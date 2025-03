QUALI SONO PER LA FESTA DEL PAPÀ I REGALI CHE LO FARANNO FELICE?

I regali per la festa del papà sono un’occasione in più per dimostrargli il nostro affetto. I profumi che durano tanto uomo sono i più apprezzati, insieme a quelli beauty. Per gli amanti della barba i prodotti per prendersene cura sono un must. I regali personalizzati, poi, sono i più belli perché fermano un momento, ma anche quelli tecnologici faranno contenti i papà nerd. Sia dietro i fornelli che seduti a tavola, ci sono tante idee originali per gli appassionati di cibo e non solo.

Credit: Foto Freepik/Freepik

Non sapete per la festa del papà quali regali fare? Niente paura abbiamo per voi alcune idee per qualsiasi esigenza. Iniziamo subito.

QUALI SONO I REGALI PER LA FESTA DEL PAPÀ CHE LO RENDERANNO FELICE?

I papà hanno tantissimi hobby e passioni e la festa dedicata a lui è l’occasione per scegliere un regalo che risponda ai suoi interessi. Per un papà sportivo lo smatwatch è di sicuro il regalo più ambito perché potrà rimanere sempre connesso e tenere sotto controllo i suoi progressi durante gli allenamenti.

Popglory, Smartwatch. Prezzo: 49,99€ su amazon.it





Se il suo miglior amico durante i viaggi o il tempo libero è un bel libro, tra i regali festa papà c’è proprio il volume del suo autore preferito oppure un e-reader per avere tutta la biblioteca in pochi centimetri.

Kindle, Lettore e-reader. Prezzo: 99,90€ su amazon

Gli appassionati del fai da te invece, saranno felici di ricevere gli attrezzi per il bricolage, come un trapano o una sega elettrica. Una bella idea è utilizzarlo in vostra compagnia e riparare o costruire qualcosa insieme.

Fahefana, Trapano avvitatore a batteria. Prezzo: 59,99€ su amazon.it

Per chi ama i gioielli, l’alternativa che lo farà contento sono i bijoux come anelli o bracciali in argento, ideali per essere indossati quotidianamente completano ogni look.

Nove25, Bracciale corda in argento. Prezzo: 88,00€ su nove25.net

I REGALI BEAUTY PER LA FESTA DEL PAPÀ FANNO SEMPRE CENTRO

Ormai i papà sono attenti alla cura della pelle e per far contenti gli appassionati di skincare la crema Collista anti-age con acido ialuronico ha una texture leggera che tonifica e migliora l’elasticità della pelle.

Collistar, Crema anti-age. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

Da Rituals Homme arriva il cofanetto regalo completo di tutto, dal doccia schiuma allo shampoo, fino alla lozione corpo per una pelle idratata non solo in casa, ma anche in viaggio.

Rituals, Set regalo Bath & Body. Prezzo: 31,92€ su sephora.it

Per cancellare i segni del tempo i sieri sono i più efficaci e Shiseido Men Ultimune agisce direttamente sulla cute degli uomini. Il prodotto riduce i segni di invecchiamento e rende più fresco il volto.

Shiseido, Siero Men Ultimune. Prezzo: 81,00€ su sephora.it

Gli appassionati di skincare, poi saranno contenti di ricevere Foreo Luna 3 men, un device che esfolia rimuovendo le impurità e ha anche un’azione rassodante ed energizzante.

Foreo, Luna 3 men. Prezzo: 206,70€ su amazon.it

I papà attenti alla rasatura sono sempre di più e tra i rasoi c’è anche Braun Series 9 che con la sua testina ProComfort prepara la cute massaggiando la barba e liberando anche i peli sottopelle. Nello stesso tempo assicura una rasatura profonda in pochi passaggi e con il massimo della precisione

Braun, Series 9. Prezzo: 129,00€ su amazon.it

La pelle del viso dopo la barba deve essere lenita e un regalo beauty per la festa del papà gradito sarà quello di American Crew 3-in-1 Classic.

La pelle prima della barba deve essere curata con i prodotti giusti

Il balsamo dopobarba idrata la cute appena rasata riducendo le irritazioni e prevenendo i segni del tempo.

American Crew, 3-in-1 Classic. Prezzo: 48,79€ su douglas.it

Un altro regalo utile è il gel barba di Biofficina Toscana con estratti bio di malva e ortica è ideale per ogni tipo di pelle e ha un effetto fresco ed emolliente.

