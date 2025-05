QUALI SONO LE CREME SOLARI DA AVERE SEMPRE CON VOI?

Le creme solari sono immancabili nella beauty routine non solo in estate, ma tutto l’anno. Da portare in viaggio o avere in borsa in città, quando le acquistate dovete prendere in considerazione la tipologia di pelle ed esigenze. Prima di scegliere la lozione solare fate attenzione al suo Inci e chiedete consiglio a un dermatologo. Non solo in farmacia, anche al supermercato potete trovare solari che vi mettono al riparo efficacemente dai raggi. Non tutte le creme solari sono uguali per questo vanno scelte attentamente.

L’estate è ormai alle porte e le giornate soleggiate ci fanno pensare immediatamente alla crema solare. Il prodotto diventato un must tutto l’anno, è proprio con l’arrivo della bella stagione che viene utilizzato ancora di più in città e in vacanza. Volete conoscere le creme solari efficaci contro i raggi UV? Seguiteci nel post.

COS’È LA CREMA SOLARE

Gli amanti della tintarella non vedono l’ora di esporsi al sole, ma i raggi UV sono causa di invecchiamento cutaneo, scottature, eritemi e nei casi peggiori di malattie. Ecco che per farlo in sicurezza, arrivano la crema solare e i suoi filtri: quelli fisici riflettono e disperdono i raggi del sole, quelli chimici invece li assorbono e li restituiscono sotto forma di calore.

La quantità di filtri contenuti nella crema solare è indicata con l’indice SPF (Sun Protection Factor): più è alto il numero, maggiormente sarà in grado di proteggere la pelle dal sole, prendendo in considerazione anche il vostro fototipo.

L’SPF è un fattore importante nella crema solare

Ma quando mettere la crema solare? Ogni volta che vi esponete al sole, non dimenticate però che è solo un aiuto, non la soluzione definitiva contro i raggi solari. Quindi ricordate di non esporvi per lungo tempo e in ogni caso proteggetevi con indumenti e occhiali adatti.

LE MIGLIORI CREME SOLARI SECONDO IL TEAM CLIOMAKEUP

Ragazze, noi del Team non usciamo mai di casa senza aver messo la protezione e nel corso degli anni ne abbiamo provate tantissime. Ce ne sono però alcune che abbiamo eletto le migliori creme solari. Una delle nostre preferite per la protezione del viso è quella di Isdin FotoProtector, Fusion Water Magic adatta a tutti i tipi di pelle grazie al finish vellutato che regala una sensazione di freschezza sulla cute.

Isdin FotoProtector, Fusion Water Magic. Prezzo: 27,00€ su amazon.it

Tra le sunscreen non potevano mancare quelle di La Roche Posay, in particolare tra i nostri Top c’è Anthelios UVmune 400, ideale per le pelli grasse e sensibili perché non solo con il suo filtro Mexoryl 400 protegge dai raggi, ma riduce le imperfezioni e l’effetto lucido.

La Roche Posay, Anthelios UVmune 400. Prezzo: 21,90€ su amazon.it

Un brand che apprezziamo molto è Rilastil che con il suo latte idratante previene scottature ed eritemi grazie a una protezione efficace contro i raggi solari, lasciando la cute idratata.

Rilastil, Sun System latte vellutato. Prezzo: 16,98€ su amazon.it

Adatto a viso e corpo e facile da applicare, Solaire Haute Protection di Avène non poteva non essere un nostro must. Lo spray con SPF 50+ assicura una protezione molto alta a qualsiasi tipo di pelle e una sensazione di morbidezza anche dopo ore.

Avène, Solaire Haute Protection. Prezzo: 20,00€ su amazon.it

E per i più piccoli? Tra le creme solari a cui non riusciamo più a rinunciare ci sono quelle della linea Kids Advanced Sensitive della Garnier sia nel formato crema che spray. Pensate per la pelle dei più piccoli, possono essere utilizzate anche da noi perché hanno un indice di protezione alto, prevengono il fotoinvecchiamento e sono ipoallergeniche.

