1 LA SKINCARE È SPAZIALE CON FOREO

Credits: @imglogy

Sembra proprio che Foreo, amatissimo brand skincare di origine svedese, voglia portarci nello spazio! UFO (Ur Future Obsession) è il nuovo segreto di bellezza di molte star – come Vicktoria Beckham – grazie alla sua tecnologia che, in solo 90 secondi, stimola la pelle ad assorbire le sostanze attive delle maschere in tessuto.

Foreo, UFO. Prezzo: 279 € su amazon.it

la luce LED permette agli attivi della maschera di penetrare più in profondità!

La piccola astronave è direttamente collegata all’App Foreo For You, che sceglierà quale luce LED meglio si adatta alle esigenze della pelle (rossa anti-aging, verde illuminante e blu anti-acne). Tutto ciò che dovete fare, bellezze, è applicare una delle cinque maschere Foreo e lasciare che UFO faccia la sua magia! Grazie alla luce colorata, alla termoterapia caldo-freddo e alle pulsazioni, infatti, gli attivi penetreranno più in profondità.

Credits: @mybarr

Alla pulizia del viso, invece, è dedicato LUNA fofo, evoluzione tascabile del pluripremiato tool per la pulizia del viso. Dotato di due sensori capaci di leggere la pelle e capirne il livello di idratazione, per utilizzarlo basterà creare uno Skin Profile sull’app Foreo e seguire i suoi consigli per la nostra beauty routine.

Foreo, LUNA fofo. Prezzo: 84,73 € su amazon.it