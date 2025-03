COME PORTARE LO SMALTO ROSA PERLATO E QUALI PRODOTTI SCEGLIERE

Lo smalto rosa perlato è uno dei colori più richiesti nei saloni di bellezza e nei centri estetici. Il merito è principalmente della sua versatilità: sta bene a tutte, purché venga scelto della giusta tonalità. Un altro punto di forza è la sua semplicità, ma con un tocco in più. Permette, infatti, di sfoggiare unghie naturali ed eleganti ma luminose e glam. Sono tanti gli smalti perlati nei toni del rosa tra cui poter scegliere, con glitter, perlescenze sottili o dal leggero effetto opalescente e glazed. Dallo smalto rosa perlato gel e semipermanente a quello tradizionale, la manicure pearly nei toni del rosa è davvero una garanzia.

Credits: @chez_miss_tinguette, Adobe Stock | viktoriya89, @m.andrea_nails_ Via Instagram

Lo smalto rosa perlato, dopo anni di dimenticatoio, è tornato sulle scene nails rivelandosi uno dei colori più richiesti e amati. Pronte a saperne di più su come sfoggiarlo con stile? Allora, ragazze, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

SMALTO ROSA PERLATO: UNA SCELTA RAFFINATA ED ELEGANTE

Probabilmente il merito è da attribuire (ancora una volta) a Hailey Baldwin Bieber che, ormai alcune stagioni fa, ha rilanciato il finish glazed, per unghie luminose e riflettenti come se fossero rivestite di glassa. Tra corsi e ricorsi, quel che è certo è che lo smalto rosa perlato è tornato a essere di grande tendenza, diventando in breve uno dei colori più richiesti e amati.

Credits: Foto di Adobe Stock | viktoriya89







IL FINISH PERLATO IMPREZIOSISCE LA MANICURE ALL’ISTANTE

Il finish perlato, per anni reputato démodé, è in realtà duttile, elegante e raffinato. Specialmente se abbinato a colori nude e naturali come il rosa o il bianco latte, risulta sempre chic e sa farsi notare complici microperlescenze e glitter finissimi.

Credits: @beauty_house_kolibri Via Instagram – Un’elegante manicure rosa confetto perlata

Come per lo smalto bianco opale, anche lo smalto rosa perlato è consigliato a chiunque sia alla ricerca di spunti per una manicure soft e discreta ma con un tocco in più, quindi destinata a non passare inosservata.

Credits: @chez_miss_tinguette Via Instagram – Il finish perlato impreziosisce la manicure rosa

A CHI STA BENE? TUTTO DIPENDE DALLA NUANCE PRESCELTA

Potenzialmente lo smalto rosa perlato sta bene a tutte, ma è importante riuscire a individuare la nuance più in linea con la propria carnagione per far risaltare al meglio il finish pearly. Le carnagioni medie e scure dal sottotono caldo ben si abbinano a nuance rosa più cariche e sature, come il rosa pesca.

Credits: @m.andrea_nails_ Via Instagram – Smalto rosa pescato effetto glazed

Chi ha un incarnato chiaro farebbe bene a optare per uno smalto rosa perlato pastello nei toni del rosa lattiginoso.

Credits: @nesnails.cy Via Instagram – Smalto rosa chiaro perlato per unghie naturali ma luminose

Anche il rosa confetto molto chiaro, vicino al bianco latte, dona alle carnagioni diafane ma a dire il vero può essere usato con soddisfazione anche da chi ha una pelle più scura per creare un bel contrasto.

Credits: @roza_makeup_nails Via Instagram – Smalto rosa lattiginoso con finish perlato

SMALTO ROSA PERLATO GEL E SEMIPERMANENTE PER UNA MANICURE DURATURA

Lo smalto rosa è un passepartout e lo smalto rosa perlato è attualmente uno dei più venduti online. Sono tanti i prodotti tra cui poter scegliere, a partire dalle proposte gel e semipermanente per una manicure impeccabile e resistente che sia in grado di durare nel tempo.

Aimeili, UV&Led/Soak Off. Prezzo: 6,29€ su amazon.it

SMALTO ROSA PERLATO GEL PER UNA MANICURE AL TOP

Dalle formule soak off al classico semipermanente effetto gel da polimerizzare in lampada, su Amazon si trovano molti smalti rosa perlato con cui poter realizzare la propria manicure.

Deborah Milano Professional, Gel Smalto Semipermanente 06 Pearly Pink. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

SMALTI PEARL PINK: DA OPI A SEPHORA, I MUST HAVE

Ovviamente non mancano le proposte in termini di smalto rosa perlato classico. A seconda dei vostri gusti potete scegliere di optare per uno smalto rosa glitter o solo leggermente perlato, quindi più o meno riflettente e luminoso.

OPI, Nature Strong Natural Vegan Nail Polish Intensions Are Rose Gold. Prezzo: 10,25€ in offerta su amazon.it

Tra le migliori marche si distinguono OPI e Layla, noti per i loro smalti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Layla, Smalto Maadreperlato 37. Prezzo: 4,90€ su amazon.it

Un altro smalto rosa perlato valido è quello della linea Sally Hansen Miracle Gel Pearl, con perlescenze sottili ma al tempo stesso evidenti.

Sally Hansens, Miracle Gel Modern Pearl. Prezzo: 6,34€ in offerta su amazon.it

Rimanendo nell’ambito della fascia economica, vi suggeriamo di dare un’occhiata allo smalto 901 Pink Glaze di Sephora. Costa pochissimo, ha una buon durata e riproduce sulle unghie un effetto perlato di impatto e di grande tendenza, quindi vale davvero la pena provarlo.

Sephora, Nail Polish 901 Pink Glaze. Prezzo: 4,99€ su Sephora.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema unghie, non perdetevi questi post:

1) I CONSIGLI PER UNGHIE SANE

2) UNGHIE PASTELLO: COLORI E NAIL ART

3) COME PORTARE LO SMALTO ROSSO CORALLO

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sullo smalto rosa perlato, con consigli su a chi sta bene e i migliori prodotti da avere. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le unghie color rosa perlato o proprio non fanno per voi? Siete d’accordo con il ritorno degli smalti perlati sulle scene beauty? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!