Acquistare le creme solari in farmacia è una garanzia. Le creme solari da farmacia, infatti, sono la scelta ideale per chi è alla ricerca di prodotti con protezione solare che ci consentano di abbronzarci in totale sicurezza.

Frutto dell’expertise di aziende specializzate nella formulazione di cosmetici di ultima generazione, le creme solari vendute in farmacia (oppure online) promettono un’abbronzatura perfetta senza il rischio di scottature e, in molti casi, alla semplice funzione di crema solare affiancano le proprietà di trattamenti pensati per rispondere a precise esigenze di pelle.

Si spazia dalle creme solari viso da farmacia a quelle corpo, dai prodotti antimacchia a quelli antietà , senza trascurare le formulazioni specifiche per pelli acneiche, sensibili e reattive.

Abbiamo selezionato per voi, tenendo conto delle migliori marche, alcune creme solari da comprare in farmacia davvero valide e performanti, tra novità ed evergreen. Pronte a scoprirle tutte? Cominciamo subito!

Credits: Foto di Pexels | Artem Beliaikin

I SOLARI BIONIKE DEFENCE SUN PER LA PELLE SENSIBILE DA COMPRARE IN FARMACIA

Cominciamo questa carrellata di prodotti con alcune referenze top della gamma di solari Bionike. Formulate pensando alle pelli sensibili e reattive, le creme solari Bionike Defence Sun sono senza profumo, senza glutine, senza conservanti e rigorosamente nickel tested. In particolare, vi consigliamo questa crema solare viso con SPF 50+ dalla texture fondente, per pelli da normali a secche.

Bionike, Defence Sun Crema fondente protezione molto alta 50+. Prezzo: 8,75€ su amazon.it





Non mancano, ovviamente, creme solari e spray solari per il corpo. Ricordiamo che tutti i prodotti della linea Defence Sun sono pensati per le pelli sensibili e intolleranti.

Credits: @bionikeofficial Via Instagram

CREME SOLARI LIERAC IN FARMACIA: I BEST SELLER ANTI ETÀ

Tra le migliori creme solari viso in farmacia c’è quella della linea Lierac Sunissime, un fluido protettivo ad altissima protezione che agisce come un vero e proprio trattamento globale antietà .

Lierac, Sunissime Fluide Protecteur Anti-Age Global 50+. Prezzo: 21,48€ su farmacosmo.it

Per una beauty routine da spiaggia anti-age impeccabile, vi consigliamo di usare anche l’olio solare corpo della stessa linea. Anche in questo caso si tratta di un prodotto con SPF molto elevato.

Lierac, Sunissime Lait Protecteur Anti-Age Global Corps SPF 50. Prezzo: 22,66€ su amazon.it

I SOLARI LA ROCHE-POSAY TRA LE MIGLIORI CREME SOLARI IN FARMACIA: FORMULE ANTI-SHINE E SPRAY INVISIBILI

I solari La Roche-Posay Anthelios XL sono molto apprezzati dalla beauty community e, in particolare, da chi ha una pelle intollerante. Se avete anche problemi di lucidità nella zona T, dovete assolutamente provare la crema solare viso Anti-Shine, dalla texture in gel leggera e di facile assorbimento. Questa crema solare è arricchita con acqua termale ed è un’ottima protezione solare per pelle grassa.

La Roche-Posay, Anthelios XL Anti-Shine 50+. Prezzo: da 19,95€ a 15,56€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

GLI SPRAY SOLARI SONO I PIÙ PRATICI PER PROTEGGERE TUTTO IL CORPO

Per quanto riguarda il corpo, uno dei best seller è Invisible Spray, lo spray solare corpo che non fa macchia, resistente all’acqua e alla sabbia con SPF 50+. Si può trovare in farmacia e online anche in pratici set, in abbinamento a un trattamento solare viso.

La Roche-Posay, Best Selling Protection Expert Sun Care Bundle. Prezzo: da 42,45€ a 33,10€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

VICHY CAPITAL SOLEIL: LE CREME SOLARI DA FARMACIA DA PROVARE SUBITO

Tra le nuove creme solari 2020 c’è anche questo trattamento anti lucido con SPF 50+ di Vichy. A base di argilla verde, protegge la pelle dai raggi solari, tiene sotto controllo la produzione di sebo in eccesso e minimizza la lucidità nella zona T opacizzandola.

Vichy, Capital Soleil Mattifying 3-in-1 SPF 50+. Prezzo: 17,70€ in farmacia

Per proteggere la pelle del corpo, rinfrescarla e, al contempo, scongiurare i danni dell’invecchiamento precoce, Vichy ci suggerisce questa acqua protettiva spray antiossidante con SPF 30 a base di polifenoli ed estratti di mirtillo.

Vichy, Idéal Soleil Solar Protective Water SPF 30. Prezzo: da 21,95€ a 17,12€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Queste erano solo alcune delle creme solari da farmacia viso e corpo migliori del momento. Girate pagina e continuate a leggere per scoprirne molte altre, firmate da tutte le marche top!