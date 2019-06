La vita sottile è sempre stata, fin dall’antichità, paradigma di femminilità. Punto del corpo delle donne che evoca sensualità e sinuosità, è un sogno per tutte coloro che vogliono rendere la loro figura armoniosa e a clessidra. Ma come far apparire la vita sottile?

Chi per genetica, chi grazie ad esercizi specifici, la vita sottile sembra essere diventato uno dei punti fondamentali dell’estetica moderna. Molte celebrity amano infatti mostrarsi in tutta la loro fisicità, portando talvolta questo dettaglio ad essere un estremo.

Vi sono però dei trucchetti di stile che ci possono aiutare a far apparire la nostra vita più sottile e anche degli esercizi appositi per creare una muscolatura adatta a questa forma fisica. Nel post di oggi vi vogliamo parlare di entrambe le soluzioni.

Via libera dunque a cinture a vita alta, abitini sciancrati e gonne a ruota… ma non solo, denim a vita alta e scelta dei colori consapevole! Curiose di saperne di più? Allora non perdiamo altro tempo, e scopriamo insieme con far apparire la nostra vita più sottile. Iniziamo!

COME FAR APPARIRE LA VITA SOTTILE: I CONSIGLI RUBATI ALLE CELEBRITY

Negli ultimi tempi, i look delle celebrity hanno tutte un solo diktat: mettere in evidenza il punto vita e farlo apparire più sottile. La vita alta e stretta è assolutamente la protagonista della moda estate 2019.

gli outfit a vita alta sono perfetti per rendere la vita più sottile!

Dai maxi dress stretti in vita con cinturoni, ai jeans mom fit a vita extra alta, il fattore comune è lo stesso: vita sottile e fisico a clessidra. Ma per sfoggiare questo look bisogna anche fare degli esercizi mirati, che puntano a definire gli addominali e assottigliare le maniglie dell’amore.

Credits: @ditavonteese





Ma cosa “rubare” dunque alle It Girl del momento? Assolutamente gli accostamenti cromatici. Via libera a outfit color block – che per la moda primavera estate 2019 sono un vero must da copiare! Non solo, anche scegliere gli indumenti del colore giusto è molto importante per non indossare sempre e solamente il total balck.

Meglio prediligere le righe verticali per un outfit che slancia la figura!

Find, Tuta a righe. Prezzo: 27,67€ su amazon.it

Puntate anche sulle fantasie, avendo cura di evitare le righe orizzontali che solitamente tendono ad allargare la figura e prediligere quelle verticali che invece tendono ad allungarla. Puntate anche sui micro fiorellini o abiti sfumati, ideali per i mesi estivi.

Find, Vestito Midi a Portafoglio Donna. Prezzo: 36€ su amazon.it

Credits: @officialfind

CINTURE A VITA ALTA PER RENDERE IL VITINO IMMEDIATAMENTE PIÙ SOTTILE

Partiamo dagli accessori che spesso vengono sottovalutati e ai quali non si dà la giusta importanza all’interno degli outfit.

Find, Tuta Donna in Denim. Prezzo: 81€ su amazon.it

Credits: @officialfind

Una cintura a vita alta può essere un ottimo investimento da indossare sia sugli abiti che sopra il cardigan… Olivia Palermo docet!

Questo semplicissimo escamotage assottiglierà immediatamente la vostra vita, facendola apparire otticamente più sottile e affusolata. Non solo colori scuri, se scegliete di indossarla su di un total look dark optate per una nuance a contrasto: questo trick farà si che l’attenzione di chi vi osserva si concentri sul punto vita!

Fashiongen, Cintura donna in Vera Pelle. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

Credits: @amazonfashion

ABITI SVASATI E CON LA GONNA A RUOTA PER UN LOOK RETRÓ SUPER COOL

Sicuramente, saper scegliere il modello di abito giusto è un passaggio fondamentale per quanto riguarda i vostri outfit. Evitate di “nascondervi” in modelli oversize senza forme, ma piuttosto scegliete un abito adatto alla vostra silhouette. La scelta giusta può fare davvero dei miracoli alla vostra vita, assottigliandola.

I modelli più adatti per rendere il punto vita sottile, come quello di Marilyn Monroe, sono quelli svasati con il bustino aderente e che cadono morbidi sui fianchi, mettendo appunto, in bella mostra il vostro punto vita.

La forma di questo vestito è perfetta per mettere in luce il punto vita! Credits: @officialfind

Find, Vestito Midi Boho Donna. Prezzo: 36€ su amazon.it

PER CHI AMA INDOSSARE I PANTALONI, LA VITA ALTA È UN MUST HAVE!

Amatissimi dalle teen-ager, i jeans e i pantaloni a vita alta sono tornati incredibilmente di moda, per la gioia di tutte coloro che hanno sempre sofferto indossando i pantaloni a vita bassa.

Tra le qualità di questo modello di jeans c’è in primis quella di rendere la vita immediatamente più stretta e le gambe otticamente più lunghe!

ONLY NOS, Paper Bag Shorts. Prezzo: 24€ su amazon.it

Credits: @daniellemmcelroy

Amatissimo dalle attrici del momento come Sophie Turner aka Sansa Stark questo modello è un vero must, proposto nuovamente da brand che hanno dedicato delle collezioni a questo fit.

Ne è un esempio Levi’s, icona nel mondo dei jeans che ha creato il modello Ribcage, a vita alta, capace di esaltare la figura anche grazie alla classica apertura della gamba non troppo stretta, ispirata ai Levi’s 501 degli anni ’90.

Levi’s, Ribcage Straight Model. Prezzo: 80,18€ su amazon.it

Credits: @levis

Ragazze, ma non basta indossare degli outfit giusti per far apparire la vita più sottile. Ci sono anche degli esercizi da fare anche in casa per rinforzare gli addominali e assottigliare la vita. Curiose di saperne di più? Allora tirate fuori l’attrezzatura da palestra e continuate a leggere il post! Girate pagina!