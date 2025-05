INTRODUZIONE & INCI

Se vi state avvicinando al mondo della skincare coreana, è molto probabile che abbiate già sentito parlare della COSRX Advanced Snail 92 All In One Cream. Questo prodotto è uno dei più amati e chiacchierati nel panorama della K-beauty, e non è difficile capirne il motivo. Con una formula ricca di mucina di lumaca (ben il 92%!), questa crema promette di idratare, rigenerare e lenire la pelle in un solo gesto

Il vero protagonista di questa crema è, senza dubbio, il filtrato di bava di lumaca. Non lasciatevi spaventare dal nome: si tratta di un ingrediente molto apprezzato in cosmetica per le sue proprietà rigeneranti e cicatrizzanti. Contiene naturalmente sostanze come allantoina, acido glicolico, elastina e vitamine, che aiutano a migliorare la texture della pelle, ridurre le cicatrici e contrastare i segni del tempo.

COSRX ADVANCED SNAIL 92 ALL IN ONE CREAM

All’interno del packaging troviamo 100ml di prodotto mentre, dall’apertura, ha una durata di circa 12 mesi. Il prezzo di questa crema viso con bava di lumaca è di 31€ ed è reperibile sul sito miin-cosmetics.it.





Cosrx, Advanced Snail 92 All In One Cream. Prezzo: 31€ su miin-cosmetics.it

INCI

Snail Secretion Filtrate, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Cetearyl Alcohol, Carbomer, Ethyl Hexanediol, Phenoxyethanol, Arginine, Dimethicone, Sodium Polyacrylate, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Palmitic Acid, Panthenol, Xanthan Gum, Stearic Acid, Adenosine, Aqua/Water, Myristic Acid.

COSA NE PENSA IL WEB?

Sul web abbiamo trovato perlopiù recensioni positive riguardo a questa Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream, sembra che la texture risulti molto nutriente ma nel contempo anche molto leggera nella pelle. La bava di lumaca lavora in profondità per nutrire l’incarnato e rigenerarlo in profondità.

FORMULAZIONE E TEXTURE

Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream, fotografia realizzata con luce naturale.

La COSRX Advanced Snail 92 ha una texture leggera, quasi gelatinosa, ma allo stesso tempo molto idratante. Si assorbe velocemente senza lasciare la pelle unta o appiccicosa, il che la rende ideale anche per chi ha la pelle mista o grassa. Chi ha la pelle molto secca, invece, potrebbe sentirne il bisogno di abbinarla a un prodotto più ricco o a un olio per sigillare meglio l’idratazione.

