AVETE MAI SENTITO PARLARE DEL SINGLES DAY? COSA COMPRARE TRA MAKE-UP E SKINCARE?

Tutto ha inizio l’11 Novembre che non è una data scelta a caso. L’11/11, infatti, con le sue quattro cifre, rappresenta perfettamente la giornata dei single, un vero e proprio omaggio a tutte le persone che vogliono “celebrare” il loro status. Le offerte beauty Singles Day sono tantissime e alcune sono molto vantaggiose perché propongono promozioni mai viste. Il Singles Day è dedicato anche al “self-love” e all’autogratificazione. È il giorno perfetto per farsi un regalo senza troppi sensi di colpa e questo messaggio piace anche a chi non è single. Per non perdervi neanche uno dei vostri prodotti beauty preferiti cominciate stendendo una wishlist per acquistare quei prodotti che desiderate da tempo, approfittando degli sconti. Iscrivetevi alle newsletter e seguite le pagine social dei vostri brand beauty preferiti. Molti, infatti, anticipano le promozioni Singles Day con newsletter dedicate, avvisando i clienti sugli sconti futuri e, a volte, offrendo accessi in esclusiva.

Credits: Foto di Adobe Stock | Oranuch

Il vostro prodotto beauty è appena finito? Non preoccupatevi: le Singles Day offerte beauty permetteranno al portafogli di non svuotarsi e potrete ricomprare tutti i vostri must-have preferiti a un prezzo contenuto e più accessibile.Continuate a leggere se volete scoprirne di più al riguardo, tuffiamoci subito in un mare di promozioni.

COS’È IL SINGLES DAY E PERCHÉ LO AMERETE PER IL VOSTRO SHOPPING BEAUTY

Sta arrivando il Singles Day e noi non siamo più nella pelle. La festa dei single è diventato un appuntamento speciale non solo per fare acquisti, ma per regalarsi anche una dose di me-time con prodotti di bellezza di altissima qualità a un prezzo inferiore. Moltissimi brand internazionali e nazionali offrono sconti irripetibili su cosmetici, skincare e profumi di lusso, dando la possibilità di rinnovare il proprio beauty case a prezzi imbattibili.

Credits: Foto di Adobe Stock | Jirattawut

Immaginate di poter avere finalmente quella crema viso che avete desiderato per mesi, il profumo iconico che avete sempre voluto, o quel prodotto make-up che vi garantisce una pelle luminosa e fresca per tutto l’inverno… e tutto questo a un prezzo super scontato. Dalla cura della pelle al make-up, i migliori marchi di bellezza partecipano al Singles Day con promozioni beauty che sapranno davvero come tentarvi.





CLIOMAKEUP SINGLES’ DAY 2025: IL LANCIO DI UN NUOVO PRODOTTO E UNA SETTIMANA DI SCONTI

Iniziamo a parlare del Singles’ Day con favolose sorprese per la Community ClioMakeUp.

I COCCOLOVE SI RIFANNO IL LOOK E CI REGALANO DUE NUOVE COLORAZIONI

In occasione del Singles’ Day, uno dei prodotti più amati di ClioMakeUp, il CoccoLove, ha deciso di cambiare look e di trasformarsi in un piccolo gioiello comodo e pratico. Il nuovo pack perfetto da avere in borsa, è anche sicuro e senza sprechi merito del tappo a tenuta.

Se il pack è cambiato, la sostanza, o per meglio dire la formula è rimasta la stessa, perché squadra che vince non si cambia. Bastano poche applicazioni e il balsamo labbra vegano e dermatologicamente testato, vi regalerà labbra più nutrite e voluminose grazie all’effetto filler.

ClioMakeUp, Balsamo labbra colorato CoccoLove – Rose Aura. Prezzo lancio: 12,00€ su cliomakeupshop.com

Le novità non finiscono qui, però, i Coccolove si arricchiscono di 2 nuove colorazioni Soft Mauve e Rose Aura che si vanno ad aggiungere alle precedenti, così potrete scegliere tra ben 10 nuance tutte da collezionare approfittando anche del prezzo di lancio disponibile su ClioMakeUpShop o nei negozi ClioMakeUp di Bari, Firenze e Torino. Non vi resta che trovare il vostro colore preferito e avere labbra da baciare.

