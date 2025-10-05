QUALI SARANNO I TREND MAKE-UP OCCHI DELL’AUTUNNO 2025?

Le tendenze trucco occhi per l’autunno sapranno stupirci, bellezze. Vi avevo già parlato delle tendenze trucco autunno 2025 per ciò che riguarda labbra, viso e occhi, ma il focus di oggi riguarderà solo l’ultimo punto. Il cambio stagione, infatti, porta con sé una ventata di novità anche nel mondo del make-up occhi, che si riscalda e si adatta al nuovo mood. Attenzione, però: oltre ai classici colori trucco occhi autunnali come il bronzo, il rame e il marrone, vedremo la comparsa quest’anno anche di tonalità più pop e particolari, come il blu, il malva e l’azzurro. Per ciò che riguarda i finish, gli ombretti matte sono sempre evergreen, ma accanto a loro le texture perlate e glitter si fanno spazio con effetti davvero unici e… celestiali. Non dimentichiamoci delle tendenze occhi autunno 2025 con gli eyeliner grafici e le maxi-ciglia, protagoniste dei look con mascara e ciuffetti applicati.

Credits: Foto di Adobe Stock | PhotoLuxeStudio

La curiosità di sapere come ci truccheremo secondo i trend della stagione è sempre altissima, e questo vale ovviamente anche per le tendenze trucco occhi dell’autunno 2025. Se allora non riuscite più a resistere e volete assolutamente sapere quale sarà il make-up occhi più cool dei prossimi mesi vi aspetto qui sotto, bellezze. Cominciamo subito, via col post!

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TENDENZE TRUCCO OCCHI AUTUNNALI, GLI SMOKEY EYES MORBIDI

Come sempre, quando la stagione si “raffredda” tornano in auge i make-up occhi più elaborati come il classico smokey eyes. Si tratta di un trucco che, generalmente, sta molto bene su ogni tipologia di occhio e colore di iride, ma che potrebbe risultare eccessivamente “strong” come trucco occhi da giorno.

Credits: @atelierparis.tm Via Instagram – Gli smokey eyes autunno 2025 sono più soft e nelle nuance del marrone caldo





GLI SMOKEY EYES DELL’AUTUNNO SONO SOFT E MORBIDI

Fortunatamente le tendenze autunnali 2025 vedono il protagonismo degli smokey eyes più morbidi e soft. Si vanno, quindi, a preferire tonalità più delicate e calde rispetto al classico nero e grigio: sì assoluto, per questa stagione, a tutte le nuance del marrone e a finish prevalentemente matte.

Credits: @kokamua Via Instagram – Un esempio di trucco smokey che si può sfruttare anche di giorno in questa stagione

Gli ombretti perlati o a effetto glitter, secondo le tendenze trucco occhi autunnali dell’anno, sono da preferire come punto luce da usare all’interno dell’occhio oppure a effetto Halo in mezzo alla palpebra mobile, semplicemente “appoggiati” per donare luce.

ClioMakeUp, Ombretto liquido SweetieLove Liquid Terra. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Ciò che non deve assolutamente mancare nella vostra trousse autunno 2025, comunque, è un ombretto opaco marrone a lunga durata, in una tonalità versatile che possa fungere come base per le sfumature che andrete a realizzare successivamente. Un po’ come il mio adorato SweetieLove Liquid nella tonalità Terra, una delle ultime uscite ClioMakeUp che vi suggerisco di non farvi assolutamente sfuggire.

COLORI E FINISH DEI TREND MAKE-UP OCCHI AUTUNNO 2025

Credits: @davidrazzano Via Instagram – I colori pop vanno per la maggiore sugli occhi secondo le tendenze del periodo

Oltre ai classici colori soft del marrone e del nero, bellezze, andiamo comunque a notare come, tra le tendenze trucco occhi autunno 2025, si affianchino tonalità colorate, particolari e accese sia nel finish opaco che in quello sparkly. Se amate gli effetti opachi, allora potreste sfruttare questi colori più accesi come pop di colore all’interno dell’occhio oppure mixandoli alle nuance calde della terra, come nella foto qui sopra.

