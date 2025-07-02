Siamo entrati nella fase del primo quarto di Luna crescente, oggi 2 luglio 2025, e il cielo si fa intenso, pieno di energia da canalizzare. La Luna in Bilancia ci invita a cercare equilibrio, ma i transiti attivi – con Marte in Vergine, Sole in Cancro e Venere pronta a entrare in Gemelli – creano un mix potente che può generare tanto movimento interiore quanto cambiamenti nella vita pratica.

Questo è un momento astrologico denso, perfetto per prendere coscienza di ciò che abbiamo costruito da inizio anno e iniziare a rivedere scelte, relazioni, priorità. Ogni segno zodiacale sarà toccato in modo diverso: per alcuni sarà il momento della svolta, per altri della resa dei conti o del bisogno di rallentare per proteggere le energie. In questo post della sua rubrica di astrologia del Blog ClioMakeUp, l’astrologa Lumpa ci guiderà segno per segno attraverso il significato di questa fase lunare e dei principali transiti in corso. Pronte a scoprire cosa vi riserva il cielo? Continuate a leggere per lasciarvi ispirare dalle stelle e vivere luglio con più consapevolezza, presenza e… un pizzico di magia celeste. Lasciamo la parola a Lumpa.

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PRIMO QUARTO DI LUNA CRESCENTE 2 LUGLIO 2025 IN BILANCIA

Luglio è il mese più caldo dell’anno e ogni luglio è più caldo del precedente, quindi è normale essere più irritabili del solito. Con il Sole in Cancro, Marte in Vergine e prossimamente anche Venere in Gemelli potrebbe capitare di dare un po’ di matto.

Per tutti i segni è un po’ il mese più denso di eventi dell’anno, si raccolgono i frutti delle proprie fatiche, si fanno i conti, anche quelli difficili, si sistemano rapporti personali e professionali, si lavora alacremente nonostante le temperature.

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Tantissimo persone sono arrivate stanchissime a questa fase dell’anno ed è possibile che alcune perdano più facilmente la pazienza, che lo stress accumulato si faccia sentire, pertanto meglio prepararci a piccole o grandi irritazioni, ma facciamo attenzione a non far pagare agli altri il nostro sonno arretrato che anche loro probabilmente hanno i loro problemi. La Luna è crescente, oggi il primo quarto di Luna crescente 2 luglio 2025 cade nel segno della Bilancia, sarà piena tra una settimana in Capricorno, abbiamo ancora una settimana di sorprese, idee, consapevolezze, novità, tanto nelle nostre vite personali, quanto nei fatti del mondo, che le nostre irritazioni sono irrisorie rispetto ai problemi di altri e sarebbe augurabile che la stagione del Cancro portasse un po’ di pace a chi ne ha davvero bisogno.

IL CICLO LUNARE IN CORSO È IL PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO PER L’ARIETE

Il ciclo lunare in corso è forse il più importante dell’anno, quindi le Ariete farebbero bene a prestare attenzione a quello che succede ed in particolare di farlo nella giornata odierna, con il primo quarto di Luna crescente del 2 luglio 2025 nel segno della Bilancia.

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Non penso che la giornata riserverà sorprese, perché nel bene o nel male gli eventi al momento sono chiari, si gioca a carte scoperte, ma allo stesso tempo le giornate sono cruciali, si muovono questioni importanti. Qualcosa per cui le Ariete hanno lavorato e sudato durante quasi tutto l’ultimo anno, adesso sembra compiersi una volta per tutte.

È possibile che anche un po’ di rabbia e stanchezza accumulate vengano sfogate o semplicemente espresse.

Per alcune relazioni di coppia l’ultimo anno è stato letale, dopo molte liti è arrivata una chiusura, o sta arrivando adesso. Non vale per tutte le Ariete, ma c’è chi in questa stagione del Cancro si lecca le ferite, recupera i cocci, cerca di rimettersi in sesto. Venere tra due giorni entra in Gemelli e riporta un po’ di conforto o almeno di fascino.

MARTE IN VERGINE È DI GRANDE AIUTO PER LE TORO

Forza Toresse che luglio è un ottimo momento di raccolta di ciò che avete seminato nel corso dell’ultimo anno e questa settimana può portare qualche regalo interessante.

Si risvegliano il lavoro, le proposte, le collaborazioni, alcune cominciano ad intravedere un futuro anche parecchio diverso da come lo immaginavano fino a poco tempo fa.