ClioMakeUp, Balsamo labbra colorato CoccoLove – Soft Mauve. Prezzo lancio: 12,00€ su cliomakeupshop.com

I SINGLES’ DAY 2025 SI TRASFORMANO IN UNA SETTIMANA DI OFFERTE

Ma ragazze e ragazzi, non è ancora finita: il Singles’ Day dell’11 novembre quest’anno su ClioMakeUpShop non dura solo un giorno, ma un’intera settimana con la Singles’ Week ClioMakeUp. Oltre ai CoccoLove a prezzo lancio, da oggi 11 novembre 2025 fino al 16 novembre 2025 compreso potrete approfittare del 30% di sconto su tutti i prodotti labbra ClioMakeUp, sia sul ClioMakeUpShop, sia nei negozi ClioMakeUp di Bari, Firenze e Torino, dove verrete assistite dal TeamClio che risponderà a tutte le vostre domande e vi farà provare le shade più adatte a voi.

SINGLES DAY 2025 LOOKFANTASTIC, LE OFFERTE BEAUTY DA NON FARSI SFUGGIRE

I più famosi e-commerce dedicati alla bellezza partecipano a questa super giornata di sconti. Per esempio il Singles Day Lookfantastic celebra questa ricorrenza con offerte incredibili.

Lookfantastic offre sconti imperdibili e una piacevole fragranza in omaggio

Solo per oggi, 11 novembre 2025, potrete approfittare di sconti fino al 25% su prodotti delle migliori marche, più un ulteriore 11% di sconto esclusivo utilizzando il codice LFCLIO al momento del checkout. Inoltre se effettuate acquisti superiori a 75€ dopo gli sconti (escluse le edizioni limitate) avrete in regalo la fragranza Cheirosa 62 (30ml) di Sol de Janeiro. È l’occasione perfetta per regalarsi i propri prodotti preferiti o per fare scorta di regali natalizi in anticipo.

ECCO I PRODOTTI SKINCARE DA NON LASCIARSI SFUGGIRE SU LOOKFANTASTIC

Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta delle migliori offerte e promozioni beauty Singles Day di Lookfantastic e cominciamo proprio dalla skincare.

Una crema per regalare (o regalarsi) una coccola che renderà la pelle luminosissima, perfetta per il periodo delle feste.

Espa, Tri-Active Lift and Firm Neck and Décolleté. Prezzo: da 75,00€ a 56,25€ su lookfantastic.it

Tri-Active Lift and Firm Neck and Décolleté di Espa è una crema con un mix di ingredienti per un effetto anti-age e dalla texture leggera che migliora la grana della pelle e si assorbe facilmente.

Contiene tutto il necessario per una skincare completa, Hydrating 3 Step di Cerave rende la pelle morbida, sana e compatta. Il kit skincare contiene un’acqua micellare con niacinamide pensata per tutti i tipi di pelle, un detergente giorno ricco di acido ialuronico e una lozione idratante con Ceramidi.

Cerave, Hydrating 3 Step. Prezzo: da 47,95€ a 35,95€ su lookfantastic.it

Pelle grassa e soggetta a imperfezioni? La formula del detergente viso de La Roche-Posay Effaclar è delicata ma efficace, perché purifica la cute lasciando una sensazione di freschezza. Adatto a tutti i tipi di pelle, una volta entrato in contatto con l’acqua il gel si trasforma in una morbida mousse che elimina anche lo sporco più resistente.

La Roche-Posay, Gel detergente Effaclar. Prezzo: da 27,95€ a 21,45€ su lookfantastic.it

Uno dei cavalli di battaglia della skincare coreana. Revive Serum del brand Beauty of Joseon è arricchito dal 63% di acqua di radice di ginseng e da preziosissima bava di lumaca che protegge la pelle dalle aggressioni esterne rimpolpandola ed idratandola visibilmente giorno dopo giorno.

