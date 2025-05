COSA COMPRARE TRA LE NOVITÀ PANDORA 2025?

Le novità Pandora 2025 sono gioielli richiestissimi da tutte le fashion addicted. Infatti, il brand è famoso per le proprie collezioni di tendenza nel mondo dei bijoux in argento, ma attenzione: se amate l’oro, ci sono tante opzioni con placcatura in oro 14K da comprare al volo! Le parole chiave per la collezione Pandora 2025 è raffinatezza. Insieme ai classici charm Pandora, divertenti e scherzosi, e ai gioielli in collaborazione con Disney, vediamo la presenza sempre più massiccia di collane, anelli e bracciali delicati e chic. Se avete apprezzato le ultime uscite di tendenza tra i gioielli primavera 2025, ne siamo certe: vi innamorerete anche di queste new entry del brand.

Amati per la loro giocosa eleganza, i gioielli Pandora sono tra i più amati di sempre, specialmente da chi cerca uno stile easy chic che non rinuncia all’eleganza, ma al contempo nemmeno a un tocco di colore e vivacità. Siete curiose di scoprire la nuova collezione con le novità Pandora 2025 del momento? Allora seguiteci fino in fondo del post: scopriremo charm, pendenti, collane, braccialetti, orecchini da non farsi sfuggire.

CHARM PANDORA, LE ULTIME USCITE 2025

Il gioiello Pandora iconico è sicuramente il bracciale personalizzabile con bead e charm. Ecco quindi che tra le novità del brand del momento non possiamo che partire proprio da questi prodotti!

CHARM PER GLI EVENTI SPECIALI

I CHARM PANDORA NUOVI PER IL 2025 SONO RAFFINATI MA AL CONTEMPO SUPER COOL

Questo è il momento dei matrimoni e degli addi al nubilato: è per questo che tra le new entry troviamo proprio alcuni charm dedicati alla sposa o all’evento in sé, come questo qui sotto, veramente carinissimo da regalare alla nostra amica che sta per convolare a nozze (“Team Bride” la dice lunga, ragazze!).

Pandora, Charm Team Bride da incidere – Argento Sterling 925. Prezzo: 59€ su it.pandora.net





Le occasioni importanti dell’anno possono essere celebrate anche con uno charm Pandora laurea, per esempio: per questa collezione il brand ne propone uno in rosa acceso, su un cuore cartoon davvero speciale, con un cappello da laureato in cima.

Pandora, Charm Laurea 2025 – Argento Sterling 925. Prezzo: 42€ su it.pandora.net

I NUOVI CHARM PANDORA PLACCATI ORO 14K

Tra le novità Pandora charm 2025 ci sono anche tante opzioni placcate oro 14K: sceglietele se cercate uno stile più classico ed elegante.

Pandora, Charm Pendente Nodo Infinito e Pavè – Argento Sterling 925. Prezzo: 59€ su it.pandora.net

Non ci sono solo bead intrecciati, altra new entry super apprezzata, ma anche pendenti da personalizzare davvero chic, come quello che si chiama proprio “fede e speranza” con una decorazione di un ramo di ulivo. Davvero evocativa.

Pandora, Charm Pendente Fede e Speranza – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 69€ su it.pandora.net

Le clip Pandora aiutano a personalizzare al massimo il proprio bracciale, dividendolo in sezioni in base a colori, temi o alle proprie necessità e gusti. Quello nuovo che vi facciamo conoscere, qui sotto, si chiama proprio “eleganza luminosa”, esattamente il messaggio che vuole esprimere!

Pandora, Clip Eleganza luminosa – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 65€ su it.pandora.net

LE IDEE PIÙ ROMANTICHE E CUTE

La collaborazione Pandora Disney è sempre attiva: se amate uno stile più giocoso e simpatico, troverete diversi charm che vi faranno battere il cuore, come il dolcissimo Nano di Biancaneve Cucciolo, dai grandi occhi azzurri e un’espressione meravigliata.