Marte in Vergine è un grande aiuto per quanto riguarda le questioni professionali, i rapporti con colleghi e collaboratori, le piccole questioni burocratiche. Il flusso del lavoro funziona meglio e questi sono giorni perfetti per impostare nuove routine, per pianificare, organizzare. Sono giorni utili anche per prendersi cura di sé, per rilasciare un po’ di tutto lo stress accumulato e per dedicarsi alla salute e bellezza.

Qualche rottura di scatole arrivata di recente sta per risolversi, magari impiegherà un mesetto da adesso, ma se ne vedono i primi segnali, ci si può rilassare un attimo e smetterla di rimuginare. Forse qualcuno potrebbe avere da ridire, parlare un po’ male alle spalle, esprimere giudizi, ma sarebbe meglio ignorare la cosa, le persone così lasciano sempre il tempo che trovano.

PRIMO QUARTO DI LUNA CRESCENTE 2 LUGLIO 2025: IL CICLO LUNARE IN CORSO NON È FACILE PER I GEMELLI

So che il ciclo lunare in corso e più in generale il mese di luglio non saranno sempre facili per le Gemelli. Anche se alcune rotture di scatole potranno far avere la sensazione di passarsela particolarmente male, invece poi ogni cosa si risolverà molto facilmente entro la fine dell’estate. Ci tengo a dire questa cosa subito per rassicurare perché a luglio certi problemi o questioni potranno sembrare molto più grossi di quanto poi non siano veramente. È Marte in Vergine ad infastidire, a creare problemi con collaboratori o colleghi, con le routine di lavoro, con scadenze e burocrazie.

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Ci sta anche che le Gemelli non se la stiano passando benissimo anche dal punto di vista finanziario, ma anche qui ci tengo a fare delle rassicurazioni. Qualche cambiamento nel lavoro va fatto o semplicemente vanno trovate nuove idee, ma anche qui, tutto si sistemerà. In coppia eviterei i litigi a luglio, li rimanderi in caso ad agosto, quando i transiti saranno notevolmente migliori.

LE CANCRO SONO PARTICOLARMENTE STANCHE

Solidarietà alle mie colleghe del Cancro, che non tutte stanno passando un momentone. Tante le rotture di coppia ultimamente, per molte anche proprio in questi giorni, con conseguenze in molti casi di tipo abitativo, doversi cercare una nuova casa a luglio non è mai il massimo (però spoiler: potrebbe funzionare subito). Molte arrivano stanchissime al compleanno, l’ultimo anno è stato provante sia fisicamente che psicologicamente.

Insieme ai festeggiamenti, però, potrebbe arrivare anche una bella svolta dello stato d’animo e alcune emozioni pesanti potrebbero alleggerirsi. Ero un po’ preoccupata per le nate a giugno, le prime decadi, perché si tratta di quelle che prendono i transiti più complicati, e invece ho visto moltissimi problemi risolversi proprio a ridosso del compleanno, lavori entrare, situazioni sbloccarsi, incubi finire. Si può forse essere ottimiste per quanto arriverà, nei prossimi tre anni ci saranno un bel po’ di evoluzioni tra vita personale e lavoro, quindi il solo consiglio che mi sento di dare è di fare piani, di immaginare il futuro, di chiedere all’universo i propri desideri. Saturno in Ariete introdurrà un bel po’ di novità!

IL SEGNO DEL LEONE AVRÀ UNA BELLISSIMA ESTATE

Che bella estate avranno le Leone, sono molto contenta di annunciarglielo.

Il ciclo lunare in Cancro è l’ultimo prima del compleanno e alcune importanti novità potrebbero cominciare ad arrivare, visto soprattutto l’ingresso di Mercurio in Leone, portatore di notizie. Resterà nel segno per un bel po’ di tempo perché il 18 luglio prenderà il moto retrogrado, quindi meglio aspettarsi qualche bella novità già da ora.

Le Leone, in particolare le terze decadi, hanno avuto qualche brutta giornata o imprevisto nelle ultime due settimane o poco più e magari da allora sono rimaste scosse, preoccupate o turbate circa l’esito di qualche questione. Ci sono moltissime probabilità che un problema che sembrava insormontabile o pericoloso, invece si risolverà più o meno da solo nel corso del prossimo mesetto e qualcosa. Va detto, però, che una volta che l’ansia sarà calata, alle Leone converrebbe ripensare un attimo a quanto accaduto, perché spesso la retrogradazione di Mercurio nel proprio segno è una grandissima occasione per riflettere su di sé e magari anche capire qualcosa di tanto profondo quanto utile.

