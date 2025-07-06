QUALI SONO I PROFUMI ALL’ANANAS DA PROVARE ALL’ISTANTE?

Sono estivi, inebrianti e invitanti. I profumi all’ananas racchiudono in boccetta il mood spensierato e lazy dell’estate, tra spiagge soleggiate e cocktail alla frutta. Sono tante le marche che operano nel settore della profumeria a firmare profumi all’ananas donna, uomo e unisex che vale la pena provare per questa stagione. Si spazia dai brand commerciali a quelli di nicchia, primi su tutti Frederic Malle e Simone Andreoli. Non mancano i profumi all’ananas economici, dal prezzo contenuto e facilmente reperibili anche online. La nostra selezione include anche alcuni profumi arabi: autentici capolavori olfattivi dal fascino esotico.

Credits: Foto di Adobe Stock | Mr-Muslich

I profumi all’ananas sono golosi, succosi e rinfrescanti proprio come un cocktail ghiacciato a base di succo di ananas. Pronte a scoprire insieme quali sono i migliori da provare subito? Allora, ragazze, basta perderci in chiacchiere e iniziamo: via con il post.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PROFUMI ALL’ANANAS DI NICCHIA: FRAGRANZE ESCLUSIVE DALLA SCIA AVVOLGENTE

Non ci sono dubbi. Insieme ai profumi all’anguria, i profumi all’ananas sono i fruttati più adatti al periodo estivo. Con le sue note dolciastre e al contempo acidule, l’ananas inebria i sensi e ci catapulta all’istante su una spiaggia bianca.

I PROFUMI DI NICCHIA SONO PREGIATI E RICERCATI, PENSATI PER I VERI APPASSIONATI DI FRAGRANZE

Diversi brand del segmento della profumeria di nicchia propongono fragranze ricercate e pregiate a base di ananas, primo su tutti Frederic Malle. Music For A While è un profumo unisex che abbina tra loro note aromatiche alla lavanda, patchouli, ambra, vaniglia, ananas e mandarino.

Frederic Malle, Music For A While Eau de Parfum. Prezzo: 295,00€ su 50-ml.it





Simone Andreoli Leisure in Paradise è uno dei profumi all’ananas più famosi e apprezzati tra gli intenditori e gli appassionati. Questa fragranza è un sogno a occhi aperti ambientato ai Caraibi: latte di cocco e vaniglia si intrecciano con papaya e ananas, nel segno di una profumazione dolce e rinfrescante.

Simone Andreoli, Leisure in Paradise Eau de Parfum. Prezzo: 150,00€ su 50-ml.it

I PROFUMI ARABI DA CUI FARSI TENTARE QUEST’ESTATE

I profumi arabi stanno vivendo un momento di grande popolarità e tra le creazioni firmate dai brand più conosciuti del Medio Oriente se ne distinguono alcune proprio a base di ananas. Lamar di Kajal è un fruttato unisex a dir poco esplosivo, un tripudio di note olfattive. Tra le principali spiccano ananas, frutti rossi e mela, rese ancora più accattivanti da cardamomo e coriandolo.

Kajal, Lamar Eau de Parfum. Prezzo: 209,00€ su 50-ml.it

Lattafa firma Qaed Al Fursan, altro unisex che vanta ottime recensioni e che risulta vendutissimo anche su Amazon. Le principali note olfattive sono bergamotto, lampone, betulla, gelsomino, patchouli, ambra, vaniglia e muschio.

Lattafa, Qaed Al Furlan Unlimited. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

LE PROPOSTE FRUTTATE DI DOLCE&GABBANA E CALVIN KLEIN

Passando ai profumi più commerciali, seppure high-end, le fragranze interessanti di certo non mancano. Dolce & Gabbana Pineapple è una delle fragranze che fanno parte della Fruit Collection del brand ed è ananas allo stato puro, un profumo super estivo adatto sia a lei che a lui.

Dolce & Gabbana, Fruit Collection Pineapple. Prezzo: 196,00€ su rinascente.it

Anche Ck One di Calvin Klein, uno dei primissimi profumi unisex della storia, include tra le sue note olfattive l’ananas. In questo caso, l’abbinamento con bergamotto, tè verde e muschio risulta molto fresco e leggero.

Calvin Klein, Ck One Eau de Toilette. Prezzo: 43,40€ su amazon.it

PROFUMI ALL’ANANAS ECONOMICI: I BESTSELLER SU AMAZON

Se vi piacciono i profumi che sanno di mare e di vacanze, vi consigliamo di dare un’occhiata su Amazon. Troverete tanti profumi all’ananas economici dalle buone performance, sia in termini di durata che di intensità.

Per l’estate, soprattutto se si preferiscono le acque profumate o comunque le mist molto leggere, potreste provare The Fruit Company Aloha It’s Friday. Da vaporizzare su corpo e capelli, profuma di ananas, cocco e mango. Inoltre contiene microglitter che rilasciano sulla pelle un gradevole finish glow.

The Fruit Company, Body and Hair Mist, Aloha It’s Friday. Prezzo: 7,99€ su amazon.it

Tra i più venduti si distingue anche questo profumo che, in realtà, è un profumo per la casa. Baija Lost Paradise Ananas Tonka abbina tra loro ananas e fava Tonka: una fragranza da provare per gli ambienti della vostra casa se apprezzate questo tipo di note olfattive.

Baija, Lost Paradise Ananas Tonka. Prezzo: 28,47€ su amazon.it

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema profumi, non perdetevi questi post:

1) I MIGLIORI PROFUMI ALLA MENTA

2) I PROFUMI AL MUGHETTO DA PROVARE

3) I PROFUMI ALLA FRAGOLA TOP

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale a tema profumi all’ananas, con le migliori fragranze succose ed esotiche da cui farsi travolgere in estate. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi profumi vi incuriosisce? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!