Garnier Ambre Solaire, Advanced Sensitive Kids Spray Anti-Sabbia SPF50+. Prezzo: 14,74€ su amazon.it

INCI CREME SOLARI: QUALI SONO I MIGLIORI PRODOTTI PER LA SCIENZA

Spesso abbiamo sentito parlare dell’Inci delle creme solari che ha la stessa importanza di quello presente nei vari cosmetici. In pratica l’acronimo Inci significa International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici) e consiste nell’elenco – riportato sull’etichetta – di tutti gli ingredienti presenti nei cosmetici in ordine decrescente. In questo modo siamo consapevoli della formula e tutelate da possibili allergie.

Una crema solare con un buon Inci ha sia filtri che oli vegetali e ingredienti nutrienti e antiossidanti. Il mix ideale è presente nella protezione Madagascar Centella Air-Fit di Skin 1004 che blocca i raggi UV e nello stesso tempo illumina l’incarnato grazie alla presenza della niacinamide, mentre la Centella asiatica ha un effetto lenitivo.

Skin 1004, Madagascar Centella Air-Fit. Prezzo: 10,99€ su yesstyle.com

La sunscreen Hawaiian Tropic ha una formula leggera che si combina a una protezione SPF 50, oltre a ingredienti idratanti che lasciano la cute morbida e con un piacevole aroma.

Hawaiian Tropic, Lozione solare Hydrating. Prezzo: 14,90€ su amazon.it

Per il viso invece c’è Eucerin Photoaging Control Face Sun Fluid SPF 50+ che previene l’invecchiamento e assicura una pelle molto più tonica.

Eucerin, Photoaging Control Face Sun Fluid SPF 50+. Prezzo: 11,75€ su amazon.it

MARCHE DI CREME SOLARI CONSIGLIATE DAI DERMATOLOGI

I dermatologi esperti nella protezione della cute ci regalano consigli preziosi nella scelta di prodotti efficaci e in grado di rispettarla. Secondo la maggior parte dei professionisti la protezione solare deve avere un SPF compreso tra 30 e 50+: se però ci esponiamo al sole dopo un lungo periodo, sempre meglio optare per quelle con i filtri più alti soprattutto se avete la cute chiara e sensibile.

In questo caso tra le marche di creme solari consigliate dai dermatologi c’è Laboratories de Biarritz. La sua texture ultra-leggera si applica e si assorbe rapidamente senza lasciare residui, merito della formula spray. Adatto agli adulti e ai bambini la presenza dell’olio di girasole biologico ha una funzione idratante.

Laboratories de Biarritz, Crema solare spray. Prezzo: 25,90€ su amazon.it

Pensata per le pelli mature, Vichy Idéal Soleil ha una doppia funzione: protegge dai raggi e ha un effetto anti-age, grazie a ingredienti come tè nero, vitamine e acqua termale.

Vichy, Idéal Soleil crema solare anti-age. Prezzo: 18,45€ su lookfantastic.it

La sua formula a mousse la rende facile da applicare e da assorbire senza lasciare residui: Evy Sunscreen è ipoallergenica e crea uno schermo efficace contro i raggi UV.

Evi, Sunscreen mousse Spf 50. Prezzo: 30,00€ su 50-ml.it

CREME SOLARI CON BUON INCI DA SUPERMERCATO: LE NUOVE USCITE VI CONQUISTERANNO

Ragazze, nel mondo della protezione solare oltre agli integratori che facilitano l’abbronzatura ci sono anche creme solari da supermercato che sono low cost e hanno un buon Inci quindi non hanno nulla da invidiare a quelle di fascia più alta.

Tra le creme solari da supermercato vi suggeriamo Piz Buin con estratto vegetale di Feverfew PFE che lenisce e allevia i rossori. Inoltre la formula a base di glicerina mantiene la pelle idratata.

Piz Buin, In Sun. Prezzo: 11,88€ su amazon.it

Il Beta-Carotene è l’ingrediente principale della crema solare della Bilboa che stimola la naturale pigmentazione dell’epidermide e vi lascia un delicato profumo sulla cute.

Bilboa, Latte solare protettivo viso e corpo. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

La pelle del viso è molto sensibile ai raggi UV, le sunscreen per il viso hanno una composizione particolare, pensata proprio per il volto. Angstrom, grazie alla formula Total Tanning System, assicura l’abbronzatura rapida, contrastando allo stesso tempo la formazione di rughe e macchie, un’azione favorita dagli antiossidanti.

