QUANDO PROVARE IL MAKE-UP OCCHI NERO?

Quando si tratta di make-up intenso, il trucco occhi nero è sempre una delle scelte preferite. Infatti, che si tratti di uno smokey eyes oppure di un trucco occhi nero sfumato più leggero, è sicuramente un’ottima opzione per chi desidera un effetto strong e marcato, ma non difficile da realizzare. Infatti, il trucco nero per gli occhi si può realizzare in maniera semplice con pochi prodotti mirati. Esistono, ovviamente, anche varianti che prevedono l’inserimento di un pop di colore all’interno del trucco occhi black, per dare più leggerezza all’insieme. Per esempio, è molto apprezzata la combo trucco rosa e nero oppure blu, o ancora verde. Intramontabile anche il trucco occhi nero e oro oppure argento, per le serate più speciali.

Credits: Foto di Adobe Stock | homydesign

Bellezze, come sapete sono da sempre fan dei look semplici, che si realizzano con pochi e mirati prodotti, senza dover passare le ore davanti allo specchio. Oltre al classico smokey eyes, per sentirci più glam che mai esistono diverse varianti del trucco occhi nero: oggi vi parlerò proprio di come realizzare questo make-up in maniera semplice e veloce, facendovi conoscere anche alcune varianti che lo rendono ancora più cool e speciale. Per foto, prodotti e consigli vi aspetto qui sotto, cominciamo subito!

IL TRUCCO OCCHI NERO SFUMATO REGALA UN EFFETTO SMUDGED MOLTO DI TENDENZA

Bellezze, come sapete sono fan dei trucchi veloci, che ci permettono di sentirci a nostro agio senza dover trascorrere tanto tempo a mixare troppi prodotti.

IL TRUCCO SFUMATO NERO È UN GRANDE CLASSICO PER CHI AMA I LOOK GRUNGE

Ecco quindi che trovo il trucco occhi nero sfumato quello più versatile e cool di tutti, considerando che si realizza davvero velocemente e con l’uso di pochissimi ombretti. L’effetto è molto simile a quello del classico smokey eyes, ma con una differenza: se si cerca un effetto portabile anche tutti i giorni, allora è meglio propendere per il make-up nero sfumato leggero che vi propongo qui sotto con una foto di esempio.

Credits: Foto di Adobe Stock | Alpha





L’ideale è sfruttare un ombretto marrone medio per creare la transizione, e un colore nero opaco da sfumare con un pennello da sfumatura ad hoc con setole morbide per un risultato perfettamente smudged. Si va ad applicare l’ombretto nero su tutta la palpebra mobile e sotto l’occhio cercando di sfumare il più possibile per alleggerire il look finale che, altrimenti, risulterebbe poco tridimensionale.

Per ottenere un risultato TOP il mio consiglio è quello di usare ombretti di alta qualità, dal rilascio colore immediato ma anche buildable, ovvero “stratificabile”, in modo da scegliere passo a passo l’intensità desiderata. Il massimo sarebbe usare prodotti a lunga tenuta per il trucco occhi sfumato nero: se non avete ancora avuto modo di provare la mia amata 360FLIP Palette ClioMakeUp, è decisamente arrivato il momento giusto! Il nero presente nella palette, Loop, vi farà innamorare.

ClioMakeUp, palette 360FLIP. Prezzo: 32,50€ su cliomakeup.com

PER LE SERATE IMPORTANTI PROVATE IL TRUCCO OCCHI NERO E ORO (O ARGENTO)

Un accostamento molto amato quando si tratta di black make-up è sicuramente quello con le tonalità metalliche. Infatti il trucco occhi oro e nero è una delle varianti più apprezzate quando si cerca un look intenso ma al tempo stesso speciale e d’impatto, elegante e festaiolo.

In questo caso, bellezze, se non volete perdere l’intensità del trucco nero occhi la soluzione è quella di sfruttare l’ombretto oro come punto luce all’angolo interno oppure come sfumatura luminosa al centro della palpebra mobile, come si fa con l’Halo Make-Up.

Credits: Foto di Adobe Stock | JCreative

Anche il trucco argento e nero è molto apprezzato, specialmente da chi ha un sottotono freddo e preferisce le tonalità cool rispetto a quelle dorate o bronzate.

Natasha Denona, Mini Xenon – Palette di ombretti. Prezzo: 28€ su sephora.it

UN POP DI COLORE CON IL TRUCCO OCCHI ROSA E NERO, LE ISPIRAZIONI

Un’ispirazione davvero unica e molto amata dal mondo beauty è sicuramente quella che vede l’accostamento di tonalità insolite, accese e vibranti, oppure più pastello e romantiche, al trucco occhi nero.

Tra le opzioni più gettonate in questo senso, bellezze, c’è sicuramente il trucco rosa e nero dove le due nuance si mixano in maniera inaspettata. La base solitamente è scura, quindi viene steso un ombretto nero e viene sfumato, sia sopra che sotto.

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Viene poi aggiunto il tocco di colore rosa, e questo può avvenire in diversi modi: può essere sfumato attorno al nero oppure sfruttato per un punto luce inedito. In quest’ultimo caso il consiglio rimane quello di optare per un colore molto forte o fluo oppure per un finish luminoso e glitterato: si deve notare il contrasto con il trucco occhi nero!

Kiko Milano, Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette nella variante 04 Mauve selection. Prezzo: 19,99€ su kikocosmetics.com

IL TRUCCO OCCHI NERO SEMPLICE VINCE SU TUTTI PER CHI HA POCO TEMPO

Arriviamo a quello che, per moltissimi amanti del make-up, è il look preferito, ovvero il trucco nero veloce!

IL TRUCCO OCCHI NERO SEMPLICE È IL PREFERITO DA CHI NON AMA PASSARE ORE ALLO SPECCHIO

Per realizzare questo trucco, bellezze, il tip è sempre quello di optare per prodotti semplici da usare, dalle formule performanti ma che non richiedano troppa lavorazione, magari anche con formula auto-settante.

Credits: @klaudiamendyk.makeup.artist Via Instagram – Un trucco occhi nero semplicissimo si ottiene con ombretti liquidi o in stick

Il consiglio più furbo rimane quello di scegliere un ombretto in stick oppure un ombretto liquido nero, come il mio amato SweetieLove Liquid ClioMakeUp nella colorazione Eclisse. Il bello di questo prodotto è che regala un finish opaco intenso ed è a lunga tenuta, ideale se volete anche saltare lo step del primer occhi: l’effetto è no transfer e waterproof.

ClioMakeUp, SweetieLove Liquid – Ombretto liquido a lunga tenuta dal finish mat in Eclisse. Prezzo: 16,50€ su cliomakeupshop.com

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Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post, stavolta dedicato al trucco nero occhi. E voi, bellezze, cosa ne pensate di questo look? Vi piace l’effetto total black oppure preferite un trucco nero e colorato insieme? Se sì, con quali nuance? Fatemi sapere come sempre commentando sui miei social, un abbraccio dalla vostra Clio!