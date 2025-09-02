COSA FARE CON I BAMBINI PER LA VENDEMMIA?

Per la vendemmia con i bambini sono tante le proposte che possono aiutarci a organizzare un weekend o una giornata allegra in famiglia, prendendo parte alla raccolta dell’uva. Vendemmiare con i bambini quest’anno può essere un modo alternativo di trascorrere il tempo insieme. Le attività, poi, svolgendosi all’aperto, consentono di divertirvi senza pensieri e respirando aria pura. Raccogliere e pigiare l’uva è possibile un po’ in tutto lo stivale, anche se le attività si concentrano ovviamente nei territori ricchi di filari come l’Oltrepò Pavese, le Langhe piemontesi, l’Emilia Romagna e il Veneto. Da settembre a ottobre inoltrato la vendemmia sarà protagonista delle colline italiane con eventi per bambini e famiglie assolutamente da non perdere.

Credits: @cantinahicetnunc, @cascina_matine e @calatronivini via Instagram – Qualche immagine della vendemmia, un’attività amatissima da bambini e famiglie

Ragazze, se l’argomento vi interessa seguiteci nel post sui luoghi migliori per la vendemmia con i bambini e preparate l’agenda per segnarvi i prossimi appuntamenti di settembre e ottobre 2025!

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VENDEMMIA CON I BAMBINI IN LOMBARDIA, GLI EVENTI PIÙ CARINI PER LE FAMIGLIE

La Lombardia è una delle regioni italiane più famose per la produzione di vino, e anche quest’anno saranno molti gli eventi di vendemmia per famiglie organizzati dalle varie aziende vinicole per offrire un pomeriggio di relax e divertimento a grandi e piccini.

Credits: Foto di Pexels | Jeswin Thomas





Partecipare a una vendemmia è un’idea un po’ diversa per trascorrere un weekend di settembre con i bambini, ma sappiate che alcune cantine offrono quest’esperienza anche fino a ottobre inoltrato.

Credits: Foto di Pexels | Sharath G

Iniziamo subito, ragazze, e scopriamo gli eventi da segnare in agenda per la vendemmia in Lombardia cui partecipare tutti insieme in famiglia.

SANTA MARIA DELLA VERSA, LA VENDEMMIA IN OLTREPÒ PAVESE

Un territorio votato alla viticoltura e molto famoso proprio per la produzione di vino, ma l’Oltrepò Pavese è diventato famosissimo anche per le esperienze particolari che offre tra i suoi filari, come la cena in vigna.

Credits: @calatronivini via Instagram – Un’immagine della vendemmia organizzata dall’azienda Calatroni in Oltrepò Pavese

A Santa Maria della Versa l’Azienda Agricola Calatroni organizza anche per quest’anno eventi di vendemmia in famiglia durante i weekend di settembre (sia di sabato che di domenica).

Credits: @calatronivini via Instagram – La vista dell’Oltrepò Pavese

VENDEMMIA E PIGIATURA, PER UN POMERIGGIO DIVERTENTE CON I BAMBINI

Si inizia con la vendemmia vera e propria nei filari biologici per arrivare anche alla pigiatura dell’uva raccolta nelle cantine dell’azienda, dove si potrà imparare l’intero processo di produzione del vino.

Credits: @calatronivini via Instagram – La succosa uva che si trova all’azienda Calatroni a Santa Maria della Versa

La giornata termina con una super merenda con prodotti locali (per gli adulti verranno anche abbinati i vini migliori). I bambini fino ai 3 anni compiuti non pagano. Se volete fermarvi in loco sappiate che a Santa Maria della Versa e dintorni ci sono molti B&B e soluzioni immerse nel verde con piscina.

VENDEMMIA CON BAMBINI IN PROVINCIA DI MILANO, PIGIATURA E PIC-NIC

Se abitate a Milano e cercate un evento di vendemmia con i bambini, ma anche pigiatura guidata e (perché no) il contesto di una fattoria con animali allora questo mese troverete sicuramente ciò che fa per voi. Infatti a Busto Garolfo presso la Cascina Murnee, un agriturismo naturale e didattico, è possibile prenotare un’esperienza in famiglia davvero simpatica per i più piccoli.

Credits: @alleeekkkk via Instagram – Il contesto bucolico della Cascina Murnee

Nelle mattinate del 14, 21 e 28 settembre si potrà accedere alla fattoria e partecipare all’esperienza di pigiatura dell’uva. I bambini potranno anche interagire con gli animali nella fattoria e scopriranno tanti segreti su questo frutto zuccherino. Chi desidera può fermarsi in loco per un pic-nic (il cibo dovrà essere portato da casa): a proposito, approfondite in questo post come organizzare un pic-nic all’aperto con i bambini!

Credits: @nettare_dei_santi via Instagram – I filari

Sempre nei dintorni di Milano a S. Colombano al Lambro presso l’Azienda Agricola Nettare dei Santi il 7, 14 e 21 settembre è in programma un evento di vendemmia 2025 con adulti e bambini che terminerà in un pic-nic sotto gli alberi di ciliegio.

