MARRONI, FRENCH O COLORATE: LE UNGHIE LEOPARDATE SONO UN MUST

Tra i tanti pattern animalier, il leopardato continua ad andare per la maggiore nel fashion come nel mondo beauty. Basti pensare che le unghie leopardate sono sempre richiestissime nei saloni di bellezza, in ogni periodo dell’anno e in tantissime varianti. Le classiche unghie leopardate marroni e nere sono un cult, adatte in particolar modo a chi preferisce manicure semplici ed eleganti. Lo stesso dicasi per le unghie leopardate French: sofisticate e glamour. Non mancano le proposte in termini di unghie leopardate colorate, nei toni del rosa ma anche dell’azzurro e del verde, per manicure estremamente particolari e fancy.

Credits: Foto di Adobe Stock | Suka

Le unghie leopardate sembrano mettere d’accordo proprio tutte. Le tanti varianti sul tema tra cui è possibile scegliere – marroni, nere, colorate, French (e non solo) – accontentano tutti i gusti e si prestano a unghie di qualsiasi lunghezza, sia corte che più lunghe. Pronte a scoprire insieme idee e ispirazioni da cui prendere spunto per manicure e nail art? Allora, iniziamo subito.

UNGHIE LEOPARDATE MARRONI E NERE: SEMPLICI, ELEGANTI E INTRAMONTABILI

Che l’animalier sia un grande classico è un dato di fatto e questa certezza (ormai granitica) non ha a che fare solo con il fashion ma anche con il beauty. Il successo delle unghie leopardate ce lo dimostra continuamente: piacciono alle giovanissime come alle over, vengono sfoggiate in inverno come in estate.

NERO E MARRONE: I COLORI CLASSICI DELLA TRAMA ANIMALIER SONO SEMPRE MOLTO RICHIESTI

Le più richieste in assoluto sono le unghie leopardate marroni e nere che ricalcano in modo piuttosto fedele la palette colori che caratterizza la pelliccia del leopardo. Sono le più semplici, seppure comunque particolari, e sicuramente le più versatili in quanto praticamente neutre e quindi adattabili a diverse occasioni.

Credits: @emerildyan Via Instagram – Le unghie leopardate più gettonate sono le classiche marroni





I colori scuri, come nero e marrone, donano molto alle unghie lunghe e medio-lunghe ma performano benissimo anche su lunghezze diverse. Se siete alla ricerca di spunti per unghie leopardate corte, per esempio, potrebbero fare al caso vostro.

Credits: @zsofinails_ Via Instagram – Le unghie leopardate nere sono grintose e glam

UNGHIE LEOPARDATE FRENCH: LE INSPO DI CUI INNAMORARSI

Ormai da alcuni anni la French Manicure viene rivisitata nei saloni di bellezza in un’infinità di varianti e declinazioni. Una di queste, tra l’altro molto gettonata, è sicuramente quella animalier: le unghie leopardate French, infatti, piacciono sempre moltissimo.

Credits: Foto di Adobe Stock | Kartich – L’effetto French può essere impreziosito con i glitter

LA FRENCH MANICURE LEOPARDATA SI CONFERMA, ANNO DOPO ANNO, UN TREND AMATISSIMO

L’effetto French può essere abbinato a unghie decorate per intero con il motivo animalier, magari realizzato con glitter e brillantini. Un dettaglio leopardato rende la classica French Manicure rosa e bianca più audace e grintosa, di maggiore carattere.

Credits: Foto di Adobe Stock | Naim – French Manicure classica con dettaglio leopardato

Se siete fan delle French Manicure scure potete provare a sfruttare questo pattern per decorare le estremità delle unghie e realizzare un effetto French diverso dal solito e fuori dagli schemi.

Credits:@natsantillanaa Via Instagram – French Manicure leopardata con dettagli oro

Ovviamente, è possibile anche optare per un Micro French leopardato come quello qui sotto. Minimal ed essenziale, risulta elegantissimo e raffinato pur preservando il mood sensuale e intrigante tipico dell’animalier.

Credits:@oficinadaestetica_oficial Via Instagram – Unghie leopardate con micro French, semplici e raffinate

UNGHIE LEOPARDATE COLORATE: DA QUELLE ROSA ALLE VERDI, LE NUANCE SONO INFINITE

I colori del leopardo in natura ispirano buona parte delle unghie leopardate che vediamo spopolare sui social ma, in realtà, molte nails addicted preferiscono dare sfogo alla creatività e sfoggiare unghie leopardate colorate e fantasiose.

Dallo stile pop semplicemente irresistibile, l’animalier colorato può essere riprodotto solo su alcune unghie per mano oppure sfruttato per decorare l’intera manicure. Quali sono i colori su cui puntare? In realtà, ragazze, praticamente tutti, anche se alcune tonalità vanno di moda più di altre.

Pensiamo, per esempio, alle unghie leopardate rosa. Rosa e marrone rappresentano un abbinamento perfetto e insieme piacciono tantissimo. Questo binomio cromatico romantico e rock è super richiesto: per aggiungere un tocco di luce, provate lo smalto glitter rosa con cui rendere sparkling la vostra manicure animalier.

Credits: Foto di Adobe Stock | Kartich – Unghie leopardate rosa e bianche

Il pattern animalier può essere riprodotto in modo “fedele”, avvicinandosi quanto più possibile alla classica fantasia maculata, oppure ci si può divertire a rivisitarlo in chiave più astratta, come nella foto di seguito.

Credits: Foto di Adobe Stock | Dominic – Nail art animalier nei toni del rosa, del nero e del marrone tenue

I colori accesi e brillanti sono l’ideale per chi desidera fare sfoggio di unghie leopardate colorate molto particolari, in grado di catalizzare l’attenzione. Pensiamo ai toni più vibranti di blu e di verde, specialmente per la stagione primaverile e per l’estate.

Credits: @ladyfingersalong Via Instagram – Unghe leopardate colorate in pervinca e turchese

Bellissimi anche i colori pastello e i colori fluo, dal verde al giallo neon passando per il fucsia e l’arancione. Insomma, ragazze, quello delle unghie leopardate è davvero un mondo sconfinato: non vi resta che scegliere l’inspo più adatta alle vostre esigenze e più in linea con il vostro gusto personale.

Credits: @lovethenailgarden Via Instagram – Nail art leopardata nei toni del verde acqua e del fucsia

Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo delle unghie, non perdetevi questi post:

1) ICICLE NAILS: TUTTO SUL NUOVO TREND GLACIALE

2) UNGHIE CLOUD DANCER PANTONE 2026

3) COME FARE LE UNGHIE INVERNALI

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle unghie leopardate, un evergreen con cui potersi sbizzarrire complici le tantissime varianti sul tema a nostra disposizione. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le unghie animalier con trama leopardata? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!