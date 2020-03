Un caleidoscopio di colori per gli smalti Kiko Primavera 2020 che ci terranno compagnia nei prossimi mesi.

Con la primavera ormai alle porte, è tempo di pensare a dare una sferzata di colore e vitalità alla manicure: un gesto semplice, come mettere lo smalto sulle unghie, alle volte può davvero essere un toccasana (anche per l’umore) in vista dell’arrivo di una nuova stagione.

Per cominciare con brio la Primavera 2020, Kiko ci suggerisce tantissimi nuovi colori di smalti. Il brand low cost made in Italy, diventato famoso in tutto il mondo proprio a partire dalla sua vasta gamma di smalti unghie a prezzi super competitivi, propone una varietà infinita di nuance, finish ed effetti.

Dagli smalti Kiko nuova collezione alle molteplici referenze presenti in gamma permanente, abbiamo pensato di selezionare per voi alcuni dei colori più belli che, secondo noi, non possono mancare nella collezione di ogni beauty addicted che si rispetti. Cominciamo!

SMALTI KIKO PRIMAVERA 2020: I NUOVI COLORI DELLA LINEA TUSCAN SUNSHINE

La nuova collezione Kiko Primavera 2020 si chiama Tuscan Sunshine e si ispira ai paesaggi assolati della Toscana. Tra le proposte di questa speciale capsule collection ci sono anche degli smalti, disponibili online in 4 tonalità .

Kiko, Tuscan Sunshine Nail Lacquer, 01 Pindaric Light. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com





I NUOVI SMALTI KIKO PRIMAVERA 2020 PROFUMANO DI PEONIA

Si tratta di smalti Kiko dal finish brillante e ad asciugatura rapida – come buona parte dei prodotti nail del brand – caratterizzati da una gradevole fragranza alla peonia, in perfetto tema primaverile e in linea con le nuove tendenze unghie 2020.

Kiko, Tuscan Sunshine Nail Lacquer, 03 Enchanting Landscape. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com

Per quanto riguarda i colori, si spazia dal rosa confetto al grigio polvere, passando dal malva sino ad arrivare a tonalità più scure e vibranti per una manicure raffinata e super chic.

Kiko, Tuscan Sunshine Nail Lacquer, 02 Allegory Spring. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com

Tra gli smalti Kiko Primavera 2020 da avere assolutamente e da comprare per primi segnaliamo proprio questi della collezione Tuscan Sunshine: approfittiamone prima che vadano a ruba!

Kiko, Tuscan Sunshine Nail Lacquer, 04 Limitless Vineyard. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com

DALLO SMALTO BIANCO A QUELLO ROSA, GLI SMALTI KIKO NUDE MUST HAVE

In primavera, si sa, c’è voglia – quasi per tutte – di unghie dai colori chiari e delicati, all’insegna di una manicure elegante e curata ma che non dia troppo nell’occhio. In casa Kiko non mancano le proposte in termini di smalti nude, da quelli effetto gel ai classici (disponibili a prezzi vantaggiosi perché in offerta).

Lo smalto Kiko bianco è un must have per tutte le appassionate del brand e della manicure dai colori tenui e luminosi, disponibile in versione bianco gesso o bianco latte. D’altronde, le unghie in bianco (o in nero!) sono state definite all’unanimità le “nuove” unghie nude da tutte le più recenti tendenze.

Kiko, Perfect Gel Nail Lacquer, 01 White. Prezzo: 5,99€ su kikocosmetics.com



Chi ama lo smalto lattiginoso non può farsi sfuggire questa chicca: una delicatissima nuance tra il grigio e il lilla chiaro perfetta per la primavera.

Kiko, Power Pro Nail Lacquer, 75 Grigio Lilla. Prezzo: 4,99€ su kikocosmetics.com



Infine, segnaliamo un classico smalto rosa carne, per unghie al naturale belle e in ordine come se fossimo appena uscite dal salone dell’estetista.

Kiko, Perfect Gel Nail Lacquer, 04 Mauve. Prezzo: 5,99€ su kikocosmetics.com



Ragazze, non abbiamo ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tanti altri colori di smalti Kiko Primavera 2020 da non perdere per la vostra manicure!