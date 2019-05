5 NIENTE SCOLLI E SPACCHI MA STILE ELEGANTE E MORIGERATO

A differenza di molte loro colleghe e coetanee nessuna delle due sorelle Fanning è appassionata di scolli profondi e spacchi vertiginosi. Entrambi i loro stili si potrebbero definite morigerati, ma questo non significa che non appaiano femminili e sensuali mostrando anche poca carne. Less is more, è una grande lezione di stile: ed entrambe lo sanno bene.

Se come loro non vi piace apparire eccessive, vi consigliamo di scegliere anche voi abiti che coltivino il loro allure bon-ton e leggermente da “bambina”. Proprio questo stile, che potremmo definire acqua e sapone, caratterizza tutti i loro look. Via libera quindi a scolli alla marinaretta, dolcevita, abiti camicia e gonne morbide impreziosite da romantiche rouches.