Beauty of Joseon Revive Serum Ginseng + Snail Mucin. Prezzo: da 17,00€ a 12,45€ su lookfantastic.it

I PRODOTTI MALE-UP DA COMPRARE DURANTE IL SINGLES DAY LOOKFANTASTIC 2024

Da utilizzare per ricreare una perfetta base make-up no make-up dall’aspetto sano ed uniforme, Foundation Serum di Perricone MD è caratterizzato da un texture leggera, stratificabile e versatile che renderà la vostra base incredibilmente naturale e luminosa.

Perricone MD Foundation Serum. Prezzo da 62,00€ a 46,50€ su lookfantastic.it

La protezione ad ampio raggio SPF 20, indispensabile nella routine quotidiana, aiuta a difendere dai raggi UVA e UVB per prevenire i danni della pelle e l’invecchiamento precoce.

Rimmel, Multi Tasker Concealer. Prezzo da 10,45€ a 7,95€ su lookfantastic.it

È molto più di un correttore. Multi Tasker Concealer di Rimmel è formulato con una texture leggera, sottile e stratificabile che corregge la zona perioculare, illumina ed idrata, la formulazione effetto piuma si fonde alla perfezione con la pelle fin dalla prima passata.

È l’effetto più cool della stagione. Macximal Sleek Satin Lipstick di MAC renderà le vostre labbra incredibilmente piene e le metterà in primo piano. Il finish matt vellutato e la formulazione ultraleggera rendono questo rossetto cremoso l’alleato ideale tutto l’anno.

Mac, Macximal Sleek Satin Lipstick. Prezzo: da 28,95€ a 21,45€ su lookfantastic.it

SINGLES DAY SEPHORA 11 NOVEMBRE 2025: OFFERTE BEAUTY E PROMOZIONI

Sephora celebra il Singles Day con una straordinaria serie di offerte online valide fino a oggi. Ecco i vantaggi esclusivi per i possessori della carta fedeltà, utilizzando il codice SINGLE:

-25% sui Top brands Skincare Fino al -20% sui Top Brand Make-up & Haircare Sconto del 20% sui prodotti Sephora Collection

Sempre inserendo il codice SINGLE se avete la carta fedeltà potete approfittare di altri vantaggi questa volta non solo online, ma anche nei Beauty Store, come:

Sconto del -25% valido sulle fragranze e skincare -20% da applicare su haircare e make-up

Scoprite tutte le imperdibili offerte e promozioni del Singles’ Day Sephora 11 Novembre 2025 sul loro sito.

UNA SELEZIONE DELLE MIGLIORI OFFERTE MAKE-UP DA NON LASCIARSI SFUGGIRE SUL SITO DI SEPHORA

Digitando il codice SINGLE al momento del checkout, potete ottenere il 20% di sconto anche su tutti i Calendari dell’Avvento a marchio Sephora Collection.

Siete pronti a farvi pervadere dalla magia del Natale? Le sorprese non avranno limiti, perché il pack senza numeri vi permette di scoprire ogni giorno una sorpresa in modo del tutto casuale. Questo calendario poi è un vero e proprio scrigno di tesori: 24 caselle, di cui ciascuna racchiude un prodotto iconico a marchio Sephora, dai must-have per il make-up alle coccole per la skincare. Un pensiero da regalare o autoregalarsi per vivere un momento di pura magia.

Sephora Collection, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 54,99€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

È andato virale su tutti i social. Fluff & Fix Brow Wax è una cera fissante per sopracciglia che permette di ottenere, passata dopo passata, un effetto laminazione a lunghissima tenuta fino a 12 ore. Così le sopracciglia saranno a posto per tutta la giornata.

Sephora Collection, Best Skin Ever Correttore. Prezzo: 13,99€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Senza dubbio uno dei prodotti più amati. Fenty Beauty Soft’ Lit Naturally Luminous Foundation è un fondotinta adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quella più secca e sensibile. Ma non solo: la sua formulazione idrata e illumina la cute e resiste al sudore, unendo i benefici di un trattamento skincare alle performances di un cosmetico.