Venere entra in Gemelli tra due giorni, il fascino personale sarà in aumento e alcuni incontri potrebbero stupire.

LE VERGINE HANNO MARTE NEL LORO SEGNO

Come si sentono le Vergine con Marte nel loro segno? Se vedo le mie amiche della prima decade, che lo hanno sentito nei giorni scorsi, la risposta era scontata: erano arrabbiate.

La rabbia è un’emozione difficile, ma anche l’unica che ha l’appellativo di “santa” e un motivo ci sarà. Spesso infatti è capace di innescare una serie di azioni che possono essere impulsive ma che possono avere il merito di risolvere definitivamente situazioni critiche e magari spingerci a fare di meglio.

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La rabbia è un’emozione utilissima, è la benzina del successo che avremo, quindi consiglio alle Vergine nate dal 27-28 agosto in poi di guardare alle eventuali arrabbiature con questa prospettiva. A luglio forse c’è qualcuno o qualcosa da eliminare, oppure solamente da rimettere sal suo posto. Giove in Cancro garantirà il successo delle proprie imprese.

PRIMO QUARTO DI LUNA CRESCENTE 2 LUGLIO 2025 NEL SEGNO DELLA BILANCIA

L’estate 2025 delle Bilancia è particolarmente diversa dalle precedenti, meno riposante, più densa di eventi e anche di colpi di scena.

Il primo quarto di Luna crescente di oggi, 2 luglio 2025, è importantissimo (è in Bilancia) e la giornata è perfetta per captare il mood generale e auguro a tutte le persone del segno di essere di splendido umore. Il ciclo lunare in corso è di quelli che includono una sfida da superare, ma penso che questioni, problemi e fatti siano chiaro e che il destino al momento giochi a carte scoperte. Nessuna sorpresa, quindi, ma molte iniziative personali, nella vita affettiva, familiare e domestica soprattutto.

Notizie in arrivo da parte di persone del passato, anche di quello remoto, con possibili sincronicità magiche, ma del resto quando ci viene in mente qualcuno completamente a caso, spesso è perché ci sta pensando. Attenzione a non riaprire vecchi problemi, in particolare quelli del 2018, so che questa informazione non sarà utile a tutte, ma per alcune potrebbe rivelarsi salvifica.

Quella del 2025 potrebbe essere un’estate di innamoramenti super romantici, ma un solo consiglio utile in vista dell’opposizione di Saturno che dominerà i prossimi anni: no persone impegnate!

LA STAGIONE DEL CANCRO È MOLTO BELLA PER LE SCORPIONE

Che bella la stagione del Cancro per le Scorpione. Recentemente qualcosa ha turbato l’equilibrio del segno, ma, invece, adesso la tensione cala, qualche bella emozione comincia a farsi sentire, e certi problemi si risolveranno in una bolla di sapone. Estate particolarmente romantica e luglio è un mese perfetto per le nuove conoscenze.

Dopodomani la Luna sarà nel segno dello Scorpione e la giornata potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata, anche e soprattutto per gli affari di cuore.

Alcune hanno già cominciato una relazione negli ultimi mesi, magari senza troppa convinzione, eppure luglio potrebbe far ricredere e vedere la persona sotto una luce diversa. Gli ultimi anni hanno portato maturità alle nate del segno e forse adesso tutta la ricerca interiore, la terapia, l’osservazione cominciano a dare i primi segnali di funzionamento. Adesso ci si può innamorare di qualcuno di “sano” e delle sue buone intenzioni.

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Secondo me i romanticismi estivi arriveranno anche per chi proprio non se lo aspetta, per chi ha chiuso relazioni malamente negli ultimi anni e adesso sta finendo di raccogliere i cocci. Le notizie positive di questi giorni riguardano anche il lavoro, il rapporto con collaboratori e colleghi e la possiblità di impostare nuove routine che si riveleranno vincenti.

IL SAGITTARIO NON GRADISCE IL TRANSITO DI MARTE IN VERGINE

Se c’è un transito che non piace alle mie amiche del Sagittario è quello di Marte in Vergine, che durerà fino ai primi di agosto. Di solito porta un po’ di arrabbiature, di momenti in cui non si riesce a controllare la propria voglia di fare cazziatoni agli altri, e magari anche qualche problema di tipo economico, fiscale, burocratico, etc. Attenzione anche ai rapporti di lavoro, perché magari qualcuno non si sta impegnando quando dovrebbe e a rimetterci potreste essere voi.