Credits: @nettare_dei_santi via Instagram – Il picnic bucolico dopo la vendemmia è sempre una buona idea

L’evento inizierà al mattino, si procederà con la raccolta dell’uva per poi sdraiarsi all’ombra dei ciliegi per gustare cibo e vino di produzione locale.

Credits: @feudoghelardini via Instagram – Pronti a vendemmiare?

DOVE PARTECIPARE ALLA VENDEMMIA IN PIEMONTE

Le Langhe sono un territorio stupendo sotto diversi punti di vista: paesaggi mozzafiato, la Strada Romantica (ve ne parlavamo anche nel posti sui viaggi in camper top) e… il buon vino!

Credits: @dddonyyy via Instagram – Un panorama mozzafiato delle Langhe piemontesi

SANTO STEFANO BELBO, LA VENDEMMIA NELLE LANGHE CON CENA E ANIMAZIONE PER BAMBINI

In Provincia di Cuneo, precisamente a Santo Stefano Belbo nei weekend a partire dal 13 settembre fino al 5 ottobre si organizzano giornate di vendemmia con i bambini presso la Cascina Fontanette.

Credits: @cascinafontanette via Instagram – La Cascina Fontanette dove poter pigiare l’uva insieme in famiglia

Il programma prevede la vendemmia presso i filari e la conseguente pigiatura con i piedi presso la cantina della Cascina; la giornata si conclude con un pranzo o una cena in loco per adulti e bambini. I più piccoli, poi, terminata l’attività di pigiatura potranno partecipare ad attività creative insieme allo staff, mentre i genitori si rilassano!

Credits: @miss_federicab via Instagram – Uno scorcio delle Langhe

VINO E PIC-NIC TUTTI INSIEME PER LA VENDEMMIA CON BAMBINI

Durante tutta la giornata, infatti, è previsto un accompagnamento musicale e animazione studiata per i più piccoli, per intrattenerli e divertirli. Il plus? L’Azienda Agricola si trova in un luogo ricco di attrazioni turistiche, perciò potreste “allungarvi” a Neive, uno dei borghi più belli d’Italia e visitare la famosa panchina gigante di Santo Stefano Belbo.

Credits: @mosconewines via Instagram – Gli adulti possono rilassarsi dopo la pigiatura, mentre i bambini si divertono

VENDEMMIA E GIOCHI PER BAMBINI ALLA CASCINA MATINÈ IN PROVINCIA DI TORINO

A Chieri (TO) sorge la Cascina Matinè, un’Azienda Agricola immersa tra colline e boschi ma anche fattoria didattica che si occupa anche di allevamento di bovini, ovini e asini! Anche per quest’anno è in programma un pomeriggio dedicato alla vendemmia 2025 con bambini e pensato per tutta la famiglia.

Credits: @cascina_matine via Instagram – Il momento più divertente per i bambini, la pigiatura dell’uva

La festa prevede la raccolta e la pigiatura dell’uva insieme ai bambini. Il top per i più piccoli non solo per l’evento in sé, ma anche perché presso la cascina sono installati giochi gonfiabili per una superficie totale di ben 1000mq! Un modo simpatico per unire le due attività di vendemmia e divertimento assoluto per bimbi.

FARE L’ESPERIENZA DELLA VENDEMMIA 2021 IN EMILIA ROMAGNA E VENETO

Un po’ tutto il Nord Italia è votato alla produzione di vini e spumanti, quindi in questo post non si potevano non inserire due esperienze di vendemmia in Emilia Romagna e Veneto.

CASTELLO DI GROPPARELLO E PIGIATURA NEL PARCO DELLE FIABE

Tutte le domeniche di settembre il Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, organizza la Festa dell’Uva adatta a tutta la famiglia, che prevede raccolta e pigiatura dell’uva ma non solo: si potrà visitare la fortezza e avere accesso al Parco delle Fiabe, il primo parco “emotivo” italiano.

Credits: @castello_di_gropparello via Instagram – Una veduta del Castello di Gropparello

Qui i bambini verranno guidati alla scoperta della vita medievale che ruotava attorno al Castello, con personaggi in costume e ambientazione storica.

Credits: @castello_di_gropparello via Instagram – La rocca del castello medievale

IN PROVINCIA DI TREVISO ANCHE NEL 2025 C’È LA VENDEMMIA DEI BAMBINI

Presso l’Azienda Ca’ di Rajo a Rai in provincia di Treviso domenica 7 settembre prenderà luogo la Vendemmia dei Bambini.

Credits: @cadirajo.wines via Instagram – La vendemmia a Ca’ di Rajo

Guidati dagli esperti dell’Azienda Agricola grandi e piccini potranno partecipare alla raccolta dell’uva e visitare la cantina. Non solo, su prenotazione sono diversi i laboratori, pensati per adulti e bambini, cui poter partecipare come sessioni di yoga, laboratori creativi e manuali, laboratori di gioco con giocattoli tradizionali in legno, angolo truccabimbi.

Credits: @letizia_dezotti via Instagram – La pausa pranzo in vigna

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato: cosa ne pensate di questi eventi di vendemmia per bambini e famiglie? Pensate di partecipare a una di queste giornate tra i filari? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!