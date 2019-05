1 LE PROPOSTE PIÙ TRENDY VEDONO IL TIE-DYE DECLINATO IN VERSIONE TOTAL LOOK

Credits: @collinastrada

Il Tie-Dye, chiamato in italiano “tintura a riserva”, ha in realtà un’origine molto più antica della fine degli anni Sessanta del Novecento. Le sue origini infatti sono in parte oscure ed è probabile che questa stampa, declinata nella sua applicazione moderna, sia in realtà nata da errori casuali nella tintura dei tessuti.

New Look, Vestito Donna Tie Dye. Prezzo: 29,02€ su amazon.it

Il Tie-Dye è un tessuto unisex

Pensate che se ne sono trovate tracce già nell’Antico Egitto, mentre in Asia questa tecnica era praticata in Cina, durante la dinastia T’ang (618-907), in India e in Giappone nel periodo Nara e così via.

Credits: @beyonce

Tornando ai giorni nostri, le proposte più glam vedono il tessuto Tie-Dye declinato in versione total look, anche se non mancano le interpretazioni soft che promettono di conquistare anche chi non è, ancora, completamente convinta.

Dalla sfilata di Prada

Se volete abbracciare questa tendenza fino in fondo, il nostro consiglio è quello di scegliere un abito in stampa Tie-Dye, il capo d’abbigliamento must have per non sbagliare, da abbinare a un paio di sandali con o senza tacco, oppure a un paio di ankle boots o a delle comode sneakers.

BCBGeneration, Abito Casual Donna Tie-Dye. Prezzo: 57,19€ su amazon.it