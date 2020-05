In casa Somatoline Cosmetic sono moltissime le novità per il 2020! Il brand mette la scienza al servizio della bellezza sin dal suo primo celebre prodotto – Somatoline Cosmetic Pancia e Fianchi – pensato per rassodare il corpo.

E se alcuni dei prodotti più amati di Somatoline Cosmetic – non solo per il 2020 – sono dedicati proprio a snellire la figura femminile, non mancano cosmetici dedicati alla pelle del viso e persino alla silhouette maschile.

NUOVI PRODOTTI 2020: SOMATOLINE COSMETIC SNELLENTE 7 NOTTI NATURAL

La gamma di best seller Snellente 7 Notti di Somatoline Cosmetic si arricchisce, per il 2020, di un nuovo prezioso alleato come Snellente 7 Notti Natural, un trattamento snellente intensivo formulato per tutti i tipi di pelle.

Somatoline Cosmetic, Snellente 7 Notti Natural. Prezzo: 36,67 € su farmacosmo.it





Con il 95% di ingredienti di origine naturale, è formulato con attivi dall’azione lipolitica e dunque capaci di favorire la riduzione degli accumuli adiposi, di facilitare il drenaggio dei liquidi e di levigare la pelle.

Credits: Foto di Unsplash | Max Rovensky

Grande innovazione del prodotto è la profumazione 100% naturale grazie all’olio essenziale di lavanda, studiato per favorire rilassamento e risposo notturno, alleati fondamentali per un metabolismo corretto.

Credits: @somatolinecosmetic_it Via Instagram

SCRUB PINK SALT È IL NUOVO ESFOLIANTE RICCO DI ANTIOSSIDANTI

Ricco di antiossidanti, Somatoline Cosmetic Scrub Pink Salt è lo scrub corpo 2020 perfetto per preparare la pelle all’estate, anche quella molto sensibile.

Somatoline Cosmetic, Scrub Pink Salt. Prezzo: 12,31 € su farmacosmo.it

La formula, infatti, contiene solo ingredienti di origine naturale come Sale Rosa dell’Himalaya, Miritllo nero, Olio di Soia e Girasole e Mirtillo rosso micronizzato, adatti ad esfoliare la pelle con delicatezza.

Credits: @somatolinecosmetic_it Via Instagram

Il risultato? Una pelle morbida, luminosa e liscia e un microcircolo migliorato, oltre – naturalmente – a un elevato livello di idratazione.

Credits: Foto di Unsplash | Rodolfo Sanches Carvalho

SOMATOLINE COSMETIC 2020: LA MASCHERA OCCHI IN HYDROGEL BOOSTER PATCH EYES

Tra le novità per la cura del viso presentate da Somatoline Cosmetic poco prima del 2020, Booster Patch Eyes è una maschera occhi in Hydrogel ad azione anti-age, decongestionante e levigante per la zona perioculare.

Somatoline Cosmetic, Booster Patch Eyes. Prezzo: 5,57 € su farmacosmo.it

la maschera in hydrogel è una novità Somatoline Cosmetic 2020

Con acido ialuronico coniugato ed estratto di Centella asiatica, l’azione idratante e rimpolpante dei patches minimizza l’aspetto delle rughe, lasciando lo sguardo più fresco e luminoso. L’innovazione più interessante? Booster Patch Eyes è pensato per essere applicato sia sotto gli occhi che sulla palpebra.

Via Pinterest

IL DEFATICANTE GAMBE DI SOMATOLINE COSMETIC PER RITROVARE LA LEGGEREZZA

Per combattere gambe gonfie e pesanti, la soluzione 2020 di Somatoline Cosmetic è un trattamento con il 95% di ingredienti di origine naturale, dalla texture fresca e leggera e dall’assorbimento rapido.

Credits: Foto di Unsplash | Sereja Ris

Somatoline Cosmetic Defaticante Gambe dona sollievo e leggerezza alle gambe stanche, in qualsiasi momento della giornata. Una soluzione pratica e veloce da tenere anche nella borsa, per un rimedio express contro la pesantezza.

Somatoline Cosmetic Defaticante Gambe. Prezzo: 8,77 € su farmacosmo.it

BOOSTER PATCH MASK È IL TRATTAMENTO SOMATOLINE COSMETIC 2020

La maschera viso in Hydrogel Booster Patch Mask è perfetta per contrastare l’invecchiamento cutaneo, grazie alla formulazione antiage e idratante.

Somatoline Cosmetic, Booster Patch Mask. Prezzo: 9,08 € su amazon.it

Con acido ialuronico e vitamina C, questa novità 2020 di Somatoline Cosmetic in soli 30 minuti ridona all’incarnato compattezza, luminosità e un effetto rimpolpante ottimo per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

