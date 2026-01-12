COSA COMPRARE DURANTE I SALDI BEAUTY DEI PRODOTTI COREANI QUEST’ANNO?

Apprezzati per la loro efficacia sulla pelle e per gli attivi di ultima generazione, questo è proprio il momento di comprare i prodotti coreani beauty in saldo invernale! Divenuta famosa per la doppia detersione, la skincare coreana si distingue dalle altre routine per la delicatezza sulla pelle, unita a una altissima efficacia. In occasione dei saldi invernali sui prodotti coreani beauty abbiamo quindi pensato di creare un post ad hoc con una selezione dei migliori deal di cui approfittare. Scopriremo i migliori prodotti coreani beauty per la detersione, ma anche i tonici, i sieri, le creme viso, le maschere. Non dimentichiamoci anche dei prodotti make-up coreani in saldo invernale, dai prodotti per la base alle labbra.

Credits: Foto di Adobe Stock | minwoo Jung

La beauty community è già prontissima ad acquistare i migliori prodotti coreani di skincare e make-up durante i saldi invernali. Ma quali sono le offerte imperdibili? Vi guidiamo oggi alla scoperta dei deal di cui approfittare assolutamente adesso, senza perdere tempo. Cominciamo subito!

I PRODOTTI SKINCARE COREANA IN SALDO INVERNALE, I MIGLIORI DA AVERE

Sappiamo che, tra tutti i prodotti coreani beauty in saldo da avere, la sezione della skincare coreana sarà la più gettonata. Infatti la routine di cura della pelle Made in Korea è ormai famosissima in tutto il mondo, grazie alla sua efficacia e delicatezza. Cominciamo subito a vedere le referenze da inserire subito nel nostro beauty!

PRODOTTI PER LA DOPPIA DETERSIONE

Iniziamo proprio dai prodotti coreani skincare in saldo invernale per la pulizia della pelle, primo step della propria routine viso. Come sappiamo, la doppia detersione è stata (e rimane) un must assoluto della skincare routine asiatica, e si compone di due step: un primo step oleoso, seguito da un secondo passaggio con un prodotto schiumogeno, per esempio una mousse.

LA DETERSIONE COREANA È APPREZZATA PER DELICATEZZA ED EFFICACIA

In saldo invernale troviamo molti prodotti doppia detersione coreani a un prezzo molto interessante, da combinare secondo le proprie esigenze oppure da acquistare in kit già “pronti all’uso”.

Tra le marche più famose ricordiamo, per esempio, Sioris, con il suo Fresh Moments Cleansing Oil, un olio lavante e struccante molto delicato, pensato per la pelle sensibile, a base di olio di cartamo. Risulta leggero ed efficace anche per la pelle mista e grassa, perché regola la produzione di sebo.

Sioris, Fresh Moment Cleansing Oil – Struccante oleoso per pelle sensibile. Prezzo: da 29,99€ a 24,22€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*





Honest Cleansing Foam di Berton è un detergente viso schiumogeno coreano altrettanto delicato, perfetto come secondo step della doppia detersione, pensato per rimuovere delicatamente impurità e sporco o residui di trucco. Da crema diventa soffice mousse a contatto con l’acqua.

Benton, Honest Cleansing Foam – Detergente viso delicato per eliminare impurità e residui. Prezzo: da 14,99€ a 11,39€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

Esistono poi anche set prodotti coreani doppia detersione per chi ama usare detergenti dalla stessa linea, come l’acclamato Madagascar Centella Double Cleansing Duo Set di SKIN1004 con estratto di centella asiatica che lenisce.

SKIN1004, Madagascar Centella Double Cleansing Duo Set – Set Doppia Detersione. Prezzo: da 30,36€ a 18,25€ su yesstyle.com

TONICI E SIERI PER IL VISO

Altri prodotti coreani beauty da comprare con i saldi invernali assolutamente da considerare sono i tonici e i sieri viso, che danno un boost di attivi alla pelle prima di passare alle creme e alle lozioni vere e proprie.

Un prodotto molto amato dalla pelle secca o sensibile è sicuramente questa mist/tonico di Sioris: si tratta di una lozione bifasica idratante che si spruzza sul viso dopo la detersione. Time is Running Out contiene estratti di macadamia, yuzu e jojoba, tra gli altri, ma non unge.

Sioris, Time Is Running Out Mist – Mist/tonico bifasico per pelle secca o disidratata. Prezzo: da 22,99€ a 18,56€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

Chi ama i prodotti skincare alla bava di lumaca dovrebbe proprio considerare di acquistare questo siero viso Mizon: Snail Repair Intensive Ampoule aiuta a combattere le rughe e a prevenirle, con ben l’80% di bava di lumaca che stimola elastina e collagene.

Mizon, Snail Repair Intensive Ampoule – Siero con bava di lumaca per pelle matura. Prezzo: da 27,99€ a 21,27€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

Per la pelle sensibile e reattiva è necessario usare un siero ad hoc, come questo prodotto skincare coreano in saldo invernale da comprare al volo. Di Aromatica, Reviving Rose Infusion Serum contiene olio di rosa damascena puro, aloe vera, calendula e un complesso di antiossidanti.