Fenty Beauty, Soft’ Lit Naturally Luminous Foundation. Prezzo: 41,00€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Ciglia extra vogliono sconti extra. E se lo sguardo raggiungesse una profondità inedita? Ottenete un volume intenso in poche passate per ciglia più piene, che valorizzano il make-up occhi e donano profondità allo sguardo. Il mascara Better Than Sex di Too Faced è pensato per chi desidera un effetto extra-volume in un solo gesto.

Too Faced, Mascara Better Than Sex. Prezzo: 35,50€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Tra le offerte beauty Singles Day troviamo anche il correttore FAUXFILTER Luminous noterete immediatamente la cancellazione di borse e occhiaie e un finish ultra-naturale. La sua texture e la coprenza modulabile uniformano la zona minimizzano le imperfezioni e assicurando un effetto più luminoso.

Huda Beauty, Correttore #FAUXFILTER Luminous. Prezzo: 32,50€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

SINGLES DAY OFFERTE BEAUTY SU SEPHORA: I PRODOTTI SKINCARE

I prodotti in offerta per la festa dei single non sono finiti qui. Infatti, troviamo anche una selezione succosissima di offerte beauty skincare, per dedicare un momento di coccole e relax alla pelle e renderla più sana e fresca… come per magia.

Nella beauty routine la crema non deve mai mancare e quella di Laneige, Water Bank Hyaluronique Bleu assicura un’idratazione extra non solo durante il giorno, ma anche di notte. La texture facile da assorbire e non appiccicosa penetra in profondità senza lasciare residui.

Laneige, Crema Water Bank Hyaluronique Bleu. Prezzo: 19,90€ da scontare del 25% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Yepoda The Calm Balm è molto più di un balsamo detergente: è un vero rituale di bellezza. Con una texture cremosa che si scioglie al contatto con la pelle, rimuove con delicatezza e in profondità ogni traccia di trucco, anche il più resistente, lasciando la pelle morbida e nutrita. Arricchito con ingredienti naturali, trasforma la detersione in un momento di puro piacere, regalando al viso freschezza e luminosità.

Yepoda, The Calm Balm. Prezzo: 25,00€ da scontare del 25% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Labbra secche e screpolate? Nourishing E Repairing Lip Sleeping Mask è una maschera labbra idratante al profumo di vaniglia che coccola le labbra e le ripara in profondità. Formulata al 99% con ingredienti di origine naturale, questa maschera labbra notturna rigenera e preserva l’idratazione fino a 12 ore dopo il risveglio.

Sephora Collection Nourishing E Repairing Lip Sleeping Mask. Prezzo: 5,99€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

CREME CORPO E PROFUMI IN PROMOZIONE SINGLES DAY

Per quanto riguarda la cura del corpo approfittate delle offerte beauty Sephora Singles Day per regalarvi un ottimo trattamento idratante corpo, perfetto in vista dell’inverno. Tra i brand in sconto spiccano Sephora e Biotherm, ideali per nutrire e coccolare la pelle nella stagione fredda.

Con i singles Day potete acquistare prodotti per la cura del corpo a prezzi scontati

Con il suo profumo inebriante, il set trattamenti corpo di Sephora vi riporterà alla mente il profumo tipico delle feste e del Natale. Merito dei prodotti alla fragranza di pan di zenzero che renderanno il bagno o la doccia un’esperienza unica.

Sephora, Set trattamenti corpo fragranza pan di zenzero. Prezzo: 35,99€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Anche all’interno del Cofanetto Skincare di Biotherm troverete uno scrub corpo delicato e un latte idratante dalla formulazione super nutriente e a rapido assorbimento. A questo si aggiunge un siero corpo che leviga e illumina la pelle, anche quella a tendenza acneica per coccolare la cute in vista dell’inverno.

Biotherm, Lait Corporel L’Original & Biocorps. Prezzo: 35,99€ da scontare del 20% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Non dimenticate di esplorare le incredibili offerte beauty Sephora Singles Day dell’11 novembre 2025 con sconti anche su profumi. Troverete in promozione fragranze di recente lancio e tante novità, come il nuovo profumo L’Eau Bleue di Miu Miu. Un’occasione imperdibile per scoprire la vostra nuova essenza preferita.