Pandora, Disney Biancaneve Charm Cucciolo – Argento Sterling 925. Prezzo: 65€ su it.pandora.net

Un pendente da usare sui bracciali ma anche sulle collane Pandora: questo è veramente dolce e significativo e celebra l’amore infinito che può legarci alla persona del cuore, sia il partner oppure un amico o un genitore.

Pandora, Charm Nodo d’Amore Eterno – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 45€ su it.pandora.net

I BRACCIALI NEW ENTRY DI CUI INNAMORARSI

I bracciali Pandora 2025 rivisitano il famoso snake del brand su cui attaccare i propri charm preferiti. Uno più classico, che sta benissimo indossato anche da solo, è questo con la maglia intrecciata in argento 925 con la chiusura a sfera.

Pandora, Bracciale Maglia Doppia Intrecciata con Chiusura a Sfera – Argento Sterling 925. Prezzo: 69€ su it.pandora.net

Stesso snake del famoso braccialetto Pandora, ma chiusura rivisitata: il nuovo Pandora Moments presenta una chiusura a cuore con simbolo dell’infinito scintillante. Per le più sognatrici!

Pandora, Bracciale Pandora Moments con maglia snake e chiusura a cuore con infinito scintillante – Argento Sterling 925. Prezzo: 79€ su it.pandora.net

Decisamente diverso questo stile: tra le novità di braccialetti Pandora c’è anche questo con linea sinuosa e leggera, placcato oro giallo 14K con perla d’acqua dolce coltivata e pavè di cristalli.

Pandora, Bracciale Cerchio Linea Sinuosa con Perla d’Acqua Dolce Coltivata e Pavè – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 119€ su it.pandora.net

ORECCHINI E ANELLI PANDORA 2025, GLI STILI IMPERDIBILI

Anche per orecchini e anelli Pandora le novità si dividono tra uno stile più giocoso e simpatico e un altro più serio, classico e raffinato.

Pandora, Anello Cuore in Rilievo Rosa – Argento Sterling 925. Prezzo: 79€ su it.pandora.net

Lo vediamo, per esempio, in questi due esempi di anelli: il primo presenta un cuore in rilievo color fucsia acceso, il secondo (che celebra sempre un legame infinito) risulta più chic e adatto a uno stile decisamente più classic.

Pandora, Anello Legame Infinito – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 59€ su it.pandora.net

Gli earrings non sono da meno: se amate l’idea di celebrare l’amore infinito, date uno sguardo a questa novità di Pandora 2025, con orecchini a lobo con perla rosa pastello, delicata e raffinata.

Pandora, Orecchini Legame infinito con Perla Rosa Artificiale – Argento Sterling 925. Prezzo: 35€ su it.pandora.net

Chi ama uno stile meno classico adorerà, invece, gli orecchini Pandora a cerchio: ci sono diverse versioni, ma il colore del momento è il verde mela su base oro giallo placcato.

Pandora, Orecchini Cerchi Cristalli Verdi – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 99€ su it.pandora.net

Cercate uno stile urban chic? Allora il set di orecchini con ape bianca Pandora, dalle forme geometriche affusolate, è ciò che fa al caso vostro.

Pandora, Set Orecchini Ape Bianca. Prezzo: 78€ su it.pandora.net

LE COLLANE LUMINOSE PER BRILLARE

Anche le collane Pandora sono state pensate per ospitare i pendenti dello stesso brand, rendendole stupendi regali da personalizzare secondo i propri gusti.

Una delle ultime uscite presenta ben 5 link apribili Pandora ME: in argento 925 è la collana Maglia Link XS, a girocollo.

Pandora, Collana Maglia Link XS con 5 Link Apribili Pandora ME – Argento Sterling 925. Prezzo: 119€ su it.pandora.net

LE COLLANE PANDORA SONO SUPER CHIC

Stesso concetto di cerchi e sinuosità, ma animo decisamente più romantico e classico: la collana Pandora nuova 2025 ospita cinque cerchi sinuosi e uno di questi è abbellito da una pietra coltivata. Decisamente chic.

Pandora, Collana Ovali Linea Sinuosa e Perla D’Acqua Dolce Coltivata – Placcatura in Oro 14k. Prezzo: 119€ su it.pandora.net

