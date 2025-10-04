QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI COREANI?
- Non solo cura della pelle, anche i profumi coreani sono diventati ormai famosissimi.
- Avete capito bene, ragazze e ragazzi: insieme alla skincare routine coreana, anche le fragranze Made in Korea sono un mondo da esplorare assolutamente.
- La caratteristica principale dei profumi coreani è che sono generalmente unisex: si tratta, effettivamente, di mix olfattivi pensati per evocare scenari e mondi onirici, e non legati esclusivamente al genere di chi li indossa.
- Oggi vi faremo conoscere le principali marche di profumi coreani, insieme ad alcune fragranze famose da provare almeno una volta.
- Per comodità, abbiamo raggruppato i profumi ideati in Corea in base alla famiglia olfattiva di appartenenza, ma tenete sempre in considerazione che i mix sono complessi e variegati, tutti da scoprire uno spruzzo alla volta.
Credits: Foto di Adobe Stock | Big e Niyaska
Per gli amanti delle fragranze eteree, delicate e soft i profumi coreani sono assolutamente da provare almeno una volta nella vita. Complessi e avvincenti, i mix olfattivi Made in Korea sanno farsi riconoscere e ricordare. Insomma, vi abbiamo incuriosito? Allora vi aspettiamo qui sotto nel post per scoprire insieme i migliori profumi coreani freschi, floreali, dolci e legnosi da annusare subito, di nicchia o da profumeria. Cominciamo!
Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.
PROFUMI COREANI, I FLOREALI ETEREI E DELICATI DA PROVARE
Il primo di cui vi parliamo è anche un profumo vegano: Hwawon di Chwi è una fragranza floreale delicata, fresca e ad alta concentrazione che dura a lungo. Si tratta di un profumo coreano dolce ma veramente soft, non stucchevole, anzi: è una fresca brezza fiorita. Le note? Verde cipriato, violetta, mughetto, fiori di primavera e sul fondo rosa e foglie verdi.
Chwi, Hwawon Perfume – Profumo vegano floreale, fresco e naturale ad alta concentrazione. Prezzo: 60,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*
I PROFUMI COREANI FLOREALI SONO DELICATI E DA VERA CLEAN GIRL
Per chi fosse alla ricerca di un profumo floreale più morbido e vellutato, Late Bloom di Matthew Chang potrebbe essere la risposta giusta. Le note olfattive sono veramente uniche, con croccante mela rossa in apertura, rosa e foglie verdi nel cuore e sul fondo ambretta e muschio bianco.
Matthew Chang, Late Bloom Eau de Toilette – Fragranza floreale e muschiata, fresca e duratura. Prezzo: 52,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*
Tra le marche di profumi coreani più famose Born to Stand Out è sicuramente tra le più conosciute. Come suggerisce il nome stesso, questo brand nasce con l’obiettivo di creare delle fragranze veramente uniche e riconoscibili, sfrontate ma mai esagerate. Dirty Heaven, per esempio, è un fiorito unisex che non si dimentica facilmente.
Born to Stand Out, Dirty Heaven – Eau de Parfum – Profumo fiorito unisex. Prezzo: 190€ su 50-ml.it
Gelsomino e neroli aprono il mix insieme ai fiori bianchi, mentre il cuore è più spicy grazie alla presenza di zafferano e fava tonka. Il fondo, invece, contiene ambroxan, vaniglia, muschi bianchi, ambra grigia e legni moderni per chiudere un cerchio di sensualità e romanticismo.
LE FRAGRANZE COREANE ORIENTALI E LEGNOSE
Sebbene tra i profumi coreani quelli freschi e fioriti siano i più conosciuti, non sono i soli, anzi: anche le fragranze orientali e legnose sono creazioni davvero riconoscibili e preziose.
Una da conoscere assolutamente fa parte della profumeria coreana di nicchia, del brand FRA422, un marchio che fa della sostenibilità delle proprie materie prime la propria unicità. Hani è un agrumato legnoso, che mixa galbano, limone e arancia a note più intense come labdano, muschio, ambra e patchouli.
