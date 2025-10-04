QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI COREANI?

Non solo cura della pelle, anche i profumi coreani sono diventati ormai famosissimi. Avete capito bene, ragazze e ragazzi: insieme alla skincare routine coreana, anche le fragranze Made in Korea sono un mondo da esplorare assolutamente. La caratteristica principale dei profumi coreani è che sono generalmente unisex: si tratta, effettivamente, di mix olfattivi pensati per evocare scenari e mondi onirici, e non legati esclusivamente al genere di chi li indossa. Oggi vi faremo conoscere le principali marche di profumi coreani, insieme ad alcune fragranze famose da provare almeno una volta. Per comodità, abbiamo raggruppato i profumi ideati in Corea in base alla famiglia olfattiva di appartenenza, ma tenete sempre in considerazione che i mix sono complessi e variegati, tutti da scoprire uno spruzzo alla volta.

Credits: Foto di Adobe Stock | Big e Niyaska

Per gli amanti delle fragranze eteree, delicate e soft i profumi coreani sono assolutamente da provare almeno una volta nella vita. Complessi e avvincenti, i mix olfattivi Made in Korea sanno farsi riconoscere e ricordare. Insomma, vi abbiamo incuriosito? Allora vi aspettiamo qui sotto nel post per scoprire insieme i migliori profumi coreani freschi, floreali, dolci e legnosi da annusare subito, di nicchia o da profumeria. Cominciamo!

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PROFUMI COREANI, I FLOREALI ETEREI E DELICATI DA PROVARE

Il primo di cui vi parliamo è anche un profumo vegano: Hwawon di Chwi è una fragranza floreale delicata, fresca e ad alta concentrazione che dura a lungo. Si tratta di un profumo coreano dolce ma veramente soft, non stucchevole, anzi: è una fresca brezza fiorita. Le note? Verde cipriato, violetta, mughetto, fiori di primavera e sul fondo rosa e foglie verdi.

Chwi, Hwawon Perfume – Profumo vegano floreale, fresco e naturale ad alta concentrazione. Prezzo: 60,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*





I PROFUMI COREANI FLOREALI SONO DELICATI E DA VERA CLEAN GIRL

Per chi fosse alla ricerca di un profumo floreale più morbido e vellutato, Late Bloom di Matthew Chang potrebbe essere la risposta giusta. Le note olfattive sono veramente uniche, con croccante mela rossa in apertura, rosa e foglie verdi nel cuore e sul fondo ambretta e muschio bianco.

Matthew Chang, Late Bloom Eau de Toilette – Fragranza floreale e muschiata, fresca e duratura. Prezzo: 52,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*

Tra le marche di profumi coreani più famose Born to Stand Out è sicuramente tra le più conosciute. Come suggerisce il nome stesso, questo brand nasce con l’obiettivo di creare delle fragranze veramente uniche e riconoscibili, sfrontate ma mai esagerate. Dirty Heaven, per esempio, è un fiorito unisex che non si dimentica facilmente.

Born to Stand Out, Dirty Heaven – Eau de Parfum – Profumo fiorito unisex. Prezzo: 190€ su 50-ml.it

Gelsomino e neroli aprono il mix insieme ai fiori bianchi, mentre il cuore è più spicy grazie alla presenza di zafferano e fava tonka. Il fondo, invece, contiene ambroxan, vaniglia, muschi bianchi, ambra grigia e legni moderni per chiudere un cerchio di sensualità e romanticismo.

LE FRAGRANZE COREANE ORIENTALI E LEGNOSE

Sebbene tra i profumi coreani quelli freschi e fioriti siano i più conosciuti, non sono i soli, anzi: anche le fragranze orientali e legnose sono creazioni davvero riconoscibili e preziose.

Una da conoscere assolutamente fa parte della profumeria coreana di nicchia, del brand FRA422, un marchio che fa della sostenibilità delle proprie materie prime la propria unicità. Hani è un agrumato legnoso, che mixa galbano, limone e arancia a note più intense come labdano, muschio, ambra e patchouli.

