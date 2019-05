3 SUL PODIO PER LE MAMME E FIGLIE VIP CHE SI SOMIGLIANO KAIA GERBER E CINDY CRAWFORD!

Certo, essere la figlia di una delle top model più famose del pianeta non è facile, ma condividere il DNA di Cindy Crawford è una bella fortuna. Kaia Gerber ha ereditato gli stessi lineamenti armoniosi della mamma, manca solo il famoso neo! Qualcuno addirittura insinua che la quasi diciottenne sia più bella della mamma.

Una somiglianza che va ben oltre il semplice aspetto fisico, infatti, Kaia ha scelto di intraprendere la stessa carriera della mamma e ha iniziato a posare come modella già all’età di 10 anni, finendo per calcare le passerelle per Prada, Miu Miu e Max Mara.

Kaia OMAGGIATO CON UN outfit anni novanta la SUA BELLISSIMA mamma!

E se l’aspetto fisico non fosse sufficiente, le due supermodelle si somigliano anche nella scelta dei look: in occasione della scorsa fashion week, ad esempio, Kaia è atterrata a Milano con un trendissimo outfit di ispirazione anni Novanta che ricordava molto quello scelto da una giovane Cindy Crawford, in partenza da Los Angeles, il 22 febbraio 1991. Che sia stato un omaggio alla carriera della mamma?