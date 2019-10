Tra i must have dell’autunno 2019 a farla da padrone sono i maglioni donna in tutte le loro tipologie, tonalità e fantasie, per essere super trendy e, allo stesso tempo, comode e a proprio agio. Dando anche solo una rapida occhiata ai look scelti dalle celebrities e delle It Girls durante le appena trascorse Fashion Week, è piuttosto facile rendersi conto di quanto i maglioni donna saranno i veri protagonisti della moda street style e non solo.

La varietà di modelli proposti dai brand è davvero ampia, in modo tale da riuscire ad accontentare tutti i gusti. Si parte dai maglioni oversize colorati, passando per il grande ritorno dei maglioni a collo alto, fino ad arrivare alle maglie con maniche ampie e a sbuffo, solo per citarne alcuni.

In questo post vi sveleremo quali sono i modelli di maglioni donna a cui non rinunciare durante l’autunno 2019, con tante idee e i migliori abbinamenti per trasformare il più classico dei capi in un vero e propio must have di stagione. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora iniziamo subito con il post!

I MAGLIONI DONNA OVERSIZE SONO IL TREND PER ECCELLENZA DELL’AUTUNNO 2019

La tendenza dei capi oversize sta attraversando il mondo della moda già da qualche tempo e il trend non accenna affatto a diminuire. I maglioni da donna oversize sono infatti tra i modelli più cool dell’autunno 2019, il capo preferito di ogni donna che vuole sentirsi comoda e al caldo, senza dover rinunciare a creare un outfit pieno di stile.

Find, Maglione con Apertura sulla Schiena Donna. Prezzo: da 8,40 a 28€ su amazon.it





Spesso però non è semplicissimo abbinarli, il rischio infatti è quello di creare outfit eccessivamente semplici e casual, quasi banali. Niente paura ragazze, la soluzione esiste e non è affatto complicata!

Credits: @giuliavalentina

Ci sono infatti alcuni semplici consigli da tenere a mente quando si tratta di abbinare i maxi pull: la prima regola è quella di non indossarli insieme a capi altrettanto larghi per evitare di creare look troppo voluminosi e senza forma. Le considerevoli dimensioni dei maglioni oversize vanno quindi sapientemente bilanciate con capi dai tagli più stretti, come pantaloni e jeans skinny o, addirittura, leggings e collant, per outfit ancora più glamour e sensuali.

Credits: @valentinaferragni

Esistono modelli per ogni tipo di silhouette

È molto importante anche scegliere la tipologia di maglione oversize ideale per valorizzare il proprio fisico: la scelta infatti è talmente ampia che ogni donna può trovare il modello più adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze. Per esempio, per valorizzare una fisico formoso sono indicati i tessuti sottili che non appesantiscono la silhouette e mettono in risalto le forme.

Only, Felpa donna. Prezzo: 17,84€ su amazon.it

Anche la lunghezza dei maglioni da donna oversize conta parecchio: se non siete molto alte meglio evitare i maxi pull al ginocchio, ma è preferibile puntare invece su modelli corti.

Via Pinterest

I MAGLIONI A COLLO ALTO SONO CALDISSIMI, PRATICI E MOLTO VERSATILI

I maglioni da donna a collo alto sono un grande classico, quest’anno particolarmente di tendenza. A dimostrarlo sono le celebs e le It Girls che sfoderano quotidianamente per le strade il dolcevita, preferendolo al girocollo e allo scollo a V.

Credits: @harpersbazaar.com

Come indossare quindi i maglioni a collo alto per creare outfit originali e trendy? Il primo suggerimento è quello di abbinare tessuti a contrasto, per esempio un maglione di lana con una gonna in vernice oppure con un paio di pantaloni di pelle o finta pelle. Quando le temperature non sono ancora molto rigide, una buona idea è quella di indossare i maglioni donna a collo alto sotto i modelli di blazer più trendy della stagione, per un look in stile androgino veramente cool. Favolosi anche sotto la giacca di pelle o finta pelle da lasciare aperta per mostrare meglio il dolcevita.

Via Pinterest

Oltre ai classici colori neutri tipici della stagione, per l’autunno 2019 le tonalità accese sembrano non voler abbandonare il nostro guardaroba. I maglioni donna a collo alto a cui non rinunciare sono infatti colorati, ancora meglio se abbinati a look monochrome.

United Colors of Benetton, Extra Fine Marino Turtle Neck Jumper Felpa Donna. Prezzo: da 15,47 a 49,30€ su amazon.it

Credits: Foto di pexels.com | Ivandrei Pretorius

I MAGLIONI DONNA DI LANA, E NON SOLO, RICCHI DI APPLICAZIONI E DETTAGLI SONO IDEALI PER LOOK CHIC E RICERCATI

Un errore fashion piuttosto comune è quello di pensare che con i maglioni donna di lana, o di qualsiasi altro tessuto, si possano realizzare solo outfit casual. La realtà dei fatti è però ben diversa: i modelli sono così tanti, e appartenenti a stili differenti, che è possibile creare qualsiasi tipo di look.

Only, Onlmadeline L/S Highneck Pullover Knt Felpa Donna. Prezzo: da 30,21 a 34,99€ su amazon.it

Dovete, per esempio, partecipare a una cena o a un evento chic e non volete rinunciare al comfort? I maglioni donna con dettagli e/o applicazioni sono ciò che fa per voi!

Credits: @paolaturani

Nelle collezioni moda per l’autunno 2019 sono infatti presenti tantissimi maglioni donna di lana, ma anche in tessuti più leggeri per le meno freddolose, più o meno ricchi di applicazioni come piccole borchiette, bottoni di dimensioni diverse, fiocchi e anche dettagli bijoux.

Credits: @zara.com

Un maglione di questo tipo si presta bene a essere il vero protagonista del look, quindi il miglior consiglio è quello di indossarlo insieme a capi basic e dai colori neutri.

Edc by Esprit, Felpa Donna con fiocchi. Prezzo: da 17,81 a 39,72€ su amazon.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina vi sveleremo altri due modelli di maglioni super trendy per l’autunno 2019, uno più adatto allo stile casual chic e l’altro femminile e glamour. Continuate a leggere!