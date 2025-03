QUALI SONO LE TENDENZE MANICURE PER UNGHIE CORTE DELLA PRIMAVERA 2025?

Le tendenze unghie primavera 2025 ci hanno svelato i colori e le nail art che andranno per la maggiore la prossima stagione. Se siete però amanti, come me, delle short nails, allora l’argomento che vi interesserà maggiormente è quello che ho deciso di trattare oggi: le tendenze unghie corte per la primavera 2025. Dai finish super lucidi ai colori accesi, la stagione primaverile ci accenderà le unghie corte con manicure davvero variegate, che accontentano tutti i gusti. Non preoccupatevi, però, perché vedremo insieme anche foto di unghie corte nude per la primavera, con nail art molto carine e portabili tutti i giorni. Il fil rouge di quest’anno è l’assoluta personalizzazione della manicure, quindi accanto alla classica stesura uniforme dello smalto vedremo la presenza di tantissime nail art unghie corte primavera 2025, incentrate soprattutto sui fiori.

Eccoci arrivate, bellezze, a parlare di un argomento che interessa molto tutte noi beauty lovers, ovvero le manicure per unghie corte per la primavera 2025. Quest’anno le tendenze ci accompagnano verso la bella stagione con colori pastello accanto a tonalità più accese, ma soprattutto ci invogliano a provare una nail art delicata, per unghie soft e raffinate ma anche particolari. Vi aspetto qui sotto per farvi scoprire le tendenze primaverili delle unghie corte di quest’anno, con foto, idee e suggerimenti sui prodotti migliori da comprare per la manicure fai da te. Cominciamo subito!

UNGHIE PRIMAVERA 2025, ANCHE PER QUELLE CORTE I COLORI PASTELLO SPOPOLANO

La bella stagione porta con sé la voglia di colore, infatti più volte sul blog abbiamo parlato delle tendenze make-up pastello o dei capelli rosa pastello; non stupirà quindi nessuno sapere che anche tra le tendenze unghie corte per la primavera ci sono gli smalti pastello.

LE UNGHIE CORTE PRIMAVERILI SONO DEMURE, IN COLORI LEGGERI E PASTELLO

Tra l’altro, essendo tonalità tenui e delicate, stanno molto bene anche sulle short nails, e non rischiano di “accorciarle” otticamente. Possono essere usati in maniera omogenea oppure sfruttati per manicure più particolari, come nella foto qui sotto, dove vengono usate tutte le nuance pastello in maniera alternata sulle unghie.

Credits: @beautyspace_charlotte Via Instagram – Le unghie quadrate medio-corte stanno molto bene con i colori pastello alternati questa primavera





Il colore che, però, farà capolino come re delle tendenze unghie corte della prossima stagione primaverile è sicuramente il giallo pastello, molto acceso o più simile al giallo burro, che vedremo anche nel mondo fashion.

Credits: @aanchysnails Via Instagram – Il giallo pastello è un altro dei colori primaverili più in voga per le short nails di quest’anno

Potete cercare un colore pieno e intenso o uno meno bold, ma probabilmente la manicure che andrà per la maggiore lo vedrà nella sua variante con mini glitter e perlescenze; infatti, tra i trend unghie 2025 c’è anche lo smalto nude perlato che domina la scena.

Catrice, Pastel Please Nail Polish n. 030 giallo- Smalto classico a lunga durata altamente pigmentato e brillante. Prezzo: 3,79€ su amazon.it

NAIL ART UNGHIE CORTE PER LA PRIMAVERA 2025, I FIORI SARANNO PROTAGONISTI

Credits: @allnailss._ Via Instagram – Su base nude rosata spiccano i fiori di questa nail art

Anche se non amate le nail art, bellezze, sono sicura che di alcune di queste vi innamorerete.

Collistar Make-Up, Puro Smalto lunga durata n. 303 Rosa Cipria. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

Infatti incarnano alla perfezione il trend delle unghie demure, riservate ed eleganti. La base è nude e le decorazioni floreali sono un inno alla primavera in arrivo; se non bastasse questo, poi, si tratta di manicure che stanno molto bene sulle unghie corte.

Credits: @nailartbydaisy Via Instagram – French colorata e fiori delicati per queste decorazioni su unghie corte per la primavera 2025

TRA I COLORI PIÙ USATI FUCSIA E ROSSO CORALLO, PER CHI NON TEME DI OSARE

Amanti delle tonalità più neon e accese, a rapporto: tra le tendenze unghie corte per la primavera ci sono anche i colori strong, come il rosa fucsia, il rosso corallo, l’azzurro cielo, il verde prato.

Credits: @diana.dianails Via Instagram – Il rosa fucsia spicca sulle unghie corte primaverili

Anche in questo caso potete scegliere se stendere il colore pieno su tutte le unghie oppure optare per nail art: ho deciso di proporvi due stili diversi, come potete notare osservando la foto qui sopra e quella qui sotto.

Credits: @beniceclaassen Via Instagram – Il rosso di questa primavera è quello super acceso

Se amate lo stile intenso e pieno, allora scegliete di abbinare lo smalto con strass e glitter, se invece volete addolcire leggermente la manicure optare per decorazioni floreali.

OPI, RapiDry™ Smalto ad Asciugatura Rapida – Vegano e a Prova di Sbavature. Prezzo: 12,80€ su amazon.it

UNGHIE CORTE SFUMATE PER LA PRIMAVERA 2025

Le unghie corte sfumate saranno le vere protagoniste delle manicure primaverili se proprio non sapete quale stile scegliere tra demure e brat, mettiamola così bellezze! Si tratta, infatti, del perfetto compromesso tra uno stile più eccentrico e strong e uno più “dimesso”, raffinato ed elegante.

Credits: @nailsbylauren.o Via Instagram – Un esempio di decorazione sfumata per la primavera che sta bene anche su chi non porta unghie molto lunghe

LE UNGHIE SFUMATE SARANNO SUPER COOL LA PROSSIMA PRIMAVERA 2025

Il finish rimane super shiny, ma si gioca maggiormente con le sfumature che possono posizionarsi al centro dell’unghia oppure sulle punte, a mo’ di French colorata. Se poi aggiungete decorazioni 3D e strass il risultato sarà super personalizzato!

Credits: @nailsbylauren.o Via Instagram – Ricordano l’erba dei prati queste unghie corte sfumate verdi con decori 3D

Le tonalità predilette, in questo caso, sono il rosa pescato, il verde prato, l’azzurro pastello.

Revlon, Ultra HD Snap! Nail, Smalto Unghie, Formula Glossy E 100% Vegana in 022 Commander In Chief. Prezzo: 9,39€ su amazon.it

Bellezze, anche per oggi da parte mia è tutto. Tra tutte le tendenze unghie corte primavera 2025 quale vi piace di più e proverete? Ditemelo sui miei social, un abbraccio dalla vostra Clio!