Aromatica, Reviving Rose Infusion Serum – Siero con olio di rosa di damasco puro, idrata e nutre. Prezzo: da 42,99€ a 34,71€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

CREME VISO E CONTORNO OCCHI COREANE DA ACQUISTARE DURANTE I SALDI

È diventata (giustamente) virale qualche mese fa e non possiamo che consigliarvi di darle una possibilità, considerando anche il prezzo contenuto in occasione dei saldi invernali di prodotti coreani beauty. La Black Rice Bakuchiol Eye Cream di haruharu wonder è apprezzata da tutti coloro che la provano, per la sua texture ricca ma che non unge: si assorbe in un attimo e idrata, combattendo i segni di stanchezza e le rughette grazie agli estratti di riso nero e bakuchiol.

haruharu wonder, Black Rice Bakuchiol Eye Cream – Crema Contorno Occhi al Riso Nero e Bakuchiol. Prezzo: da 11,48€ a 6,39€ su yesstyle.com

Se in questo periodo amate provare creme viso ricche, più nutrienti e dalla texture fondente, date una chance alla White In Whipping Cream di G9SKIN dal potere illuminante. Contiene alte percentuali di niacinamide, per combattere il colorito spento, e proteine del latte. Lavora sulle macchie scure e compatta la texture pelle.

G9SKIN, White In Milk Whipping Cream – Crema idratante dalla texture cremosa per una pelle luminosa. Prezzo: da 26,99€ a 20,51€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

Tra le creme viso notte coreane in saldo invernale non potevamo non nominare lei, la Midnight Blue Calming Cream di Mizon. Consigliata anche dopo l’esposizione solare, in questa stagione è preziosa grazie al suo potere lenitivo per la pelle sensibile o irritata dalle basse temperature.

Klairs, Midnight Blue Calming Cream – Crema calmante per pelle sensibile o irritata. Prezzo: da 27,99€ a 22,60€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

MASCHERE VISO COREANE IN SALDO INVERNALE

Altro prodotto beauty coreano da comprare in saldo adesso è sicuramente una buona maschera viso. La Collagen Night Wrapping Mask di Medicube è pensata per completare la skincare serale: si usa di notte, infatti, e aiuta a compattare la pelle, levigandola, grazie agli attivi contenuti nella formulazione come niacinamide, collagene e ceramidi.

medicube, Collagen Night Wrapping Mask – Maschera Notturna al Collagene. Prezzo: da 31,39€ a 18,83€ su yesstyle.com

Altra maschera notte coreana in saldo da avere nel proprio beauty è targata Klairs: come suggerisce il nome, la Freshly Juiced Vitamin E Mask contiene vitamina E e altri attivi illuminanti, come niacinamide e adenosine, che lavorano in sinergia per una pelle più compatta e luminosa. La texture è amatissima: da crema diventa olio, che idrata fino a 8 ore.

Klairs, Freshly Juiced Vitamin E Mask – Maschera notte con vitamina E. Prezzo: da 30,99€ a 25,02€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

Per un boost di idratazione ogni volta che se ne senta la necessità una maschera in tessuto è l’ideale. Tra le più amate, e da avere assolutamente approfittando dei saldi invernali sui prodotti beauty coreani, c’è lei: Miracle Youth Sheet Mask Peptide di Village 11 Factory. Contiene attivi anti-age come peptidi e collagene che lavorano sulla compattezza della cute.

Village 11 Factory, Miracle Youth Sheet Mask Peptide – Maschera viso in tessuto anti-age con peptidi e collagene. Prezzo: da 3,99€ a 2,84€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

MAKE-UP COREANO IN SALDO INVERNALE

Non dimentichiamoci, comunque, anche dei prodotti trucco coreani in saldo invernale! Il mondo del make-up coreano è molto ampio e offre tantissime opzioni performanti per un effetto naturale ma allo stesso tempo flawless.

I FONDOTINTA CUSHION SONO APPREZZATI PER LA COPRENZA ALTA MA IL FINISH NATURALE

Uno dei prodotti immancabili Made in Korea è sicuramente un fondotinta cushion, e in occasione dei saldi della stagione online si trovano diverse referenze con scontistica interessante, come il famoso Mask Fit Red Cushion di TIRTIR (che qui vi proponiamo in versione mini per provare la formula oppure la colorazione “invernale”).

TIRTIR, Mask Fit Red Cushion Mini – Fondotinta Cushion Mini 40 Colori. Prezzo: da 15€ a 12€ su yesstyle.com

Un prodotto 2 in 1 davvero molto amato (specialmente se amate i look da tutti i giorni, molto naturali e freschi) è Lipsleek di Braye, un balsamo labbra e guance dalla formula vegan che lascia la pelle rimpolpata e luminosa.

BRAYE, Lipsleek – Balsamo vegano 2 in 1 per labbra e guance. Prezzo: da 18,99€ a 14,43€ applicando il codice sconto CLIO5 su miin-cosmetics.it*

La sua fama ormai lo precede, quindi perché non approfittare dei saldi invernale per accaparrarsene uno? Le colorazioni, oggi, sono ben 31! Parliamo della tinta labbra Peripera In Velvet, che lascia un finish vellutato e “senza peso”.

peripera, Ink Velvet – Tinta Labbra disponibile in 31 colori. Prezzo: da 8,33€ a 6,84€ sy yesstyle.com

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*Il codice CLIO5 consente di ottenere un ulteriore sconto del 5% durante i saldi MiiN, cumulabile con altre promozioni e sconti. Valido durante i saldi invernali dal 07/01/2026 al 18/01/2026 su miin-cosmetics.it.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post. E voi, cosa pensate di comprare durante i saldi invernali beauty dei prodotti coreani? Fateci sapere come sempre con un commento sui nostri social, un abbraccio dal TeamClio!