Se, al contrario, amate i trucchi occhi glitterati quest’autunno vedremo come gli ombretti effetto aurora si prenderanno la scena! Per questo, bellezze, se ancora non avete avuto modo di provare l’ultimo uscito in casa ClioMakeUp, ovvero SweetieLove Silver Aurora, non posso che consigliarvi di rimediare subito! La sua formula long-lasting e i riflessi unici vi faranno innamorare.

ClioMakeUp, Ombretto cremoso SweetieLove Silver Aurora. Prezzo: 16,50€ su cliomakeupshop.com

Come sempre, bellezze, l’autunno è la stagione delle colorazioni metallizzate come il bronzo e il rame; quest’anno la tendenza li vuole usati da soli su tutta la palpebra mobile, contornati solo da un effetto tightlining e tanto (tanto!) mascara.

Credits: Foto di Adobe Stock | Marina

Un prodotto ultra comodo, veloce e pratico anche per i ritocchi fuori casa, è sicuramente un matitone o un ombretto in stick metallizzato, come l’ultima uscita Too Faced. Quickie Queen è un prodotto super semplice da usare e le colorazioni sono assolutamente di tendenza.

Too Faced, Quickie Queen – Ombretto in stick nella colorazione Sunset Sizzle. Prezzo: 27€ su sephora.it

EYELINER GRAFICI E CAT-EYE PER CHI AMA I LOOK STRONG

Lui è sempre il migliore amico di ogni trucco occhi, e specialmente se amate gli effetti grafici e ben visibili amerete le prossime tendenze eyeliner autunno 2025.

Credits: @ritasiviero.makeupstudio Via Instagram – Effetto grafico per l’eyeliner nell’autunno 2025

Il Cat Eye Look e l’eyeliner grafico, bellezze, saranno probabilmente il trend più visto del prossimo periodo, soprattutto nella loro versione allungata anche nell’angolo interno dell’occhio. Per ottenere un effetto long lasting e super preciso, è bene affidarsi a un prodotto a lunga tenuta e con punta sottile, come il mio amatissimo Eyeliner 360Flip ClioMakeUp.

ClioMakeUp, Eyeliner 360Flip. Prezzo: 17,50€ su cliomakeupshop.com

MASCARA E CIGLIA FINTE PER OCCHI IN PRIMO PIANO

Non ci sono occhi in primo piano senza mascara, e le tendenze del periodo non sono da meno.

Credits: Foto di Adobe Stock | RaptorWoman

LE CIGLIA FINTE SARANNO LA TENDENZA OCCHI PIÙ INTENSA DELL’AUTUNNO

Per esaltare al massimo le proprie ciglia, bellezze, le soluzioni sono molte: si può ricorrere, come dicevo poco fa, a un mascara volumizzante e allungante, ma non solo. Il nuovo uscito di Kosas, il mascara Soulgazer, ha anche un effetto lifting curativo delle ciglia grazie alla presenza dei peptidi in formula.

KOSAS, Soulgazer – Mascara effetto lifting allungante con peptidi. Prezzo: 28€ su sephora.it

Per un effetto ancora più intenso, poi, tra le tendenze ciglia autunno 2025 spuntano le ciglia a ciuffetti da applicare a casa per un effetto da salone ma ottenuto con comodità da sole. Tra i prodotti più chiacchierati c’è sicuramente il kit pronto di Ciglissime, che non prevede l’utilizzo di colla e dura fino a 7 giorni.

Ciglissime, Glamour Black – Kit completo Press & Go. Prezzo: 34,90€ su ciglissime.com

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1) COME TRUCCARE GLI OCCHI MARRONI

2) TUTTO SUGLI OMBRETTI WATERPROOF

3) TRUCCO PER PALPEBRA CADENTE OVER 50

Bellezze, anche per oggi da parte mia è tutto. E voi, quale tendenza occhi del prossimo autunno 2025 preferite? Fatemi sapere come pensate di creare il vostro make-up occhi commentando sulla mia pagina Facebook. Un bacione dalla vostra Clio!