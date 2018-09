L’estate è appena terminata e la stagione autunno inverno 2018/2019 sta per cominciare, ma il mondo della moda non si ferma mai. New York ha ufficialmente dato il via al “fashion month” tentando di catalizzare su di sé l’attenzione non solo della stampa, ma anche dei buyers internazionali: tra grandi ritorni e interessanti debutti si è quindi potuto iniziare a dare uno sguardo a quelle che saranno le tendenze del prossimo anno.

Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di parlarvi dei 6 trend della moda primavera estate 2019 avvistati sulle passerelle di New York tra grandi classici della femminilità e capi urban chic. Siete pronte a scoprire le prime tendenze che potranno influenzare i guardaroba e gli stili della prossima stagione? Allora iniziamo subito con il post!

GRANDI RITORNI ALLA SETTIMANA DELLA MODA DI NEW YORK

Anche se ancora lontana dai fasti di Milano e Parigi, e spesso criticata dai grandi del settore per essere eccessivamente commerciale, la New York Fashion Week di quest’anno è stata una delle più interessanti degli ultimi tempi.

Dettagli della sfilata di Rodarte. Credits: @lifestyle.inquirer.net

Da alcuni anni Thom Browne e Joseph Altuzarra presentano le collezioni SOLO a Parigi

Dopo tre stagioni a Parigi Rodarte e Proenza Schouler sono finalmente tornati a sfilare a New York: questa decisione è stata vista da molti come un tentativo degli stilisti di sostenere la moda Made in USA e di mantenere alto l’entusiasmo sulla fashion week.

Il catwalk di Proenza Schouler. Credits: @patternindy.com

SULLE PASSERELLE NON SOLO LE NUOVE TENDENZE, MA ANCHE MESSAGGI DI INCLUSIONE

Quest’anno come non mai, molti designer e stilisti hanno utilizzato le loro collezioni per lanciare messaggi di diversità e inclusione principalmente come critica alla politica americana attuale.

Credits: @vogue.it

Molti infatti hanno deciso di far sfilare in passerella un vero e proprio mix etnico e di genere scegliendo donne, uomini, transgender, modelle in dolce attesa e modelle disabili.

Credits: @abcnews.go.com

Una tra tutte Rihanna che per il casting della sfilata Savage x Fenty ha scelto donne di ogni etnia e taglia, comprese due modelle incinte: una decisione importante oltre che un segnale di come anche la moda stia abbracciando sempre di più ogni sfumatura della femminilità. La decisione della cantante non ha stupito visto che la celebrazione della diversità è proprio una delle basi dei suoi brand fashion e beauty.

Credits: @trovamoda.com

6 TREND DELLA MODA PRIMAVERA ESTATE 2019: UN MIX DI COLORI PASTELLO E DI ROMANTICISMO

Sulla passerella di Rodarte, ma anche su quelle di Marc Jacobs e Carolina Herrera, è il romanticismo contemporaneo a fare da padrone.

La sfilata di Rodarte. Credits: @fashionista.com

Nelle palette cromatiche dominano le nuance pastello come il rosa, il verde e il bianco su maxi dress ricchi di volant, ruches, tulle e chiffon con gonne ampie lunghe fino alla caviglia o longuette dal taglio asimmetrico.

Dalla filata di Marc Jacobs

La stampa più gettonata per questo stile ultra femminile è sicuramente quella a pois bianchi e neri, proposta principalmente da Carolina Herrera.

Credits: @elle.com

LE TINTE FLUORESCENTI CONTINUANO AD APPASSIONARE GLI STILISTI

Il trend dei colori sgargianti e fluo, tanto amato dalle celebrities e dai designer stessi, sembra proprio non voler passare di moda.

Dalle sfilate di Prabal Gurung, Carolina Herrera e Oscar de la Renta. Credits: @diredonna.it

Il giallo è sicuramente il colore protagonista delle sfilate di New York in tutte le sue sfumature: impossibile quindi non trovare quella perfetta per il proprio tipo di incarnato!

Il giallo di diverse tonalità alla sfilata di Marc Jacobs

Marc Jacobs, per esempio, ha puntato proprio sulle nuance del giallo, mentre Jeremy Scott ha preferito le tonalità del verde. Prabal Gurung invece non si è limitato a un solo colore deciso, ma ha scelto di accostare senza paura toni di colore molto vivaci e diversi, come il rosa, l’arancione e il viola.

Via Pinterest

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scopriremo altri capi e trend must have per la stagione primavera estate 2019 come le gonne, declinate in diverse lunghezze e tessuti, i ciclisti e i crop top per un richiamo moderno agli anni Novanta, ma anche le frange e i nodi! Continuate a leggere!