Solo noi amanti del makeup siamo capaci di distinguere l’ennesima tonalità di marrone ed affermare a gran voce “questa mi manca!” quando agli occhi di tutti stiamo comprando solo un’altra palette uguale a tutte le altre.

Ma ci sono certe tonalità, come quelle nude, che sembrano proprio non bastare mai e noi beauty-addicted siamo sempre alla ricerca del marrone perfetto da sfumare nella piega o di quel colore super brillante per il punto luce nell’angolo interno dell’occhio ma senza rinunciare anche a toni più scuri per dare intensità. E, alla fine, la ricerca non è mai facile! Una volta manca quello, l’altra quell’altro e quindi siamo quasi costrette a dover comprare quella nuova palette appena uscita… O almeno questa è la scusa che ci piace inventare!

È proprio per questo, bellezze, che ho deciso di farvi vedere in questo post le novità palette toni nude 2019, tra cui scegliere quella più adatta a voi, anche come fascia di prezzo! Curiose? Allora iniziamo!

URBAN DECAY NAKED RELOADED, IL RITORNO DI UN’ICONA

Urban Decay, Naked Reloaded Palette. Prezzo: 47,50€ su sephora.it.

Per molte la palette Naked di Urban Decay è stato il primo amore, la prima davvero pubblicizzata su YouTube e sul web e fortemente desiderata da tutte le amanti del makeup. Abbiamo però dovuto salutarla qualche mese fa, quando il brand ha deciso di non produrla più per lasciar spazio a quelle che sono le nuove tendenze in fatto makeup, perché non ci trucchiamo più come dieci anni fa ed il campo cosmetico si è altamente evoluto, anche dal punto di vista della qualità.

Adoro indossare i toni nude, mi sento sempre in ordine!

LA NUOVA NAKED RELOADED È LA PALETTE NUDE CHE TUTTE ASPETTAVAMO!

Ma sorpresa! Per una palette che se ne va, una nuova ne arriva e nasce così la Naked Reloaded, per adattarsi ad un nuovo modo di fare makeup. Se non l’avete ancora letta, qui potete trovare recensione del mio Team, in cui potete vedere i colori ed anche la sua applicazione. È universale, adatta a tutte le etnie e propone tonalità naturali con qualche accenno di colore in una palette facile da usare ed altamente sfumabile.

Il TeamClio ha testato per noi la Naked Reloaded, ecco uno dei makeup!

MARC JACOBS BEAUTY EYE-CONIC PALETTE STEEL(ETTO) PER CHI AMA I TONI NUDES, MA PIÚ FREDDI

Marc Jacobs Beauty, Eye-Conic Steel(etto) palette. Prezzo: 46,50€ su sephora.it

È vero, solitamente le palettes dai toni naturali sono sempre tendenti al caldo mentre a volte ci piacerebbe cambiare un po’ ed utilizzare colori sempre nude, ma più freddi. Marc Jacobs sembra aver letto nel nostro pensiero e recentemente ha lanciato la Eye-Conic Steel(etto) palette, caratterizzata da tonalità molto eleganti che ricordano tessuti pregiati, brillanti e raffinati dalla texture super luminosa, in edizione limitata.

Perfetta per look classici, ma intensi!

MARC JABOCS BEAUTY EYE-CONIC PALETTE FLAMBOYANT PER LE AMANTI DELL’ANIMALIER

Marc Jacobs Beauty, Eye-Conic Flamboyant Palette. Prezzo: 46,50€ su sephora.it

Se amate l’animalier non potete certo perdervi un’altra palette di Marc Jacobs in edizione limitata, la Eye-Conic Flamboyant, caratterizzata proprio da un pack con stampa leopardata. Anche questa super palette è stata testata dal mio Team e ve ne hanno parlato in questa recensione. Comodissima da portare in viaggio è molto sottile ed ha una pigmentazione veramente alta, facile da utilizzare perché davvero ben sfumabile. Must have per tutte le appassionate di beauty un po’ “selvagge”! 😉

Ecco un makeup realizzato dal TeamClio per mostrarvi in azione questa palette!

Bellezze le novità palette toni nudes non sono ancora finite! Girate pagina per scoprire tutte le altre marche ed anche delle varianti davvero low cost, che ho voluto di inserire proprio per accontentare tutte voi!