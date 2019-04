Capelli e sport, gioie e dolori! Ritagliarsi un’ora per la palestra è già un’impresa, figuriamoci trovare il tempo anche per lavare, asciugare e acconciare i capelli.

In generale, ragazze, noi vi consigliamo di fare lo shampoo dopo l’allenamento o almeno la sera stessa: lasciare il sudore sul cuoio capelluto, infatti, occlude i pori e impedisce ai capelli di eliminare le impurità accumulate dopo l’attività fisica, squilibrandone il Ph.

Combinare workout con una pettinatura glamour o semplicemente con il lavaggio – lo sappiamo – non è affatto facile. Eppure, un modo per avere una testa dall’aspetto dignitoso, esiste. Se state cercando qualche consiglio per avere i capelli in piega dopo la palestra, questo è il post adatto a voi!

Allora ragazze, siete curiose di scoprire come mantenere la chioma perfettamente in ordine anche dopo l’allenamento in palestra? Continuate a leggere il post!

CAPELLI IN PIEGA DOPO LA PALESTRA? DUE PAROLE: SPRAY AL SALE + TRECCE

Sudare non è mai stato così utile per la messa in piega! Essendo salato, il sudore agisce sui capelli come farebbe un qualsiasi prodotto per lo styling: per questo motivo le trecce sono le vostre migliori alleate per avere i capelli in piega dopo la palestra!

Credits: @thesugarstylesmagazine

Legate i capelli in una treccia alla francese che parte dalle radici prima di allenarvi o in due boxer braids. In un colpo solo otterrete un’acconciatura supercool per la palestra e delle perfette Beach Waves da sfoggiare al termine dell’allenamento!

Credits: @unadonna

Per ottenere delle onde morbide e dall’aspetto naturale, aiutatevi con uno spray al sale da spruzzare su tutta la chioma dopo l’attività fisica per aggiungere texture extra e dare volume alle radici. C’è solo una regola d’oro: state lontane da pettini e spazzole e districate i capelli solo con le dita!

In formato da viaggio, è perfetto per la borsa della palestra! IGK, Beach Club Spray Volumizzante e Texturizzante. Prezzo: 15,90 € su sephora.it

CHE MONDO SAREBBE SENZA LO SHAMPOO SECCO?

Da usare prima dell’allenamento, lo shampoo secco è essenziale per avere capelli puliti e in ordine dopo. Applicato sulle radici, infatti, aiuta ad assorbire il sudore mentre si fa sport e scongiura l’effetto oleoso della cute.

Via Giphy

Per evitare di rimanere con l’odiosa polverina bianca sulle radici, ricordate sempre di spazzolare la chioma dopo il workout: in questo modo eliminerete gli eccessi e conferirete maggior volume alle radici.

Aveda, Shampure Dry Shampoo. Prezzo: 27,45 € su lookfantastic.it

Ragazze, esistono moltissime tipologie di shampoo secco: cercate di scegliere quello di cui i vostri capelli hanno veramente bisogno!

IL TOP KNOT SALVA LA PIEGA E LO STILE!

Lo chignon alto è un’ottima idea sia per il workout che per il post. Questa pettinatura pratica e composta evita che i capelli si spezzino con le oscillazioni provocate dal movimento- come invece accade con la coda di cavallo – e consente al sudore di evaporare più velocemente.

Credits: @thezoereport

usate sempre un elastico morbido che non lasci il segno sui vostri capelli!

Questa acconciatura sfrutta la memoria dei nostri capelli, che, ricordano in che posizione sono stati acconciati e mantengono l’effetto onde da diva. Per realizzarla, vi consigliamo di utilizzare un elastico “a filo del telefono” che non lasci il segno ed evitare che le lunghezze tocchino il corpo e si impregnino di sudore.

Invisibobble, elastici per capelli. Prezzo: 8,94 € su amazon.it

Tutto ciò che dovrete fare una volta terminato l’allenamento è ravvivare i capelli esclusivamente con le mani e utilizzare un prodotto per il finish (da spruzzare a testa in giù!).

GHD, Smooth and Finish Serum. Prezzo: 18,45 € su lookfantastic.it

CHI HA DETTO CHE NON SI POSSA AVERE UN LISCIO PERFETTO DOPO LA SALA PESI?

Vi siete lavate i capelli la sera prima di andare in palestra e avete passato un’ora davanti allo specchio per ottenere il liscio perfetto? Nessun problema, ragazze, esiste un metodo anche per conservare capelli liscissimi anche dopo l’allenamento.

Via Giphy

In questo caso dimenticate code e chignon: un gesto che non passa mai di moda è la ruota svedese. Basta avvolgere le ciocche sulla testa seguendo un’unica direzione, bloccandole con delle semplici forcine.

Credits: @aveda

Coprite questa “acconciatura” con una fascia o un foulard per bloccare il sudore, mantenere i capelli morbidi ed evitare l’effetto crespo.

Pantene, Olio Secco D’Argan Lisci Effetto Seta. Prezzo: 5,24 € su farmacosmo.it

Terminato l’allenamento, non vi resterà che spazzolare i capelli e applicare un prodotto che doni lucentezza alla vostra liscissima chioma!

