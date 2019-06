Una delle richieste che mi fate più di frequente qui sul blog, nei messaggi privati e sui social, riguarda le novità BB Cream 2019! Non c’è da stupirsi infatti, con l’arrivo della bella stagione la voglia e la necessità di truccarsi, in particolare usando fondotinta e prodotti coprenti, diminuisce sempre di più.

Forse non tutte sanno che la prima formulazione di quella che successivamente sarebbe stata chiamata BB Cream risale agli anni sessanta in Germania grazie alla dermatologa Christine Schrammek. La dottoressa Schrammek aveva sviluppato una crema protettiva da applicare alle pazienti che avevano subito operazioni chirurgiche. Nel 1985 il prodotto è stato poi lanciato in Giappone e in Corea del Sud dove veniva pubblicizzato come “il segreto delle attrici”. Dopo il grandissimo successo asiatico, le BB Cream hanno fatto il loro debutto nel mercato occidentale nel 2011 e in pochissimo tempo hanno avuto un forte impatto sul mondo della bellezza.

Anche se, ad oggi, la tendenza delle BB Cream è meno forte rispetto agli anni precedenti, le case cosmetiche hanno continuato a produrle con formulazioni moderne e aggiornate, perfette per la bella stagione! Siete curiose di scoprire le novità BB Cream 2019? Allora via con il post!

LA NO-STRESS BB CREAM DI DOLOMIA È RICCA DI PRINCIPI ATTIVI CHE PROTEGGONO, IDRATANO E UNIFORMANO L’INCARNATO

Iniziamo subito con la lista delle novità BB Cream 2019 con un interessante prodotto di Dolomia, ovvero la No-Stress BB Cream che fa parte della linea Blue Defence. I prodotti della linea Blue Defence contengono un booster di ingredienti di origine naturale e tecnologie anti UV per proteggere l’epidermide dall’esposizione ai vari agenti esterni come il sole, lo smog e lo stress termico, per cercare di limitare l’invecchiamento cutaneo.

DOLOMIA, NO-STRESS BBCREAM. Prezzo: 38€ circa. Credits: @dolomia.beauty





I principi attivi contenuti nella No-Stress BB Cream sono la scutellaria alpina, dall’azione illuminante e reidratante, e i cristalli di dolomite. Grazie all’azione protettiva delle cellule staminali di rosa alpina, questa BB Cream cerca di aiutare l’epidermide a mantenere il suo aspetto sano, radioso e fresco in ogni circostanza climatica.

Credits: @dolomia.it

La texture fa sì che possa essere applicata direttamente con i polpastrelli, partendo dal centro del viso fino alle estremità, oppure tramite un pennello da fondotinta.

Credits: @dolomia.it

TRA LE NOVITÀ BB CREAM 2019 LA BB CREAM DI SHISEIDO POSSIEDE UNA CONSISTENZA SUPER LEGGERA SIMILE A UN SIERO

Se siete alla ricerca di un prodotto dalla texture molto leggera, probabilmente la BB Cream Perfect Hydrating di Shiseido potrebbe fare al caso vostro. La sua formula senza olio fa sì che la consistenza della crema risultati simile a quella di un siero: la pelle in questo modo appare setosa e morbida e, allo stesso tempo, per nulla untuosa.

QUESTA BB CREAM Contiene SPF 30

La BB Cream di Shiseido promette di unire gli effetti di un trucco leggero e naturale ai benefici di un vero e proprio trattamento. Mantiene la pelle idratata e protetta per tutto il giorno e inoltre riduce la visibilità di inestetismi come macchie cutanee, pori dilatati e incarnato disomogeneo.

SHISEIDO, BB Cream Perfect Hydrating. Prezzo: 37,90€ su sephora.it

LA MAGICA BB+DETOX DI COLLISTAR GARANTISCE IN UN SOLO GESTO L’AZIONE DETOSSINANTE E QUELLA PROTETTIVA

Collistar ha lanciato sul mercato, tra le novità BB Cream 2019, la Magica BB+Detox, ovvero un fluido leggero e fresco dall’azione detossinante che, in un solo gesto, assicura idratazione e luminosità all’incarnato.

COLLISTAR, Magica Bb+ Detox. Prezzo: 27,90€ su sephora.it

La Magica BB+Detox di Collistar promette anche di uniformare in modo naturale l’incarnato, creando un effetto nude look grazie a delle speciali polveri soft focus in grado di riflettere la luce. Inoltre all’interno sono contenuti vari ingredienti studiati per proteggere la pelle dalla luce blu degli schermi LED. L’estratto di peonia italiana invece fornisce un’azione detox, rigenerante e antiossidante. La BB Cream di Collistar è adatta a qualsiasi tipo di pelle, anche le più sensibili, ed è disponibile in diverse tonalità per adattarsi ai vari tipi di carnagione.

LA NATURAL BALANCE PREBIOTIC BB CREAM DI OYUNA, PER LE AMANTI DEI PRODOTTI NATURALI

Anche per le amanti dei prodotti naturali ci sono delle interessanti news tra le novità BB Cream 2019. La Natural Balance Prebiotic BB Cream di Oyuna possiede il certificato Natrue ed è particolarmente adatta per tutti i tipi di pelle essendo testata anche su quelle sensibili.

Oyuna, Natural Balance Prebiotic BB Cream. Prezzo: 23,99€

All’interno della formula sono contenuti probiotici naturali, oli e burri vegetali che contribuiscono a tonificare la pelle svolgendo anche un’azione antiossidante e idratante. Grazie alla sua azione la pelle risulta visibilmente idratata e luminosa e l’incarnato uniforme.

Ragazze, sono arrivata a metà! A pagina 2 vi svelerò altre 4 BB Cream nuovissime, tutte sotto i 18 euro, adatte a tutti i gusti, da coloro che preferiscono gli ingredienti di origine naturale a chi è alla ricerca di formule leggere, fresche e luminose! Continuate a leggere!