La buona notizia? Si tratta di un transito passeggero e di quelli che non lasceranno segni, anzi, eventuali problemi si risolveranno già verso fine agosto e settembre con grande agilità. Vietato dunque prendersi male, l’estate 2025 ha in serbo delle sorprese golose e bellissime emozioni.

PER IL SEGNO DEL CAPRICORNO È LA STAGIONE DELL’ANTI-COMPLEANNO

I vostri traguardi potrebbero indispettire qualcuno e sollevare anche qualche malalingua, ma dire che il mondo funziona così, e avere qualche hater è normale.

La cosa potrebbe presentare qualche turbamento (passeggero) e una delle migliori giornate da osservare in questo senso è oggi, il primo quarto di Luna crescente, mentre l’altra sarà la Luna piena della settimana prossima.

È la stagione dell’anti-compleanno, la seconda più importante dell’anno, la Luna piena sarà in Capricorno e questo luglio 2025 è il momento in cui ci possono raccogliere i frutti degli sforzi dell’ultimo anno. È una fase importante per i sentimenti e le relazioni d’amore, alcuni si sposano, altri fanno i figli, altri si lasciano per il loro bene, altri stanno per incontrare qualcuno che cambierà il loro destino.

Attenzione solo alle vecchie conoscenze, se qualcosa è già andata male una volta è assai probabile che lo rifarà, questo vale soprattutto per le nate a dicembre, che potrebbero essere tentate da qualcuno di poco affidabile o chiaro. Meglio non cominciare relazioni con persone impegnate, non andrebbe fatto mai, ma ancora di più con Saturno e Nettuno congiunti in Ariete!

QUESTO CICLO LUNARE È IMPORTANTE PER L’OSSERVAZIONE PER LE ACQUARIO

Un evento sfortunato potrebbe rivelarsi l’opposto. Gli Acquario a volte sono portati più di altri segni a sperimentare e contemplare i grandi paradossi della vita, è sicuramente uno dei motivi dietro alla loro peculiare intelligenza, e questo periodo di luglio (e ancora di più di agosto) potrebbero essere letti in tal senso. Qualcosa che all’inizio era apparsa come un imprevisto, poi si rivelerà un’occasione fortunata, basta solo aspettare di avere il quadro completo. Meglio fermarsi un attimo ad osservare, non prendere decisioni affrettate, e contemplare lo svolgersi degli eventi.

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Sarà un’estate tra le migliori, sicuramente rispetto alle precedenti, ma al momento alcune Acquario potrebbero sentirsi tutt’altro che entusiaste. Venere dopodomani entra in Gemelli, miglioreranno la forma fisica, il fascino personale e sicuramente anche l’umore.

Piacevoli gli incontri, sia di tipo romantico, sia di natura amicale o professionale, è un ottimo momento per dedicarsi alla socialità e la fortuna che l’estate 2025 ha in serbo potrebbe proprio arrivare dagli altri.

GLI EFFETTI DEL PRIMO QUARTO DI LUNA CRESCENTE 2 LUGLIO 2025 PER I PESCI

Alcuni Pesci si sono sentiti messi in un angolo ultimamente, forse questo è accaduto nel lavoro, nella vita affettiva, nelle amicizie, o altro. A dicembre si è sentito tanto, e poi da marzo e aprile la questione ha richiesto di essere risolta una volta per tutte. Visto che molte persone del segno a volte sono lente a reagire (non tutte per carità), ci sta che il momento sia arrivato a luglio.

Il cielo è cambiato rispetto agli scorsi mesi, Saturno si è momentaneamente tolto di mezzo, così Nettuno, Giove lo ha fatto definitivamente e anzi è entrato in un segno favorevole, il Cancro, ma il problema è Marte nel segno opposto della Vergine.

Lo chiamo “problema”, ma è facile che, invece, si riveli una soluzione, e aiuti le persone dei Pesci ad avere il coraggio di alzare la voce, uscire dalla zona d’ombra e rimettere qualcuno al suo posto.

Firma

Lumpa

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Ragazze, speriamo che questo post di Lumpa con gli influssi del primo quarto di Luna crescente del 2 luglio 2025 vi possa essere utile. Condividete il post con tutti gli astrology lovers del vostro cuore. Un bacione dal TeamClio!