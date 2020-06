L‘estate è ormai iniziata ed è tempo di dare un’occhiata alle star in bikini. Per molti vip stranieri e italiani, infatti, è già tempo di vacanze.

Niente mete esotiche per le star di casa nostra, che preferiscono rimanere in Italia, destinazione che – a onor del vero – continua a essere piuttosto gettonata anche tra le celeb di Hollywood. Quelle dell’estate 2020 saranno vacanze particolari per tutti – o perlomeno per i fortunati che riusciranno ad andarci! – e c’è chi anche in spiaggia o in barca porta la mascherina.

Tra bagni di sole, tuffi in acque cristalline e relax trascorso in compagnia delle persone care, i vip in costume sono proprio come noi, con i loro umani difetti e con tanta voglia di buttarsi alle spalle gli ultimi difficili mesi.

Ma basta perderci in chiacchiere, ragazze. Cominciamo subito questa incursione nel mondo delle vacanze vip e delle star in bikini: scopriamo insieme dove vanno in vacanza i vip in Italia e quelli di Hollywood, senza trascurare qualche gossip succulento!

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SARANNO LA COPPIA DELL’ESTATE 2020

Secondo gli esperti di gossip, non ci sono dubbi: i redivivi Giulia De Lellis e Andrea Damante, tornati insieme durante il periodo di quarantena, saranno la coppia più fotografata e cliccata dell’estate 2020.

Credits: @giuliadelellis103 Via Instagram





La coppia è stata già avvistata al largo di Porto Venere, in Liguria, dove la fashion influencer ha sfoggiato un bikini rosso fuoco di Tezenis, di cui è testimonial.

Credits: @andreadamante Via Instagram

Al suo fianco, l’immancabile Damante: la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, non potrebbe essere più innamorata. E c’è già chi profila all’orizzonte la possibilità dei fiori d’arancio.

MICHELLE HUNZIKER E ALESSIA MARCUZZI FAVOLOSE IN BIKINI

Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi sono due regine dei palinsesti televisivi italiani e, nondimeno, due indiscutibili icone di bellezza over 40. Michelle si sta godendo i primi giorni di mare in compagnia delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste. Il suo bikini a righe bianche e rosse è tutto da copiare!

Credits: @therealhunzigram Via Insagram

LA LIGURIA È UNA DELLE METE PIÙ GETTONATE TRA I VIP ITALIANI

Anche Michelle ha scelto il mare della Liguria per questo inizio di estate 2020. Alessia Marcuzzi, invece, ha preferito il litorale laziale, più precisamente la zona di Sabaudia e del Circeo.

Credits: @alessiamarcuzzi Via Instagram

Uno dei suoi primi scatti in bikini della stagione (anzi, in topless) ha fatto il boom di like su Instagram!

ANCHE CHIARA FERRAGNI E FEDEZ SCELGONO L’ITALIA PER I LORO PRIMI GIORNI AL MARE

Chiara Ferragni è stata avvistata con le sue sorelle e il marito Fedez a Portofino. L’imprenditrice digitale è sempre impeccabile, anche in bikini: la sua è un’estate cominciata nel segno dei micro pois.

Credits: @chiaraferragni Via Instagram

La coppia più amata di Instagram, almeno per il momento, ha deciso di scegliere l’Italia e il suo bellissimo mare per i primi weekend di sole e tuffi.

Credits: @fedez Via Instagram

EMMA E NOEMI: LE DUE CANTANTI TRA IL SALENTO E IL SOLE IN VIGNA

Emma Marrone, dopo il lockdown, non ha potuto rinunciare a fare ritorno nel suo Salento. La cantante si sta rilassando tra salsedine, tintarella e, nondimeno, ottimi pranzetti a base di pesce, da consumare direttamente in spiaggia.

Credits: @real_brown Via Instagram

Scelta anticonformista per la cantante Noemi, che inizia l’estate in forma smagliante grazie alla riscoperta dello sport, a una sana alimentazione e, in particolare, al metodo Tabata. La cantante dai capelli rossi prende il sole in vigna, immersa nel verde e lontana dal caos delle spiagge.

Credits: @noemiofficial Via Instagram

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO INIZIANO L’ESTATE SEPARATI

Purtroppo, sembra essere crisi nera tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, che si erano ritrovati nel 2019 dopo una lunga pausa dal loro matrimonio, iniziano l’estate separati. Lei ha trascorso alcuni giorni di relax sul Lago di Como.

Credits: @belenrodriguezreal Via Instagram

Lui, invece, si è momentaneamente trasferito a Napoli, sua città natale, per impegni di lavoro e condivide su Instagram scatti in barca nostalgici. Come andranno a finire le cose tra loro?

Credits: @stefanodemartino Via Instagram

