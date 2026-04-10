TINTA LABBRA IDRATANTE PER UN MAKE-UP LONG LASTING E CONFORTEVOLE

Avere nel proprio beauty-case una tinta labbra idratante rappresenta un ottimo investimento. Questa tipologia di prodotto, attualmente molto richiesta e di grande tendenza, è l’ideale per un trucco labbra a lunga tenuta ma che non secca. Di origini coreane, queste lip stain hanno base acquosa e sono arricchite da ingredienti di trattamento ad alto potere idratante, nutriente e levigante. Tra le ultime novità spiccano le tinte labbra idratanti di Laneige e di Benefit. Sono tante le proposte interessanti tra cui poter scegliere, anche in termini di prodotti low cost.

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Colorano le labbra per tutto il giorno ma non le seccano, provvedendo anzi a idratarle e a restituire loro morbidezza. Le tinte labbra idratanti sono alleate preziose per chi desidera sfoggiare un make-up long lasting ma confortevole. Pronte a scoprire insieme una selezione dei migliori prodotti in circolazione per quanto riguarda la categoria tinta labbra idratante? Allora, iniziamo.

TINTA LABBRA IDRATANTE COREANA: DA LANEIGE A TIRTIR, I MUST HAVE

Le lip tint coreane sono sul mercato ormai da diversi anni ma è solo recentemente che questa tipologia di prodotto ha preso piede conquistando anche l’Occidente. Rispetto alla tinta labbra a pennarello, la tinta labbra idratante – nata in Corea e ora diffusissima anche da noi – risulta molto meno secca sulle labbra, rivelandosi anzi confortevole come un trattamento in piena regola.

TINTE CHE NON SECCANO MA CHE AGISCONO COME UN TRATTAMENTO SKINCARE

Le più idratanti sono solitamente liquide e a base acquosa, contenenti ingredienti che mantengono le labbra morbide e levigate per l’intera giornata. Hanno una lunghissima tenuta e donano alle labbra un aspetto sano e curato complice la loro pigmentazione modulabile.

Sono uscite recentemente in Italia le Juicepop Box di Laneige. Hanno un finish glossato ma, con il passare del tempo, si fissano sulle labbra vestendole con un vibrante velo di colore. La formula contiene Juicy Berry Cold Pressed Complex™ (un complesso a base di attivi antiossidanti quali estratto di melograno, lampone e uva con vitamina C e vitamina E), peptidi e ceramidi.

Laneige, Juicepop Box. Prezzo: 23,00€ su sephora.it





Tra i prodotti coreani più popolari e apprezzati si distinguono anche le tinte labbra idratanti TirTir. Olio d’oliva, di semi d’uva e di jojoba idratano e nutrono le labbra rendendole morbidissime. La versione mini è molto comoda per testare il prodotto nelle varie colorazioni disponibili.

TirTir, Waterism Glow Tint Mini. Prezzo: 4,00€ su yesstyle.com

Anche Etude House propone tinte labbra idratanti performanti. A base di acqua, le Dear Darling Water Tint si ispirano alla frutta e hanno un finish irresistibile sulle labbra, in perfetto stile coreano.

Etude, Dear Darling Water Tint. Prezzo: 3,61€ su yesstyle.com

BENEFIT, CLARINS E DIOR FIRMANO LIP STAIN IDRATANTI E RESISTENTI

Tra le proposte più interessanti spiccano le tinte labbra idratanti Benefit Plushtint. Dall’effetto opaco, garantiscono una durata di 8 ore e un’idratazione costante. Gli ingredienti principali sono acido ialuronico, dall’azione rimpolpante e idratante, glicerina, olio di Goji ed estratto di foglie di lampone.

Benefit, Plushtint. Prezzo: 19,00€ su sephora.it

Anche Clarins propone ottime tinte labbra idratanti, long lasting e confortevoli all’indosso. Le Water Lip Stain del brand sfruttano le proprietà di acido ialuronico e acqua di lampone bio per labbra colorate, idratate e levigate oltre che piacevolmente rinfrescate.

Clarins, Water Lip Stain. Prezzo: 35,00€ su sephora.it

Dior include nella sua gamma di prodotti per il trucco labbra le Addict Lip Tint. No transfer e a lunghissima tenuta (fino a 12 ore), sono estremamente confortevoli grazie alla presenza in formula dell’olio di ciliegia.

Dior, Addict Lip Tint. Prezzo: 47,00€ su sephora.it

L’ORÉAL E MULAC TRA LE MIGLIORI PROPOSTE MEDIUM COST

Non è necessario spendere molto per aggiungere alla propria collezione make-up una tinta labbra idratante performante. Vi sono, infatti, prodotti funzionali anche tra le proposte di fascia media.

L’Oréal Hyaluron Lip Tint è la tinta labbra dalla formula ibrida che promette labbra idratante, nutrite e rimpolpate. A base di acido ialuronico, impiega qualche minuto per asciugarsi completamente ma dura per l’intera giornata.

L’Oréal Paris, Hyaluron Tint Lip Stain Serum. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

ACIDO IALURONICO: UNO DEGLI INGREDIENTI TOP PER LE TINTE LABBRA IDRATANTI

Mulac Hydra Stain è la linea di tinte labbra idratanti del brand Made in Italy Mulac. Dal finish fondente e cremoso, simile a quello di un balm, la formula contiene acido ialuronico e garantisce una resistenza sulle labbra effetto tatuaggio.

Mulac, Hydra Stain. Prezzo: 18,50€ su pinalli.it

TINTA LABBRA IDRATANTE ECONOMICA: NYX ED ESSENCE SONO LE MARCHE SU CUI PUNTARE

Infine, ragazze, concludiamo con due chicche low cost da cui farsi tentare al volo. Le tinte labbra idratanti NYX Hydrating Gloss Satin abbinano alla brillantezza di un gloss la durata delle tinte. La gamma colori disponibile è molto variegata e la texture ultra-confortevole. La formula, inoltre, è a base di acqua di cocco e ricca di attivi quali vitamina B12 e magnesio.

NYX, Hydrating Gloss Stain. Prezzo: 11,30€ su amazon.it

Si ispira a un prodotto decisamente più costoso ma vanta performance invidiabili, nonostante il prezzo contenuto, la tinta labbra idratante Essence What A Tint!. Dura per molte ore dall’applicazione e può essere usata con soddisfazione sia da sola, grazie all’alta pigmentazione, che in abbinamento con una matita con cui fare contouring labbra se si preferisce un make-up più definito.

Essence, What a Tint!. Prezzo: 3,70€ su amazon.it

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sulle migliori tinte labbra idratanti. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Le avete già provate? Vi piace questa tipologia di lip tint (o lip stain)? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!