Angstrom, Protect crema solare viso. Prezzo: 14,13€ su amazon.it

Le labbra come il viso sono molto sensibili, ci sono creme solari in stick facili da applicare e da portare sempre con voi, anche in borsa. Tra i prodotti low cost Rilastil Sun system, ad esempio è pensata per le zone delicate e grazie alla sua formula trasparente protegge senza farsi notare.

Rilastil, Sun system stick solare. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

E SU AMAZON? QUALI SONO LE MIGLIORI CREME SOLARI PER IL 2025

L’offerta su Amazon delle creme solari è vastissima, infatti qui è possibile acquistare le migliori marche in pochi semplici click e senza uscire di casa. Pensata per tutti i tipi di pelle è la crema solare di Equilibra che grazie alle proprietà dell’aloe vera protegge le pelli più delicate e sensibili aiutandole a prevenire i processi di photoaging ed eritemi. Inoltre, idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle offrendo una protezione potenziata.

Equilibra Solari, Aloe Crema Solare SPF 50+. Prezzo: 13,49€ su amazon.it

La Garnier anti-age super UV ad azione anti-età è pensata per un uso quotidiano. Ha un fattore di protezione molto alto per proteggere la pelle da raggi dannosi ed è arricchita con acido ialuronico che aiuta ad idratare e ridurre l’aspetto delle rughette superficiali.

Garnier Crema Viso Protettiva Anti-Age Super UV. Prezzo: 9,78€ su amzon.it

Lo stick di Shiseido oltre a proteggere la pelle, ha un effetto emolliente. Pratico da usare ovunque, la sua formula antinquinamento impedisce agli agenti inquinanti di aderire alla pelle. Inoltre contiene un antiossidante che protegge la cute dai possibili danni.

Shiseido,Synchroshield, Prezzo: 31,90€ su amazon.it

LE MIGLIORI CREME SOLARI SECONDO ALTROCONSUMO

Ragazze, come abbiamo visto ci sono tantissime sunscreen in commercio e non sempre è facile capire quali acquistare. Oltre a valutare l’Inci e i consigli dei dermatologi, possiamo farci aiutare nella scelta delle migliori creme solari da Altroconsumo. Quelle che rispettano le promesse presenti sull’etichetta e la reale protezione sono diverse.

Oltre a Collistar, Avène ed Eucerin, troviamo Nivea Sun, che ha una tripla protezione contro i raggi UVA/UVB, la luce blu e l’inquinamento. Inoltre la formula ultraleggera si assorbe rapidamente e resiste al sudore.

Nivea Sun, Fluido Triple Protection. Prezzo: 11,06€ su amazon.it

Indicata per le pelli sensibili, Prep previene la comparsa di scottature e la presenza di burro di karitè aloe e vitamina E ha effetti lenitivi prevenendo il fotoinvecchiamento.

Prep, Crema solare viso. Prezzo: 8,00€ su amazon.it

E LE PEGGIORI CREME SOLARI QUALI SONO?

Come abbiamo visto non tutte le sunscreen sono uguali, alcune hanno formulazioni che mettono a rischio sia per l’ambiente che per la cute. In particolare le creme solari da non comprare sono quelle dannose per la barriera corallina. Solitamente nella loro formulazione sono presenti l’ossibenzone, octinoxate, avobenzone, homosalate, octocrylene, octisalate, tutti filtri solari chimici che possono compromettere l’ambiente marino.

Anche quelle con all’interno le nanoparticelle di ossido di zinco e biossido di titanio a lungo andare, assorbite dalla cute, potrebbero avere un effetto negativo sulla salute. In generale, comunque è sempre meglio scegliere prodotti con filtri fisici e non chimici.

COME SCEGLIERE LA CREMA SOLARE



Prenderci cura della nostra pelle è fondamentale e sapere come scegliere la crema solare è il primo passo. Il fattore più importante da valutare è l’SPF che deve essere scelto in base al nostro fototipo, ma in generale deve orientarsi tra 30 e 50+.

La seconda caratteristica da capire è l’efficacia del sunscreen contro i raggi UVB e UVA e infine un aspetto da prendere in considerazione è la lista della formulazione. In particolare prestate attenzione alla presenza di ingredienti naturali o comunque alle sostanze che potrebbero causare allergie.

