Quante volte ci siamo sentite dire che l’acqua è importantissima per il nostro organismo? Peccato che ricordarsi di berne circa 2 litri nel corso della giornata sia, spesso, un’impresa quasi impossibile! Fortunatamente, in questo caso la tecnologia ci viene in aiuto con numerose app per bere acqua.

Ragazze, innanzitutto fate attenzione a cosa bevete: le bibite gassate e i succhi di frutta – per non parlare di alcolici e caffè – non hanno un alto potere di idratazione, quindi sarebbe bene limitarne il consumo in favore dell’acqua.

A volte forse dimentichiamo quanto sia fondamentale mantenere un giusto livello di idratazione, non solo per una questione estetica, ma anche mentale! Bere acqua non è solo un ottimo rimedio per limitare la ritenzione idrica, ma aiuta anche la memoria. Non c’è niente di sorprendente, considerando che il nostro corpo è composto da acqua per circa il 70%. Curiose di scoprire quali sono le migliori app per bere acqua e non dimenticare nemmeno un bicchiere nel corso della giornata? Continuate a leggere il post!