTTON TONER PAD

Tra i prodotti coreani per il viso più in voga del momento ci sono i Toner Pad in cotone. Questi di All Natural sono costituiti con oltre il 50% di estratti di Houttuynia Cordata e centella asiatica: leniscono la pelle irritata, mantengono i pori puliti e prevengono la comparsa di brufoli.

MEDICUBE, DEEP VITA C CAPSULE CREAM

Le boba cream sono le creme virali del momento, ispirate al bubble tea: doppia formulazione con sfere immerse in un gel che rilasciano un boost di benefici grazie all’effetto bifasico. La Deep Vita C Capsule Cream è ideale per la pelle a tendenza acneica grazie alla presenza di vitamina C e niacinamide.

Medicube, Deep Vita C Capsule Cream. Prezzo: 19,49€ su yesstyle.com

LA SKINCARE COREANA ISPIRA ANCHE I NOSTRI PRODOTTI CLIO

Se la K-Beauty vi ha convinte che la pelle merita attenzione e cura quotidiana, allora amerete anche la nostra linea di skincare: dai sieri agli idratanti, i prodotti skincare ClioMakeUp sono formulati con gli stessi principi della cosmesi coreana, ingredienti selezionati, texture piacevoli e risultati visibili, ma con il tocco italiano che ci appartiene. Dateci un’occhiata!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati

Per rimanere aggiornate sulle ultime tendenze skincare, leggete questi post:

1) CREME VISO PREFERITE DALLE STAR

2) CHE COSA SONO I TONER PAD

3) SKINCARE MENOPAUSA, COME CREARE LA ROUTINE IDEALE

Via Giphy

Anche oggi siamo arrivate alla fine di questo post dedicato ai migliori prodotti coreani viso da provare assolutamente. Adesso però siamo curiose di sapere la vostra: conoscevate già questi prodotti? Ne avete altri da consigliarci? Fatecelo sapere lasciando un commento sulla nostra pagina Facebook. Un abbraccio dal TeamClio!