Biofficina Toscana, Gel barba. Prezzo: 9,40€ su douglas.it

I PROFUMI PER LA FESTA DEL PAPÀ SONO ALTRETTANTO APPREZZATI

I profumi sono molto di più di una semplice fragranza, comunicano molto di noi e per la festa del papà sono i regali più apprezzati da chi non può farne a meno. Oltre ai profumi iconici per le donne, ci sono anche quelli da uomo caratterizzati da note legnose ma con un pizzico di dolcezza grazie all’aggiunta di aromi fruttati. Bottled di Hugo Boss è una fragranza sensuale e fresca, merito della mela, del bergamotto e del cardamomo.

Hugo Boss, Bottled. Prezzo: 46,70€ su amazon.it

Un’alternativa low cost, invece, è l’eau de toilette Tommy Hilfiger che mixa alla perfezione le note legnose con quelle di lavanda e agrumi a cui fanno eco quelle fruttate tipiche della mela e della cannella. Un percorso olfattivo che conquista subito.

Tommy Hilfiger, Eau de Toilette. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

Stronger With You ha note speziate e orientali addolcite dalla vaniglia che emerge grazie al supporto di un mix di cardamomo, pepe rosa e foglie di violetta

Giorgio Armani, Stronger With You. Prezzo: 48,99€ 30 ml su douglas.it

Christos di Giardini Di Toscana è un profumo forte, evocativo espresso dalla sensualità dell’ambra e di essenze come il ciste e le resine che si uniscono al pepe, alla vaniglia e alla rosa che rendono il profumo dinamico.

Giardini Di Toscana, Christos. Prezzo: 125,00€ 100 ml su douglas.it

ANCHE PER GLI AMANTI DEL TECH NON MANCANO IDEE PER IL REGALO PER LA FESTA DEL PAPÀ GIUSTO

A molti papà piace la tecnologia e sono sempre alla ricerca dei dispositivi di ultima generazione. Se vostro padre è spesso in viaggio un modo per rendere più facile il lavoro è la tastiera Bluetooth di iClever: ha una batteria che dura mesi e può essere portata facilmente ovunque grazie al peso ridotto.

iClever, Tastiera bluetooth. Prezzo: 33,43€ su amazon.it

Per chi vuol provare l’ebrezza del volo, il drone Toladrone è un buon compromesso. Anche se non è un modello professionale, è dotato di videocamera che permette di manovrarlo in totale sicurezza evitando gli ostacoli.

Toladrone. Drone. Prezzo: 49,99€ su amazon.it

Per il papà tecnologico le idee regalo hi-tech, come gli auricolari wireless sono utili per le riunioni di lavoro, ma anche per ascoltare la musica del cuore se si è impegnati in altre attività.

Apple, AirPods Pro 2 auricolari wireless. Prezzo: 229,00€ su amazon.it

Cuffie di tutt’altro genere, invece, per i papà amanti del gaming. Se ne trovano molti modelli, diversi per funzioni, caratteristiche tecniche e fasce di prezzo.

Logitech, Cuffie gaming. Prezzo: 54,00€ su amazon.it

I REGALI PERSONALIZZATI SONO UN PIACEVOLE RICORDO

Le foto sono un piacevole ricordo, questo non vuol dire tenerle chiuse in un album, un’idea regalo per la festa del papà 2024 arriva direttamente da Cheerz.

I regali personalizzati sono i più apprezzati

I puzzle da 1000 pezzi è un ottimo modo per trascorrere del tempo in compagnia di vostro padre e ricreare pezzo dopo pezzo il vostro momento preferito.

Cheerz, Puzzle 1000 pezzi. Prezzo: 39,90€ su cheerz.com

In alternativa un altro regalo che di sicuro lo farà contento sono le tele fotografiche personalizzabili disponibili in differenti formati per accontentare ogni esigenza.

Cheerz, Stampa su tela. Prezzo: 19,90€ su cheerz.com

COSA REGALARE PER LA FESTA DEL PAPÀ AGLI AMANTI DELLA CUCINA?

Se vostro padre è appassionato di cucina e ama trascorrere il tempo libero dietro i fornelli, che ne dite di set di coltelli o di padelle? All’interno ci sono tutti i modelli per cucinare il piatto insieme.

Home Hero, Coltelli da cucina con ceppo. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Lagostina, Set padelle antiaderenti. Prezzo: 54,90€ su amazon.it

Interessante è anche la planetaria così da poter dare libero sfogo alla fantasia tra dolci e salati.

Kenwood, KMIX impastatrice planetaria. Prezzo: 259,00€ su amazon.it

Ragazze, per oggi abbiamo terminato. Queste erano alcune idee sulla festa del papà e i regali da fare. Ora la parola passa a voi: avete scelto su cosa puntare? Ne avete altri da suggerirci? Fateci sapere tutto nei commenti social. Un bacione dal TeamClio!