Fra422, Hani – Perfume 50ml. Prezzo: circa 72€ su fra422.com
Sumuk di Chwi è un legnoso unisex molto aromatico, con note di pino e incenso, molto adatto a chi cerca un mood più introspettivo e raffinato. Il mix evoca serenità e calma, grazie alla presenza di un’alta concentrazione di oli aromatici: troviamo, infatti, anche rosmarino, timo, cedro e sandalo; il fondo è più strong con muschio, ambra e vetiver.
Chwi, Sumuk Perfume – Profumo legnoso unisex con note di pino e incenso. Prezzo: 60,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*
Un nome è già un programma: Drunk Saffron di Born to Stand Out viene descritto dal brand come ”un bicchiere di Cognac indulgente e macchie di rossetto”. Si apre con prugna e cognac, mentre il cuore è già complesso e inaspettato con zafferano, caffè e cuoio. Il fondo ammalia con vaniglia, patchouli e muschio.
Born to Stand Out, Drunk Saffron – Eau de Parfum – Profumo speziato unisex. Prezzo: 190€ su 50-ml.it
LE CREAZIONI GOURMAND PIÙ PARTICOLARI TRA I MIGLIORI PROFUMI COREANI
Oud Candy di Born to Stand Out è una creazione unica nel panorama dei profumi coreani gourmand e dolci: questa fragranza unisex sa stupire per la sua dolcezza che, però, non è stucchevole. Canna da zucchero, caramelle e noci aprono il mix olfattivo, che si ammorbidisce con la presenza di fiori bianchi. Il fondo è sofisticato con oud, zafferano e legni.
Born to Stand Out, Oud Candy – Extrait de Parfum – Profumo dolce unisex. Prezzo: da 100€ su 50-ml.it
Dello stesso brand come non nominare Drunk Maple. L’aroma è denso e vellutato come lo sciroppo d’acero, mescolato agli altri ingredienti di questo profumo di nicchia coreano unico: pepe rosa e rum della giungla in apertura, camoscio e caffè nel cuore e vaniglia, benzoino e orcanox nel fondo, insieme al sensuale sandalo.
Born to Stand Out, Drunk Maple Eau de Parfum – Profumo dolce unisex. Prezzo: 190€ su 50-ml.it
Tra i marchi coreani di profumi Tamburins non poteva essere dimenticato. Puppy è una fragranza dolce delicata veramente unica e particolare, tanto difficile da spiegare quando facile da amare. Si apre con note di cereali dolci e si impreziosisce con aromi floreali come quello della camomilla blu; il fondo è composto di note legnose che lo rendono soffice come una coperta.
Tamburins, Puppy – Perfume 50ml. Prezzo: circa 100€ su tamburins.com
FRAGRANZE VERDI, FRESCHE E FRIZZANTI, MADE IN KOREA
Quelli freschi e con note verdi sono sicuramente tra i profumi coreani più famosi, da vera “clean girl”. Cominciamo da una fragranza di nicchia del brand Tamburins: Blue Hinoki è un profumo marino rinvigorente, una vera brezza fresca e rigenerante grazie alla presenza di note di pino, bergamotto e cipresso giapponese (Hinoki).
Tamburins, Blue Hinoki Perfume 50ml. Prezzo: circa 100€ su tamburins.com
LE FRAGRANZE MARINE COREANE SONO TRA LE PIÙ AMATE
Ssook di Chwi unisce la brezza marina in apertura con la freschezza erbacea dell’artemisia e la profondità del patchouli sul fondo. Insomma, un mix unico e particolare, adatto a chi cerca una fragranza verde con un tocco di intensità in più.
Chwi, Ssook Perfume – Profumo fresco con brezza marina, artemisia e patchouli. Prezzo: 60,99€ da scontare a carrello con il codice CLIO15 su miin-cosmetics.it*
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Via Tenor
Ragazze e ragazzi, eccoci alla fine del post di oggi. E voi, avete mai provato i profumi coreani? Se sì, qual è il vostro preferito? Se no, quale vorreste annusare? Fateci sapere come sempre nei commenti sui social, un saluto dal TeamClio!