QUALI SONO LE SNEAKERS NERE DONNA MUST HAVE DELL’AUTUNNO 2025?

Le sneakers nere si riconfermano un must dell’Autunno 2025 e, non a caso, il nero è protagonista di molte delle nuove collezioni shoes. Firmano sneakers nere donna sportive, comode e pratiche brand come Adidas, Puma e Converse. Dai modelli in tela a quelli in pelle, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Non mancano le sneakers nere più eleganti e particolari, come quelle matelassé o con dettagli metallizzati in grado di catturare la luce e l’attenzione. Tra le migliori marche si distinguono Michael Kors e Guess, che propongono per questa stagione delle foglie sneakers nere originali e ricercate.

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Le sneakers nere donna sono calzature passepartout che ognuna di noi dovrebbe avere nella scarpiera. Nel post abbiamo selezionato alcune delle sneakers nere Autunno 2025 più belle, comode e pratiche, senza trascurare quelle eleganti e particolari. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

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SNEAKERS NERE AUTUNNO 2025: DA CONVERSE AD ADIDAS, I MODELLI TOP

Non solo sneakers bianche per l’Autunno 2025, ma anche tante sneakers nere donna capaci di adattarsi a qualsiasi esigenza di stile e di dare vita ad abbinamenti dei più vari. I modelli in black affollano tutte le principali collezioni, a partire da quelle che portano la firma di brand iconici come Converse.

Le classiche sneakers nere in tela Chuck Taylor sono un must per la stagione autunnale e, a onor del vero, c’è chi le utilizza tranquillamente anche in inverno.

Converse, Sneakers Basse All Star Chuck Taylor. Prezzo: 59,90€ su aboutyou.com





PUMA E CONVERSE FIRMANO ALCUNE DELLE SNEAKERS NERE DONNA TOP DELLA STAGIONE

Se vi piacciono i modelli bassi vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle Puma Speedcat nere, tra le it-shoes di questa stagione.

Puma, Sneakers Basse Speedcat. Prezzo: 84,90€ su aboutyou.com

Per sneakers nere che siano prima di tutto comode e confortevoli, anche se si hanno piedi “problematici”, non c’è scelta migliore di Skechers. Le ginniche nere del brand sono decorate con inserti metallizzati nei toni dell’oro rosa che le rendono glam e chic al tempo stesso.

Skechers, Eden LX Beaming Sneakers Donna. Prezzo: 55,94€ su amazon.it

La nostra selezione di sneakers nere donna Autunno 2025 non può non includere almeno un modello Adidas. Vi proponiamo, per i prossimi mesi, le inossidabili Handball Spezial: sono realizzate in suede nero e caratterizzate dalle inconfondibili 3 strisce bianche a contrasto.

Adidas, Scarpe Handball Spezial. Prezzo: 110,00€ su adidas.com

ELEGANTI: I MODELLI IN PELLE ED ECOPELLE PER LOOK RICERCATI

Soffermiamoci, adesso, sulle sneakers nere di pelle (o ecopelle) di questa stagione autunnale. Si resta in casa Adidas con le Superstar II. In pelle nera leggermente lucida, oltre a essere stilose sono anche molto comode e calde quindi adatte alle temperature più rigide.

Adidas, Scarpe Superstar II. Prezzo: 120,00€ su adidas.com

Propone sneakers nere in pelle molto particolari e glam anche il brand Caprice. Il modello di seguito, alto e quasi a stivaletto, ha due particolarità: è completamente privo di lacci e leggermente platform.

Caprice, Sneakers Alte. Prezzo: 99,95€ su aboutyou.com

Se i modelli in pelle e di ecopelle sono i vostri preferiti, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle nuove proposte di Calvin Klein Jeans e Guess. Entrambi i brand sono noti per il loro casualwear di tendenza e firmano per l’Autunno 2025 sneakers nere versatili che stanno bene proprio con tutto.

Calvin Klein, Sneakers Donna. Prezzo: 59,99€ su amazon.it

Guess, nello specifico, propone questo modello dalla trama matelassé femminile e dalle linee minimal molto delicate. I dettagli oro, tra cui il logo del brand su entrambe le scarpe, contribuiscono a impreziosire ulteriormente queste sneakers.

Guess, Loven Sneakers. Prezzo: 65,53€ su amazon.it

PROPOSTE PARTICOLARI PER LOOK IN BLACK SUPER GLAMOUR

Tra le tante sneakers Autunno 2025 quelle particolari sono sicuramente un investimento da prendere in considerazione perché connotano di personalità e allure anche il più semplice dei look da tempo libero.

LE SNEAKERS NERE PARTICOLARI FANNO LA DIFFERENZA ANCHE NELL’AMBITO DI LOOK MOLTO SEMPLICI E MINIMAL

Particolari come loghi, zip e impunture a contrasto rendono molto interessanti queste sneakers nere di Infinity Leather, brand rivenduto da Amazon.

Infinity Leather, Sneakers Donna Nere. Prezzo: 79,99€ su amazon.it

Sono sicuramente fuori dal comune le sneakers slip-on Michael Kors qui sotto. Con zip verticale sul collo del piede, sono improntate sui toni del nero e del marrone e prevedono il logo del brand sul retro del tallone.

Michael Kors, Scarpe Sneakers Slip On Zuma. Prezzo: 195,00€ su aboutyou.com

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema sneakers nere Autunno 2025, con una selezione di modelli da non perdere per tutti i gusti e per tutte le tasche. Nel post avete avuto modo di scoprire modelli sportivi ormai iconici, come quelli firmati da brand quali Adidas e Puma, ma anche sneakers nere decisamente più particolari ed eleganti per chi vuole distinguersi con il proprio stile. A questo punto, vogliamo sapere cosa ne pensate: vi piacciono le sneakers nere oppure, anche in autunno, preferite i modelli dai colori chiari o, addirittura, dai toni accesi e pop? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!