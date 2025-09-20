SABRINA IMPACCIATORE: CHI È L’ATTRICE ITALIANA CHE SPOPOLA NEGLI USA?

Sabrina Impacciatore, italianissima e attiva nel mondo del cinema e non solo da moltissimi anni, solo recentemente è stata fortemente notata, soprattutto all’estero. La sua partecipazione al secondo capitolo di The White Lotus, ambientato in Sicilia e in veste di direttrice di un hotel di lusso, non è assolutamente passata inosservata. Negli anni si è distinta per la sua potente e irriverente vena comica, ma riveste perfettamente i panni di personaggi più drammatici e intensi. Attualmente è la co-protagonista della nuova serie tv americana The Paper, in cui interpreta una direttrice vanitosa: Esmeralda Grand. Sembra che per l’Impacciatore le porte del successo si siano aperte “solamente” ora, ma l’attrice romana lavora nel cinema e nella tv da moltissimi anni, sin da giovanissima e vanta un curriculum invidiabile.

Tutte le foto appartengono all’account ufficiale di Sabrina Impacciatore: @sabrinaimpacciatore via Instagram

E allora perché solo ora ha raggiunto un successo tale da consacrarla a regina italiana di Hollywood? Qual è il segreto del suo trionfo? Ma soprattutto, considerata la sua incommensurabile bravura e la sua irriverenza, come mai non è stata notata bene prima? Ecco tutto quello che sappiamo su Sabrina Impacciatore, dalla carriera alla vita privata, anzi privatissima. Via col post!

BIOGRAFIA DI SABRINA IMPACCIATORE, ESORDI E LAVORI DI SUCCESSO

Nata a Roma il 29 marzo 1968, sotto il segno dell’ariete, Sabrina Impacciatore è per metà di origine abruzzese da parte di padre, l’altra metà, da parte di mamma, è sarda.

Sin da piccola sapeva di voler recitare, ecco perché ha affiancato al suo percorsi di studi in un liceo scientifico di Roma anche quelli di recitazione, seguendo diversi corsi, anche in America agli Actors Studio di New York.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene negli anni 90, quando prende parte a programmi tv come Domenica In, Non è la Rai e Macao, con la conduzione di Alba Parietti. Qui ha interpretato il ruolo comico di Darla, con accento sardo, una giovanissima che fa di tutto per diventare famosa.





sabrina impacciatore è una grande star italiana

Ha lavorato moltissimo in teatro, prendendo parte a diversi spettacoli già da fine anni ’80 e per tutti i ’90.

Tra i suoi lavori tra le serie tv italiane annoveriamo, nel 1997, Disokkupati, e Immaturi – La serie. Tuttavia è fortemente stata apprezzata per alcuni suoi lavori nel cinema italiano, ma solitamente ricoprendo un ruolo secondario. Impossibile, infatti, non ricordarla in uno dei film più romantici del famoso regista italiano Gabriele Muccino: L’ultimo bacio.

FILMOGRAFIA DI SABRINA IMPACCIATORE

È stata alla corte di Ettore Scola in Concorrenza sleale e poi Gente di Roma. Con Giovanni Veronesi ha preso parte a Manuale d’amore, ma ha lavorato anche con Mel Gibson nel colossal La passione di Cristo.

Nel 2010 è tornata con Muccino per il film Baciami ancora e nel 2018 nella pellicola A casa tutti bene. Due lavori nel 2025, i più recenti: G20 di Patrizia Riggen e In the hand of Dante di Julian Schnabel.

IL GRANDE SUCCESSO IN AMERICA

La serie tv The White Lotus l’ha indubbiamente consacrata al successo planetario. Si tratta di un lavoro molto amato e apprezzato in tutto il mondo, in cui la Impacciatore ha interpretato i panni della direttrice di hotel, quindi un ruolo decisivo e importante.

Il personaggio di Valentina ha così tanto convinto e attirato l’attenzione di critica e pubblico, tanto che ha ricevuto una nomination agli Emmy 2023 per “Outstanding Supporting Actress in a Drama Series. Ha anche vinto come parte del cast lo Screen Actors Guild Award per la migliore performance di ensemble.

Dopo The White Lotus (la seconda stagione) è poi approdata a una nuova proposta per la tv americana. Si tratta della serie tv The Paper, spin-off di The Office, che ha debuttato il 4 settembre 2025 ed è stata già rinnovata per una seconda stagione.

l’america le sta regalano un successo meritatissimo

Sabrina Impacciatore qui interpreta Esmeralda Grand, la direttrice editoriale del giornale e di TTT Online, ed è affiancata da Domhnall Gleeson, che interpreta il caporedattore del Toledo Truth-Teller, Ned Sampson.

La produzione risale al gennaio 2024 e nell’aprile Sabrina Impacciatore è stata annunciata come parte del cast, insieme a Gleeson.

VITA PRIVATA DI SABRINA IMPACCIATORE

Ci spiace deludervi ma delle relazioni di Sabrina Impacciatore si sa ben poco, se non nulla.

Non c’è un partner noto, non è mai stata sposata e, per scelta personale, non ha figli.

Sembrerebbe che in passato abbia avuto relazioni complicate e difficili e le sono servite sedute di terapia per lavorare sulla sua consapevolezza e riaprire il suo cuore.

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Via Giphy

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