Miu Miu, L’Eau Bleue. Prezzo: 87,00€ 30ml da scontare del 25% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

È una fragranza che sfida le convenzioni, una composizione audace che gioca con le opposizioni. Fresca e intensa, avvolge i sensi con una combinazione di fiori come il mughetto. Il risultato è un profumo sofisticato e inaspettato, che si svela con ogni nota, rivelando una personalità unica e irresistibile.

L’iconica fragranza Alien della maison Mugler è disponibile in una versione full e da viaggio per portarvi il vostro profumo preferito ovunque vogliate. Alien è un profumo che lascia una scia indimenticabile, perfetto per chi vuole farsi notare senza parole. Chi lo indossa, diventa parte di un universo esclusivo, affascinante e fuori dal comune.

Mugler, Cofanetto Alien. Prezzo: 129,00€ da scontare del 25% con il codice sconto SINGLE su sephora.it

LE MIGLIORI OFFERTE SKINCARE DA NON LASCIARSI SFUGGIRE SUL SITO DI MIIN COSMETICS

Nel mondo del beauty un posticino di riguardo lo merita anche la skincare e in questo senso Miin Cosmetics offre una serie di sconti pensati proprio per il Singles’ Day. Fino all’11/11 avrete il 22% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito per acquisti superiori a 49€ codice MIIN22OFF.

Cominciando dal primo step della skincare i detergenti hanno un ruolo centrale e tra i must in offerta troviamo Gentle Black Deep Cleansing Oil di Klairs. A base di oli naturali estratti dal fagiolo mantiene sotto controllo la produzione di sebo e nello stesso tempo rende la cute più uniforme.

Klairs, Gentle Black Deep Cleansing Oil. Prezzo: 21,66€ da scontare del 22% con il codice sconto MIIN22OFF su miin-cosmetics.it

Il contorno occhi è una delle zone più delicate a cui rivolgere tutte le nostre attenzioni con prodotti mirati come la crema contorno occhi Fermentation di Benton. A base di Galactomyces fermentato è pensata per ripristinare l’elasticità della cute grazie anche all’olio di macadamia e aloe vera.

Benton, Crema contorno occhi Fermentation. Prezzo: 9,99€ da scontare del 22% con il codice sconto MIIN22OFF su miin-cosmetics.it

Uno dei passaggi fondamentali della skincare routine è l’applicazione del siero e con gli sconti del Single’s Day avrete a disposizione tantissime alternative, ma tra queste spiccano quelle di Meisani, SKIN1004 e Cosrx.

Nel primo caso la texture leggera si assorbe facilmente e grazie alla presenza di vitamina C la protegge dal fotoinvecchiamento anche quando si tratta di pelle sensibile.

Meisani, Glow Drops Vitamin C Serum. Prezzo: 23,99€ da scontare del 22% con il codice sconto MIIN22OFF su miin-cosmetics.it

La centella asiatica presente nel siero SKIN1004 ha un effetto purificante che va a ridurre i pori dilatati ed equilibra l’eccesso di sebo.

SKIN1004, Madagascar Centella Poremizing Fresh Ampoule. Prezzo: 19,71€ da scontare con il codice sconto MIIN22OFF del 22% su miin-cosmetics.it

La bava di lumaca ha effetti rigeneranti e riduce le rughe in pochissimo tempo. Tutto questo lo potete ritrovare grazie al siero di Cosrx che applicato quotidianamente assicura un’idratazione profonda senza lasciare residui.

Cosrx, Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Prezzo: 19,72€ da scontare del 22% con il codice sconto MIIN22OFF su miin-cosmetics.it

SINGLES DAY DOUGLAS: LE PROMOZIONI E OFFERTE BEAUTY CHE NON VI POTRETE PERDERE

Sul sito di Douglas troverete la pagina dedicata alle offerte beauty Singles Day 2025, approfittatene inserendo i codici sconto come specificato sul sito:

-20% solo con Douglas Beauty Card utilizzando il codice SINGLE20 -25% per ordini da 69€ utilizzando il codice SINGLE25 -30% per ordini da 129€ utilizzando il codice SINGLE30