Fra422, Hani – Perfume 50ml. Prezzo: circa 72€ su fra422.com

Sumuk di Chwi è un legnoso unisex molto aromatico, con note di pino e incenso, molto adatto a chi cerca un mood più introspettivo e raffinato. Il mix evoca serenità e calma, grazie alla presenza di un’alta concentrazione di oli aromatici: troviamo, infatti, anche rosmarino, timo, cedro e sandalo; il fondo è più strong con muschio, ambra e vetiver.

Chwi, Sumuk Perfume – Profumo legnoso unisex con note di pino e incenso. Prezzo: 60,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*

Un nome è già un programma: Drunk Saffron di Born to Stand Out viene descritto dal brand come ”un bicchiere di Cognac indulgente e macchie di rossetto”. Si apre con prugna e cognac, mentre il cuore è già complesso e inaspettato con zafferano, caffè e cuoio. Il fondo ammalia con vaniglia, patchouli e muschio.

Born to Stand Out, Drunk Saffron – Eau de Parfum – Profumo speziato unisex. Prezzo: 190€ su 50-ml.it

LE CREAZIONI GOURMAND PIÙ PARTICOLARI TRA I MIGLIORI PROFUMI COREANI

Oud Candy di Born to Stand Out è una creazione unica nel panorama dei profumi coreani gourmand e dolci: questa fragranza unisex sa stupire per la sua dolcezza che, però, non è stucchevole. Canna da zucchero, caramelle e noci aprono il mix olfattivo, che si ammorbidisce con la presenza di fiori bianchi. Il fondo è sofisticato con oud, zafferano e legni.

Born to Stand Out, Oud Candy – Extrait de Parfum – Profumo dolce unisex. Prezzo: da 100€ su 50-ml.it

Dello stesso brand come non nominare Drunk Maple. L’aroma è denso e vellutato come lo sciroppo d’acero, mescolato agli altri ingredienti di questo profumo di nicchia coreano unico: pepe rosa e rum della giungla in apertura, camoscio e caffè nel cuore e vaniglia, benzoino e orcanox nel fondo, insieme al sensuale sandalo.

Born to Stand Out, Drunk Maple Eau de Parfum – Profumo dolce unisex. Prezzo: 190€ su 50-ml.it

Tra i marchi coreani di profumi Tamburins non poteva essere dimenticato. Puppy è una fragranza dolce delicata veramente unica e particolare, tanto difficile da spiegare quando facile da amare. Si apre con note di cereali dolci e si impreziosisce con aromi floreali come quello della camomilla blu; il fondo è composto di note legnose che lo rendono soffice come una coperta.

Tamburins, Puppy – Perfume 50ml. Prezzo: circa 100€ su tamburins.com

FRAGRANZE VERDI, FRESCHE E FRIZZANTI, MADE IN KOREA

Quelli freschi e con note verdi sono sicuramente tra i profumi coreani più famosi, da vera “clean girl”. Cominciamo da una fragranza di nicchia del brand Tamburins: Blue Hinoki è un profumo marino rinvigorente, una vera brezza fresca e rigenerante grazie alla presenza di note di pino, bergamotto e cipresso giapponese (Hinoki).

Tamburins, Blue Hinoki Perfume 50ml. Prezzo: circa 100€ su tamburins.com

LE FRAGRANZE MARINE COREANE SONO TRA LE PIÙ AMATE

Ssook di Chwi unisce la brezza marina in apertura con la freschezza erbacea dell’artemisia e la profondità del patchouli sul fondo. Insomma, un mix unico e particolare, adatto a chi cerca una fragranza verde con un tocco di intensità in più.

Chwi, Ssook Perfume – Profumo fresco con brezza marina, artemisia e patchouli. Prezzo: 60,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*

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3) MIGLIORI PROFUMI AL TIGLIO

Via Tenor

Ragazze e ragazzi, eccoci alla fine del post di oggi. E voi, avete mai provato i profumi coreani? Se sì, qual è il vostro preferito? Se no, quale vorreste annusare? Fateci sapere come sempre nei commenti sui social, un saluto dal TeamClio!