QUALI PROFUMI ECONOMICI DONNA LASCIANO LA SCIA?

Chi non ha un budget alto ma sta cercando profumi economici da donna che lasciano la scia deve assolutamente leggere questo post! Abbiamo infatti raccolto qui i migliori profumi economici donna persistenti in circolazione adesso. Troverete opzioni per chi ama i profumi gourmand low cost ma anche per chi predilige fragranze più fresche. Non mancheranno anche i profumi speziati economici da donna che lasciano la scia, dedicati a chi adora le note più particolari e durevoli. La buona notizia? Questi profumi persistenti sulla pelle costano davvero poco: vedremo infatti ben 10 profumi donna che lasciano la scia sotto i 30€.

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Non è obbligatorio spendere molto per trovare una fragranza adatta a sé. Per questo abbiamo raccolto in questo post le migliori opzioni per chi sta cercando un profumo da donna economico che lascia la scia, persistente ma non invadente. Vi aspettiamo qui sotto per raccontarvi i mix olfattivi delle fragranze più buone e low cost in circolazione adesso: scorrete fino in fondo per trovare quella che vi conquista il cuore. Cominciamo subito senza perdere altro tempo, via col post!

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PROFUMI DONNA DOLCI ECONOMICI, I PIÙ PERSISTENTI DA LPDO A LATTAFA

Iniziamo il nostro viaggio nel mondo delle fragranze economiche da donna che lasciano la scia con un profumo chiacchieratissimo sui social: definito il dupe più riuscito di un profumo di nicchia super famoso (ovvero Bianco Latte di Giardini di Toscana), La Nuit Blanche di LPDO è il profumo low cost gourmand da provare assolutamente almeno una volta.

LPDO, La Nuit Blanche – Eau de Parfum Intese 100ml. Prezzo: 24,03€ su amazon.it





Le sue note? In testa latte e caramello, nel cuore miele e fava tonka e il fondo, cremoso e intenso, con vaniglia a muschio bianco. Il TOP è che questo profumo LPDO da donna dura veramente molto e lascia la scia, ma delicata. Sulla pelle sembrerà svanire, ma scommettiamo che verrete fermate per strada per sapere che fragranza indossate?

I PROFUMI DOLCI DA DONNA ECONOMICI SONO PERFORMANTI

Lo stesso dicasi per un altro profumo economico da donna persistente dolce: parliamo di Seductive Red di Guess, un gourmand sensuale che gioca il suo mix con un’apertura di ciliegia, pepe rosa e mandorla. Al centro la fragranza è floreale, mentre il fondo contiene note di vaniglia, muschio e fava tonka.

GUESS, Seductive Red – Eau de Toilette da Donna – Colonia Gourmand Fragranza Sensuale Persistente 50ml. Prezzo: 19€ su amazon.it

Cercate un profumo dolce da donna economico e che lasci la scia? Allora se le fragranze “pralinate” fanno per voi, date uno sguardo a Lattafa Eclaire: contiene note di zucchero, latte, caramello ma anche fiori bianchi e muschio. Il fondo è dedicato alla dolcezza della pralina e della vaniglia.

Lattafa, Eclaire – Eau De Parfum 100ml. Prezzo: 29€ su amazon.it

Per chi ama i gourmand dolci ma non eccessivi, Piña Colada di Freevola (notate il gioco di parole?) può essere davvero la soluzione. Infatti si apre fresco e leggero con ananas e bergamotto; il cocktail tropicale esplode con il cuore di ylang-ylang mentre il fondo di muschi e cashmere dona profondità a questa creazione low cost che lascia la scia, da provare assolutamente.

Freevola, Piña Colada Dream – Eau De Parfum 30ml. Prezzo: 24,89€ su amazon.it

LE FRAGRANZE LEGGERE E DELICATE CHE LASCIANO LA SCIA

Preferite le fragranze fresche e vitaminiche? Allora non rimarrete assolutamente deluse da un profumo da donna economico persistente molto amato, un assoluto bestseller del brand, ovvero Green Tea Scent Spray di Elizabeth Arden. Quest’acqua profumata è rinfrescante e luminosa, con note floreali, agrumate e di the verde, vero protagonista della creazione.

Elizabeth Arden, Green Tea – Eau Parfumée. Prezzo: 13,50€ su amazon.it

Per un viaggio all’interno di un verde giardino, Jardin Impérial di LPDO è la risposta. Si dice sia il dupe quasi perfetto di Erba Pura di Xerjoff, un profumo di nicchia agrumato ma con un fondo dolciastro ed equilibrato. Questo profumo economico da donna avvolge con note fresche di bergamotto, arancia e limone di Sicilia, bilanciate da muschio, ambra e vaniglia sul fondo. Da provare!

LPDO, Jardin Impérial – Eau de Parfum Intense 30ml. Prezzo: 16€ su amazon.it

Chi cerca una fragranza floreale delicata ma persistente adorerà Prodigieux Floral di Nuxe, una Eau de Parfum raffinata e davvero unica: il mix? Pompelmo, magnolia e muschio bianco. Iconica, e lascia la scia davvero!

Nuxe, Prodigieux Floral – Le Parfum 30ml. Prezzo: 20,89€ su amazon.it

PROFUMI ECONOMICI CHE DURANO TANTO DONNA, GLI SPEZIATI DA PROVARE

Amanti dei profumi speziati, intensi e durevoli? Allora benvenute nella sezione del post dedicata proprio a chi cerca fragranza vellutate e profonde, particolari e uniche.

I PROFUMI SPEZIATI ECONOMICI DA DONNA LASCIANO UNA SCIA PERSISTENTE

Tra i profumi economici da donna che lasciano la scia non potevano assolutamente mancare queste proposte. Chi ama i floreali speziati, per esempio, non dovrebbe perdere Paradiso Assoluto di Roberto Cavalli che eleva glicine, gelsomino e giglio rosso, insieme al pepe rosa, su una base delicata composta da note di sandalo, vaniglia e voluttuoso patchouli.

Roberto Cavalli, Paradiso Assoluto – Eau de Parfum da donna – Fragranza floreale speziata 50 ml. Prezzo: 27€ su amazon.it

Ed è proprio dedicata al patchouli la fragranza Alyssa Ashley Essence de Patchouli. Se amate queste note, quindi, non potete assolutamente farvela scappare, considerando anche il costo contenuto di meno di 20€!

Alyssa Ashley – Essence De Patchouli Eau de Parfum – 30ml. Prezzo: 19,14€ su amazon.it

Ultimo, ma non per importanza, questo profumo economico donna LPDO lascia una scia super speziata e misteriosa. Voyage Secret assomiglia molto a una fragranza Louis Vuitton, Ombre Nomade. Le note? In apertura zafferano e balsamo del Gurjan; il cuore è un mix mistico composto da Oud, rosa e lampone. Il fondo chiude la creazione con note di sandalo e ambra.

LPDO, Voyage Secret – Eau de Parfum Intese 100ml. Prezzo: 30€ su amazon.it

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi, quale profumo economico da donna proverete? Fateci sapere quale, secondo voi, lascia più scia, commentando sui nostri social. Un saluto dal TeamClio!