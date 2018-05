Quali sono i metodi migliori e scientificamente testati per eliminarla?

1. Stimolazione meccanica della pelle tramite massaggio

2. Terapia con onde d’urto

3. Trattamenti con raggi infrarossi

4. Alimentazione equilibrata a basso contenuto di sodio, grassi saturi e zuccheri semplici

5. Utilizzo di creme contenenti metilaxantine, antiossidanti ed estratti vegetali

6. La giusta attività sportiva

7. Utilizzo di integratori alimentari

COS’È LA CELLULITE?

La cellulite, spesso identificata come “pelle a buccia d’arancia“, è stata descritta per la prima volta nel 1978 come “una struttura della pelle e del tessuto sottocutaneo tipica del sesso femminile”.

Credits: @drscanduracuracellulite.it

Deriva da un eccessivo accumulo di grasso che esercita una pressione sul tessuto cutaneo circostante, creando una pelle dall’aspetto irregolare e increspato.

Di solito è localizzata su cosce, glutei e addome.

Possiamo dire che è la peggior nemica delle donne, ma ha un pregio: è “democratica” 🙃

Colpisce l’80-90% delle donne dopo lo sviluppo, che siano alte, basse, magre o robuste.

Nonostante la cellulite coinvolga le cellule adipose, non è una manifestazione dell’obesità, anzi, anche le donne normopeso ne soffrono.

ANCHE CELEBRITY E MODELLE HANNO LA CELLULITE!

Anche se i media continuano imperterriti non solo ad alterare la percezione della bellezza, ma anche ad “ingannare” le persone rispetto alla vera frequenza di questa condizione, molte modelle e celebrity hanno la cellulite, proprio come noi comuni mortali.

La stupenda Karolina Kurkova in passerella con la cellulite. Credits: @ledy-chilli.pw

QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DELLA CELLULITE?

I principali fattori di rischio sono il sovrappeso, la predisposizione genetica, sbilanci ormonali, l’assunzione di farmaci che aumentano la ritenzione idrica, uno stile di vita sedentario, periodi di immobilizzazione prolungati, indossare vestiti molto aderenti, il fumo, l’assunzione eccessiva di alcolici, abitudini alimentari non salutari, lo stress e l’etnia caucasica.

Esistono anche malattie associate con la cellulite, come l’insufficienza venosa, alcune patologie renali, alterazioni metaboliche e gastrointestinali.

Tuttavia, quale sia la vera causa della cellulite è ancora materia di dibattito ma, secondo la maggior parte degli esperti, pare sia causata da una ridotta microcircolazione, edema (accumulo di liquidi), aumento della grandezza delle cellule adipose, stress ossidativo e infiammazione dell’organismo.

COME QUANTIFICARE LA CELLULITE?

Uno dei principali problemi nella valutazione dei prodotti anticellulite è la mancanza di un preciso e riproducibile modo per quantificare la cellulite.

Pertanto il metodo maggiormente utilizzato è la misura della circonferenza delle cosce prima e dopo un trattamento, anche se questa tecnica non è affidabile.

Credits: @ohmymag.co.uk

Infatti non è detto che una riduzione delle circonferenze e/o del grasso sottocutaneo corrisponda a una diminuzione di questo inestetismo.

QUALI SONO I RIMEDI CHE FUNZIONANO VERAMENTE CONTRO LA CELLULITE?

In questa jungla di proposte per eliminare la cellulite, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, grazie alla scienza.

Infatti questo post è stato realizzato prendendo in esame 67 studi scientifici riguardo l’efficacia dei vari trattamenti per la cellulite e di seguito vengono descritti i metodi non invasivi maggiormente studiati per l’eliminazione di questo inestetismo.

Credits: specialesalute.wordpress.com

STIMOLAZIONE MECCANICA

Il massaggio ha come obiettivo la stimolazione della microcircolazione e il drenaggio linfatico della pelle, e deve essere fatto con costanza per avere dei risultati.

Il massaggio manuale anticellulite può essere effettuato da personale esperto, ma secondo gli studi, anche se fatto fai-da-te potrebbe portare a dei miglioramenti.

Il messaggio con le apparecchiature invece consiste nella pressione della pelle e del tessuto sottocutaneo. Generalmente è più costoso, ma i risultati sono ottimi.

IL MASSAGGIO FAIDA TE SEMBRA CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DELLA CELLULITE

Una delle migliori tecniche di stimolazione meccanica è l’utilizzo di LPG Endermologie®, una testina che ammorbidisce il tessuto adiposo, attiva la circolazione sanguigna e linfatica e rassoda la pelle.

Questa apparecchiatura è dotata di rullo che si muove in senso rotatorio, esercitando delle pressioni sulla cute.

Credits: @mycarina.cu

Questo tipo di servizio si può trovare nei centri di medicina estetica, deve essere effettuato per 10-20 sedute e ogni seduta ha un costo dai 60 ai 100€.

